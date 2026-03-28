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Ciclotón CDMX 29 de marzo 2026: horario, ruta y todo lo que debes saber

Organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, el evento invita a las y los capitalinos a salir a rodar, disfrutar del espacio público y convivir en comunidad.

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Foto: Especial

Redacción El Economista

Este domingo 29 de marzo, la Ciudad de México vuelve a convertirse en una gran pista para bicicletas con una nueva edición del Ciclotón, una de las actividades deportivas y recreativas más concurridas de la capital.

Organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, el evento invita a las y los capitalinos a salir a rodar, disfrutar del espacio público y convivir en comunidad.

¿A qué hora es el Ciclotón CDMX?

El Ciclotón se llevará a cabo de 8:00 a 14:00 horas, por lo que durante ese lapso distintas vialidades estarán habilitadas exclusivamente para ciclistas, patinadores y peatones.

Las autoridades recomiendan llegar temprano para aprovechar mejor el recorrido y evitar aglomeraciones. 

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Ruta del Ciclotón: recorrido de 62.5 kilómetros

El circuito completo será de 62.5 kilómetros, conectando algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El recorrido incluye tramos como:

  • Calzada de Guadalupe
  • Paseo de la Reforma (con paso por el Ángel de la Independencia y Glorieta del Ahuehuete)
  • Avenida Juárez
  • Mazatlán y Alfonso Reyes
  • Avenida Patriotismo
  • Río Mixcoac
  • Río Churubusco

    • El circuito permite incorporarse y salir en distintos puntos, por lo que no es necesario recorrerlo completo.

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    Estaciones de servicio durante el recorrido

    A lo largo del trayecto habrá 14 estaciones de servicio, donde los participantes podrán encontrar:

  • Hidratación
  • Servicio mecánico básico
  • Atención médica
  • Apoyo de fisioterapia (en algunos puntos)

    • Estas estaciones están distribuidas estratégicamente para brindar apoyo en caso de cualquier contratiempo. 

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    Recomendaciones para participar

    El Instituto del Deporte de la Ciudad de México pidió a los asistentes seguir algunas recomendaciones básicas para evitar incidentes:

  • Circular por la extrema derecha
  • Usar casco y equipo de protección
  • Mantener velocidad moderada
  • Respetar a peatones y otros participantes
  • Revisar previamente tu bicicleta

    • Además de promover la actividad física, el Ciclotón es una oportunidad para redescubrir la ciudad sin tráfico y en un ambiente familiar.

    En esta edición, el evento también coincide con el inicio de la primavera, lo que lo convierte en un plan ideal para salir al aire libre.

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