Ciclotón CDMX 29 de marzo 2026: horario, ruta y todo lo que debes saber

Este domingo 29 de marzo, la Ciudad de México vuelve a convertirse en una gran pista para bicicletas con una nueva edición del Ciclotón, una de las actividades deportivas y recreativas más concurridas de la capital.

Organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, el evento invita a las y los capitalinos a salir a rodar, disfrutar del espacio público y convivir en comunidad.

¿A qué hora es el Ciclotón CDMX?

El Ciclotón se llevará a cabo de 8:00 a 14:00 horas, por lo que durante ese lapso distintas vialidades estarán habilitadas exclusivamente para ciclistas, patinadores y peatones.

Las autoridades recomiendan llegar temprano para aprovechar mejor el recorrido y evitar aglomeraciones.

Ruta del Ciclotón: recorrido de 62.5 kilómetros

El circuito completo será de 62.5 kilómetros, conectando algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El recorrido incluye tramos como:

Calzada de Guadalupe

Paseo de la Reforma (con paso por el Ángel de la Independencia y Glorieta del Ahuehuete)

Avenida Juárez

Mazatlán y Alfonso Reyes

Avenida Patriotismo

Río Mixcoac

Río Churubusco

El circuito permite incorporarse y salir en distintos puntos, por lo que no es necesario recorrerlo completo.

Estaciones de servicio durante el recorrido

A lo largo del trayecto habrá 14 estaciones de servicio, donde los participantes podrán encontrar:

Hidratación

Servicio mecánico básico

Atención médica

Apoyo de fisioterapia (en algunos puntos)

Estas estaciones están distribuidas estratégicamente para brindar apoyo en caso de cualquier contratiempo.

Recomendaciones para participar

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México pidió a los asistentes seguir algunas recomendaciones básicas para evitar incidentes:

Circular por la extrema derecha

Usar casco y equipo de protección

Mantener velocidad moderada

Respetar a peatones y otros participantes

Revisar previamente tu bicicleta

Además de promover la actividad física, el Ciclotón es una oportunidad para redescubrir la ciudad sin tráfico y en un ambiente familiar.

En esta edición, el evento también coincide con el inicio de la primavera, lo que lo convierte en un plan ideal para salir al aire libre.