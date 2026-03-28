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Ciclotón CDMX 29 de marzo 2026: horario, ruta y todo lo que debes saber
Organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, el evento invita a las y los capitalinos a salir a rodar, disfrutar del espacio público y convivir en comunidad.
Este domingo 29 de marzo, la Ciudad de México vuelve a convertirse en una gran pista para bicicletas con una nueva edición del Ciclotón, una de las actividades deportivas y recreativas más concurridas de la capital.
Organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, el evento invita a las y los capitalinos a salir a rodar, disfrutar del espacio público y convivir en comunidad.
¿A qué hora es el Ciclotón CDMX?
El Ciclotón se llevará a cabo de 8:00 a 14:00 horas, por lo que durante ese lapso distintas vialidades estarán habilitadas exclusivamente para ciclistas, patinadores y peatones.
Las autoridades recomiendan llegar temprano para aprovechar mejor el recorrido y evitar aglomeraciones.
Ruta del Ciclotón: recorrido de 62.5 kilómetros
El circuito completo será de 62.5 kilómetros, conectando algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.
El recorrido incluye tramos como:
El circuito permite incorporarse y salir en distintos puntos, por lo que no es necesario recorrerlo completo.
Estaciones de servicio durante el recorrido
A lo largo del trayecto habrá 14 estaciones de servicio, donde los participantes podrán encontrar:
Estas estaciones están distribuidas estratégicamente para brindar apoyo en caso de cualquier contratiempo.
Recomendaciones para participar
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México pidió a los asistentes seguir algunas recomendaciones básicas para evitar incidentes:
Además de promover la actividad física, el Ciclotón es una oportunidad para redescubrir la ciudad sin tráfico y en un ambiente familiar.
En esta edición, el evento también coincide con el inicio de la primavera, lo que lo convierte en un plan ideal para salir al aire libre.