Patricia Zarza, la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México

Después de un complejo periodo de inestabilidad para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia Zarza Delgado, se convirtió en la primera rectora en la historia de la institución para el periodo 2025-2029.

La toma de protesta se llevó a cabo en sesión solemne del Consejo Universitario, durante la cual, quien fuera directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 2017 a 20121 aseguró que a partir de este momento, inicia un cambio “real y de fondo” donde se tiene el objetivo de recuperar la confianza depositada por la sociedad mexiquense y, aseguró que asume este compromiso con profundo respeto a la responsabilidad que representa el cargo.

“Lo digo con gran convicción: por primera vez, llegamos las mujeres a conducir los destinos de la Autónoma mexiquense. Digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas. Llegamos quienes no hemos sido escuchadas y a quienes de manera continua, se nos ha escatimado los logros por el sólo hecho de ser mujeres”, expresó el pasado jueves 17 de julio.

En su primer mensaje como rectora reconoció que el proceso electoral universitario se dio en medio de “semanas convulsas”, en las que se evidenció el malestar acumulado de distintos sectores de la comunidad universitaria, principalmente los estudiantes. “El conflicto que atravesamos nos recordó que las universidades no son solo lugares de conocimiento, sino espacios vivos de debate, participación e inconformidad. Cuando las voces no se sienten escuchadas, no podemos ni debemos ignorar ese llamado”.

Ante ello propuso un diálogo permanente a los estudiantes de esta máxima casa de estudios, para “que pueda regresar la estabilidad al interior de esta institución”, por lo que les propuso cuatro ejes: Transformación universitaria, austeridad, apertura al diálogo con estudiantes inconformes, perspectiva de género y cercanía con la comunidad. Además manifestó su interés en ampliar la difusión de la cultura, el deporte y la investigación aplicada, así como en el acompañamiento a problemáticas regionales.

El proceso de elección

Por primera vez el proceso de elección se transformó, la nueva rectoría pasó de ser electa por el Consejo a tener la posibilidad de ser elegir directamente a través del voto directo, libre y secreto. Se trata de la onceava universidad que cambia su forma de elección. Este ejercicio respondió al principio de representatividad y respeto a la voluntad de la mayoría, a través de un voto personal en el que los tres sectores de la comunidad eligieron a la primera mujer rectora en casi 200 años de historia.

Derivado de la lucha estudiantil, los estatutos se reformaron hace unos días, de manera que se quitó al Consejo Universitario la facultad de elección, se otorgó al voto de los alumnos un valor de 50%, mientras los sectores académico y administrativo representaron 25% cada uno. La matrícula actual representa alrededor de 88 mil alumnos, hay poco más de 7 mil catedráticos e investigadores, y más de 5 mil empleados del sector administrativo.

Zarza Delgado obtuvo la mayoría de votos en las elecciones celebradas el 15 de julio, en la cual tuvo a su favor 118 puntos, de los 213 acordados por el Consejo Universitario, lo que representó 55.39% de la votación total. En un comunicado, Zarza reconoció la fuerza de las protestas estudiantiles y su labor por reafirmar la identidad de la máxima casa de estudios mexiquense.

Por su parte, el hasta entonces encargado del despacho de la oficina de Rectoría, Isidro Rogel Fajardo, subrayó que, ahora, la UAEMéx entrará en una nueva etapa, que exige unidad, reconciliación y consenso en beneficio de la comunidad universitaria.

Para la jornada electoral se establecieron 54 mesas de votación y tras el cierre de las casillas a las 18:00 horas, los Comités Electorales Internos dieron paso al conteo de votos en las sedes físicas del Teatro Morelos, la Escuela Normal de Educación Física (ENEF), así como en Centros Universitarios, Unidades Académicas Profesionales, Centros de Investigación, planteles de la Escuela Preparatoria; además de la revisión del sistema de votación electrónica.

Cabe destacar que al conocer los resultados de la jornada de votación y registrar la participación por sectores, el estudiantil, quienes exigieron los diversos cambios, sólo tuvo una participación del 20%, seguido del sector académico con 54 % y el administrativo con 88 por ciento.

Los resultados para las otras candidatas quedaron de la siguiente manera: Laura Elizabeth Benhumea González, con 51.5 puntos; Maria José Bernáldez Aguilar, con 2 puntos; Maricruz Moreno Zagal sumó 41.5 puntos y Martha Patricia Zarza Delgado registró 118 puntos.

Durante las elecciones también se presentaron algunos disturbios, pues la asamblea estudiantil de la Facultad de Humanidades llamó a no participar; las de Medicina y Lenguas convocaron a anular el sufragio; un grupo de alumnos montó un performance en las inmediaciones del centro de votación del Teatro Morelos para denunciar la supuesta simulación de una contienda para “imponer” rectora, y otro repartió propaganda en la que acusaba presuntos actos de corrupción y nepotismo en la Universidad. También hubo violencia a las instalaciones, pero todo esto no se manifestó en las urnas.

Ahora, la titular de la máxima casa de estudios mexiquense prometió atender las demandas de la comunidad tras las protestas estudiantiles.

¿Quién es Martha Patricia Zarza Delgado?

Patricia Zarza es licenciada en Diseño Industrial, maestra en Desarrollo y Creación del Producto por la Universidad de Cataluña, maestra en Ciencias del Diseño por la Universidad de Arizona y doctora en Ciencias Sociales por El Colegio Mexiquense.

Con 30 años como profesora en la Facultad de Arquitectura y Diseño, la doctora Zarza ha impartido clases en niveles de pregrado y posgrado y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI-nivel I), mientras que su labor administrativa incluye roles clave como secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Fue directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño entre los años 2017 a 2021, y coordinadora de Investigación y Posgrado (2002-2004).