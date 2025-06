El Pana Arrechedera cosecha palmas en Cannes y Spotify

A un año del lanzamiento de la serie sonora "Los niños del narco", Sebastián Arrechedera, el "Pana", creador, productor y narrador, no cabe de satisfacción.

El Pana conversó con El Economista en mayo de 2024, con motivo del lanzamiento del podcast basado en las confesiones de un joven reclutado por el crimen organizado siendo niño y obligado al sicariato. Por aquel entonces no estaba claro cuántos capítulos alcanzaría la serie, se hablaba de 12, terminaron siendo 17.

Más de cuatro millones de descargas han convertido a la historia de Tacita (actualmente Miranda) en el Mejor podcast documental del año, por lo que se hizo acreedor al Spotify Podcast Award 2025.

A eso se suma que la semana pasada, Arrechedera recibió el León de Bronce en los Cannes Lions, en Francia, en la categoría de Cine, por el cortometraje "The ugliest sweater" (El suéter más feo), que lanza en dos minutos con 35 segundos un mensaje navideño crudo y poderoso: ¡Aguas!, porque el diablo ronda el pesebre, y los niños y niñas pueden estar expuestos al abuso sexual.

Los Cannes Lions son el Festival Internacional de la Creatividad donde se premia con León de Oro, Plata y Bronce a lo mejor de la industria creativa, la publicidad y la comunicación en el mundo. Este año, algunos de los galardones en la categoría se otorgaron a trabajos relacionados con violencia doméstica, discapacidad, deporte paralímpico, medioambiente, salud, bullying y abuso sexual.

"Hicimos un cortometraje navideño para sensibilizar a madres y padres sobre el abuso sexual infantil durante las fiestas decembrinas", dice el productor de Rainbow Lobster.

"En colaboración con Fundación Ilas, Made y The Maestros, creamos un cortometraje con un mensaje claro y urgente: durante las fiestas decembrinas, muchos niños y niñas quedan expuestos a situaciones de abuso mientras los adultos celebran. No se trata de infundir miedo, sino de visibilizar una realidad que muchas veces permanece oculta tras las luces, los regalos y la celebración", añade.

Y amplía: "La pieza busca generar conciencia en madres y padres, recordándoles que el cuidado también implica estar presentes, escuchar y proteger".

La noticia de que su cortometraje había resultado ganador de un Bronce entre 1,642 piezas en competencia, la recibió ya situado en Cannes y mientras redacto esta nota. Previamente conversamos para comentar el triunfo conseguido en Spotify por "Los niños del narco".

'Los niños del narco'

Sebastián entrevistó en dos ocasiones a Miranda para conocer la historia de "Tacita" (Orlando). Son la misma persona, pero es Miranda, en un largo proceso de introspección y sanación, quien hurga en sus recuerdos de hace más de quince años y revela el infierno vivido en un sótano, secuestrado por un cártel de Coahuila, y cómo allí, tras presenciar la salvaje ejecución de su hermano, sus entrañas se llenaron de tanto odio que cometió su primer homicidio a la edad de diez años, y posteriormente lo que significó estar recluido en un centro de menores, tras concretar varios asesinatos más, obligado por el narco y “por gente del gobierno”.

Después de escuchar los testimonios de decenas de jóvenes reclutados por el narcotráfico cuando eran niños, recogidos por Fundación Reinserta, El Pana se preguntaba cómo hacer que este problema, frente al cual nos hemos vuelto sordos y ciegos, pudiera sensibilizar a un mayor número de personas. La respuesta: "que escuchen el corazón de una persona que fue reclutada por el narcotráfico siendo niño".

Así nació la serie sonora "Los niños del narco", lanzada en las plataformas Spotify y Apple Music a finales de mayo de 2024, y que a una semana de su estreno escaló a la posición 4 del Top 10 en reproducciones.

A medida que avanzaba la serie, el productor tuvo la posibilidad de contactar de nuevo con el protagonista, a quien le había perdido la pista. "Si bien, yo tenía claridad de que era un historia de algo que había sucedido en el pasado, el podcast dio la posibilidad de ir metiendo cosas que estaban sucediendo en el presente con Miranda", dice el Pana.

También posibilitó que el protagonista pudiera "hacer algo con Reinserta", la fundación que dio a conocer el caso por primera vez en el programa "Penitencia", de Saskia Niño de Rivera, refiere.

"Eso es muy importante mencionarlo. Los números no llegan solos" —se refiere a la audiencia que ha alcanzado el podcast. "Se deben también al gran megáfono que 'Penitencia' le ha dado al problema y a su reconducción".

“Te cuento esto –añade– porque en los capítulos que siguieron a la historia tenemos a un Miranda mucho más personal, buscando siempre dar un paso más hacia adelante, buscando la vida buena, como él le dice, dejando atrás el odio que sentía por su padre".

"Eso es lo más lindo que yo me llevo de toda esta historia, él sigue buscando esa vida buena, está trabajando, no volvió al crimen organizado, y eso para mí ya es un montón".

"Es una gran satisfacción que este podcast le haya afectado para bien en su vida. Yo he hablado con él después de los premios que ha recibido la serie, porque al final del día los premios son para él, que tuvo la valentía de contar su historia, uno es sencillamente el traductor de la historia de alguien más. Y él me ha dicho: 'no hay psicólogo ni psiquiatra que me ayude tanto como darle play a un capítulo y recordar y oírme a mí mismo'. Hay un proceso de sanación en el hecho de oírse a sí mismo, porque este podcast tiene mucho que ver con la salud mental, más allá de la propia historia que cuenta".

"En su proceso, Miranda ha tenido muchas crisis de ansiedad y depresión por todo lo que vivió, pero tener la posibilidad de estar frente a un micrófono, oírse y poder dirigirse a su familia, lo llevan siempre a un lugar muy sanador".

Empatía y comprensión

El capítulo 17 marcó el final de la primera temporada de Los niños del narco, ‘Tacita de fierro’. Una segunda es completamente incierta, reconoce el productor. Dependerá de muchas circunstancias, pero fundamentalmente de que Miranda desee profundizar en su historia.

Al final, dice el Pana, la escucha desde el corazón de Tacita/Miranda cumplió su objetivo. "Apple en Estados Unidos catalogó la serie como una de las series que han logrado mayor enganche y empatía con el público, no es es sólo de aquellas personas que escuchan un capítulo y ya está, sino incluso de aquellas que logran encariñarse con el personaje."

Pero por lo pronto, la serie deja un mensaje, dice el Pana: "Cuando nos acercamos a las cosas más complicadas y feas desde un lugar de comprensión y empatía, podemos comenzar a entender que ponernos en los zapatos del otro hoy en día hace más falta que nunca."

“Los niños del narco”

Serie sonora

Año: 2024

Primera temporada: “Tacita de fierro”

Creado y narrado por Sebastián Arrechedera

Escritores: Sebastián Arrechedera, Marcel Rasquin, Maximiliano Torres

Producción: Karla Pedraza y Junior Carbajal

Diseño de audio: Amed Cossio

Un trabajo colaborativo entre Rainbow Lobster y Sonoro

Disponible en: Spotify y Apple Music

