Orquesta del Teatro Nacional de Brasil celebra Independencia de México con un "Concerto Messicano"

La música mexicana conquistará el corazón de Brasilia. El próximo jueves 18 de septiembre, la Orquesta del Teatro Nacional Claudio Santoro ofrecerá un concierto especial para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México, en la renovada Sala Martins Pena del Teatro Nacional.

Bajo la dirección del maestro sonorense Héctor Acosta y la voz de la soprano, también sonorense, Rosa Dávila, la orquesta brasileña se vestirá de verde, blanco y rojo con un programa titulado Concerto Messicano, que reunirá obras de varios compositores: Manuel M. Ponce, José Pablo Moncayo, Felipe Villanueva, Blas Galindo, Arturo Márquez y Venus Rey Jr.

Entre las piezas destaca Suite Sonora (2021) de Venus Rey Jr, una obra que evoca la grandeza del Desierto de Sonora y rinde homenaje a los pueblos originarios del norte de México. El repertorio se completa con el Danzón núm. 8 del compositor sonorense Arturo Márquez, algunas joyas del acervo romántico-nacionalista y canciones mexicanas en arreglos sinfónicos. El espíritu de México, particularmente el de Sonora, estará presente en el concierto.

“Dirigir a la Orquesta del Teatro Nacional Claudio Santoro en un programa mexicano es un privilegio. Cada partitura revela un México diverso: desde la nostalgia romántica de Ponce hasta la energía vibrante de Márquez. Es una fiesta sonora que celebra nuestra independencia y nuestra identidad”, afirmó Héctor Acosta, director invitado.

“Cantar en Brasil con esta gran orquesta es un sueño. La música mexicana tiene una fuerza emocional única, capaz de conmover tanto a quienes la conocen como a quienes la descubren por primera vez”, señaló la soprano Rosa Dávila.

Gracias al impulso de la Embajada de México en Brasil y al Jefe de la Cancillería, Alejandro Ramos Cardoso, el programa no solo celebra a los grandes maestros de nuestra tradición, sino que también abre espacio a las voces vivas de hoy: desde el icónico Danzón de Arturo Márquez hasta la 'Suite Sonora' de Venus Rey Jr, la obra más joven del concierto.

Arturo Márquez y Venus Rey Jr.Cortesía

“La 'Suite Sonora' es un homenaje al pueblo de Sonora, al desierto que guarda silencios, colores y tradiciones milenarias. Que esta obra viaje hasta Brasil significa tender un puente de arena y música entre dos pueblos hermanos”, expresó el compositor Venus Rey Jr.

La Orquesta del Teatro Nacional Claudio Santoro, una de las más prestigiosas de Brasil, suma así un nuevo capítulo a su trayectoria de más de 45 años, en la que ha acompañado a artistas internacionales, realizado giras y fortalecido la vida cultural de Brasilia.

El Concerto Messicano promete ser una velada de identidad, arte y celebración que pondrá a dialogar dos naciones a través de la música.

Programa