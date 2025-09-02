La OMM alerta sobre el posible impacto de La Niña en el clima desde septiembre

El regreso de La Niña podría empezar a afectar a los patrones meteorológicos mundiales a partir de septiembre, dijo el martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que añadió, no obstante, que es probable que las temperaturas sigan siendo superiores a la media en amplias zonas del mundo.

El patrón de La Niña implica el enfriamiento de las temperaturas en el centro y el este del océano Pacífico, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones y sequías, que pueden afectar a las cosechas.

Las condiciones neutras persisten desde marzo, pero podrían pasar a La Niña en los próximos meses, según un comunicado de la OMM.

Las últimas previsiones muestran una probabilidad del 55% de que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial se enfríen hasta los niveles de La Niña en el periodo de septiembre a noviembre.

Las previsiones estacionales y su impacto en el tiempo pueden traducirse en millones de dólares de ahorro económico para la agricultura, la energía, la salud y el transporte, dijo la OMM, añadiendo miles de vidas también se pueden salvar mediante la preparación de acciones de respuesta.