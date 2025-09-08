Indicadores del 8 al 12 de septiembre: Inflación, balanza comercial y actividad industrial

En la segunda semana de septiembre se publicarán tanto en México como en Estados Unidos los datos más recientes sobre el comportamiento de la inflación. A nivel local además se esperan los reportes sobre empleo formal, venta de vehículos, balanza comercial, actividad industrial y viajeros internacionales.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para este viernes, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 8 de septiembre: Empleo formal

Número de trabajadores asegurados en el IMSS (agosto)

En México, el viernes se espera el dato del número de trabajadores asegurados en el IMSS. El indicador refleja la cantidad de empleos formales registrados ante el instituto. Es uno de los principales referentes en nuestro país para medir el comportamiento del empleo formal. También se utiliza para evaluar la evolución del mercado laboral, especialmente en sectores privados no agrícolas.

Martes 9 de septiembre: Inflación en México

Inflación de México (agosto)

Balanza Comercial de Mercancías de México (julio)

Registro administrativo de vehículos ligeros de México (agosto)

Registro administrativo de vehículos pesados de México (agosto)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales de México

El martes en México se publicarán cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de agosto, incluyendo la variación mensual, interanual y el componente subyacente. Este conjunto de datos permitirá evaluar la tendencia general de los precios en el país y ofrecerá señales fundamentales sobre la política monetaria que seguirá el Banco de México.

Además, la Balanza Comercial de Mercancías de México presentará sus cifras revisadas para julio. Este indicador mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de las mercancías de nuestro país. Un superávit es señal de dinamismo y de competitividad en ventas al exterior, mientras que un déficit puede reflejar mayor demanda interna o baja competitividad.

Por su parte, el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros en México nos ofrecerá información sobre las ventas y la producción del sector durante agosto. Este dato es relevante porque la industria automotriz es uno de los principales motores de exportación del país y es a la vez un termómetro de la actividad manufacturera y del empleo en regiones clave.

El registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados en México mostrará la evolución de este segmento. La producción y comercialización de vehículos pesados es un indicador importante del transporte de mercancías y del dinamismo económico, porque está vinculado con sectores como los de logística, comercio exterior y la construcción.

En tanto, como todos los martes, el Banco de México publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales, que ofrecen información sobre la demanda por instrumentos de deuda del país. Las tasas y la participación de los inversionistas institucionales brindan información clave sobre las expectativas sobre inflación y condiciones financieras en la economía local.

Miércoles 10 de septiembre: Precios al productor EU

Índice de Precios al Productor de Estados Unidos (agosto)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE de Estados Unidos

A media semana se espera la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) en Estados Unidos, que mostrará la evolución de los precios para los mayoristas en agosto. Este indicador es visto como termómetro adelantado de las presiones inflacionarias que podrían trasladarse al consumidor final, por lo que la Reserva Federal lo observa con especial atención.

Además, se esperan los inventarios de petróleo crudo de la AIE de Estados Unidos, que dan una visión del balance entre la oferta y la demanda energética. Los aumentos de existencias ejercen presión bajista en los precios internacionales del crudo, mientras que los descensos generan expectativas de encarecimiento, con implicaciones directas en la inflación.

Jueves 11 de septiembre: Inflación en EU

Indicador Mensual de la Actividad Industrial de México (julio)

Encuestas de Viajeros Internacionales de México (julio)

Inflación de Estados Unidos (agosto)

Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos

Decisión de política monetaria del Banco Central Europeo

Para el jueves destaca el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) de México, que mostrará la evolución de la producción manufacturera, minera y de construcción de nuestro país. Funciona como un referente para anticipar el comportamiento del PIB y para evaluar la dinámica de la economía interna con base en cambios en la demanda global y local.

Por otra parte, se esperan los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales de México, con sus cifras preliminares de julio. El indicador mide el gasto y flujo de visitantes extranjeros, así como el comportamiento de los viajeros nacionales al exterior, lo que ayuda a entender el panorama de la balanza turística y su contribución a la actividad del sector servicios.

Uno de los reportes clave en la semana será el de inflación en Estados Unidos en agosto. Sus datos serán determinantes para la Reserva Federal, después de unas recientes cifras laborales débiles. El reporte podría definir si hay presiones que justifiquen mantener la postura monetaria o si es posible avanzar hacia la postura expansiva prevista, bajando la tasa de interés.

Además, como cada jueves, se conocerá el dato de nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que brindará información sobre la salud del mercado laboral. Un incremento en las peticiones reflejaría enfriamiento en la contratación y mayor riesgo de desaceleración, pero cifras estables moderarían la probabilidad de un giro en la política monetaria.

Finalmente, el Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria y ofrecerá una conferencia de prensa en la que presentará detalles de su postura. En todo el mundo, los inversionistas estarán atentos ante la posibilidad de cambios en las tasas de interés, buscando pistas sobre el rumbo de la inflación y de la estabilidad financiera en la región.