Equinoccio de otoño 2025: fecha, hora exacta y cuánto dura la estación
Estamos cerca del fenómeno que marca el fin del verano para dar paso al otoño en la mayor parte del planeta.
El equinoccio de otoño de 2025 tendrá lugar el próximo lunes 22 de septiembre, marcando el fin del verano y el comienzo oficial del otoño en el hemisferio norte. A partir de entonces, los días en México serán cada vez más cortas, con noches más largas hasta que concluya el invierno.
En el mundo se desarrollan actividades culturales y de contemplación, ya que el equinoccio tiene un profundo significado en las tradiciones mesoamericanas. Lugares como Teotihuacán y la zona arqueológica de Cuicuilco suelen recibir visitantes que celebran el equilibrio entre la luz y la oscuridad.
Duración
En México, el fenómeno se producirá a las 12:19 horas del centro del país, según reportes del Observatorio Astronómico y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La hora exacta en tiempo del centro de México será a las 12:19 (18:19 UTC).
Además, el otoño durará aproximadamente 89 días y 21 horas, finalizando el 21 de diciembre de 2025 con la llegada del solsticio de invierno. En este periodo podremos disfrutar de temperaturas más frescas, atardeceres más tempranos y cielos despejados en varios puntos de observación astronómica, como el Bosque de Chapultepec, el Parque Nacional Desierto de los Leones y el Ajusco.
¿Qué es el equinoccio?
Los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador de la tierra, distribuyendo casi equitativamente de luz y oscuridad en el planeta, un equilibrio entre el día y la noche que da origen al nombre “equinoccio”, que proviene del latín aequinoctium y significa “noche igual”.
También tiene una inclinación que es la que causa que el sol se desplace hacia el norte durante el verano, llegando a su punto más alto en el solsticio de junio, para después descender hacia el sur y cruzar el ecuador durante el equinoccio de septiembre.
En este punto es cuando se hace el cambio de estación en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur, comienza la primavera.