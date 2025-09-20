Equinoccio de otoño 2025: fecha, hora exacta y cuánto dura la estación

El equinoccio de otoño de 2025 tendrá lugar el próximo lunes 22 de septiembre, marcando el fin del verano y el comienzo oficial del otoño en el hemisferio norte. A partir de entonces, los días en México serán cada vez más cortas, con noches más largas hasta que concluya el invierno.

En el mundo se desarrollan actividades culturales y de contemplación, ya que el equinoccio tiene un profundo significado en las tradiciones mesoamericanas. Lugares como Teotihuacán y la zona arqueológica de Cuicuilco suelen recibir visitantes que celebran el equilibrio entre la luz y la oscuridad.

Duración

En México, el fenómeno se producirá a las 12:19 horas del centro del país, según reportes del Observatorio Astronómico y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La hora exacta en tiempo del centro de México será a las 12:19 (18:19 UTC).

Además, el otoño durará aproximadamente 89 días y 21 horas, finalizando el 21 de diciembre de 2025 con la llegada del solsticio de invierno. En este periodo podremos disfrutar de temperaturas más frescas, atardeceres más tempranos y cielos despejados en varios puntos de observación astronómica, como el Bosque de Chapultepec, el Parque Nacional Desierto de los Leones y el Ajusco.

¿Qué es el equinoccio?

Los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador de la tierra, distribuyendo casi equitativamente de luz y oscuridad en el planeta, un equilibrio entre el día y la noche que da origen al nombre “equinoccio”, que proviene del latín aequinoctium y significa “noche igual”.

También tiene una inclinación que es la que causa que el sol se desplace hacia el norte durante el verano, llegando a su punto más alto en el solsticio de junio, para después descender hacia el sur y cruzar el ecuador durante el equinoccio de septiembre.

En este punto es cuando se hace el cambio de estación en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur, comienza la primavera.