“AL estaba fragmentada en torno a cambio climático”: Bárcena

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido al medio ambiente saludable como un derecho humano, pero sin duda falta mucho por hacer en materia de políticas públicas destinadas a materializar este derecho. Para ello, la cooperación internacional es fundamental. Lo que hace o deja de hacer un país le afecta a los demás. ¿Qué papel puede jugar la cooperación entre México y Chile para reposicionar la agenda ambiental en un contexto particularmente adverso?

Éste fue el planteamiento que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, planteó este jueves a la secretaria federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otrora embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, y al senador de la República de Chile José Miguel Insulza, quienes integraron el conversatorio “Chile y México: Democracia, Derechos Humanos y Defensa del Medio Ambiente”, en el tercer día de actividades de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI).

El legislador sudamericano expresó: “en los últimos años hemos sufrido una importante derrota con la cancelación de la participación por parte de Estados Unidos en el Acuerdo de París, en materia medioambiental y de calentamiento global. Tenemos un terreno difícil que recorrer porque algo que parecía completamente logrado, ha tenido retrocesos fuertes en los últimos meses (…) bien sabemos que la contaminación, el calentamiento global, se generan sobre todo en países del norte”.

FILUNI presentación.Foto EE: Cortesía / Semarnat

Con este escenario y desde el alcance facultativo de los países latinoamericanos, Insulza señaló que hace falta el impulso de acuerdos medioambientales entre los países de la región. “Estamos casi todos suscritos al Acuerdo de París, pero eso no está funcionando, no porque nosotros no queramos sino porque no lo dejan funcionar (…) En el país que tiene un tercio del Producto Interno Bruto mundial tenemos un gobierno al que no le interesa el medio ambiente, los derechos humanos ni el multilateralismo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de combatir eso, porque si no, no lo vamos a lograr. Éste es uno de los temas que no podemos dejar de lado”.

Para el caso de ambos países, con grandes extensiones de costa, el legislador sugirió el fortalecimiento de acuerdos para el cuidado de los océanos.

Al respecto, la secretaria Alicia Bárcena informó que esta misma semana Brasil y México encabezaron una reunión sobre acción climática. Destacó que es la primera vez desde que se aprobó la Convención de Cambio Climático, en 1992, que América Latina y el Caribe se unen en torno al planteamiento, “porque la región estaba fragmentada en torno al cambio climático. Ahora tuvimos a casi todos los países de América Latina y el Caribe”.

En el año 2028, agregó Bárcena, “tendremos una encrucijada muy importante en la que ya no vamos a seguir poniéndonos de acuerdo. Ya tenemos las regulaciones básicas, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Las novedades que nuestra región está llevando a la COP30 de Brasil (a realizarse en noviembre próximo), porque toda la región se puso detrás de Brasil para que ésta sea una reunión latinoamericana y caribeña, es ponernos de acuerdo sobre el tema de la adaptación”.

Al mencionar adaptación, Bárcena explicó que los países de la región son más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. “No en vano, las lluvias que han caído, las inundaciones o las sequías. Son efectos que ya estamos viviendo”.

No obstante, no desestimó que América Latina contribuye con el 11% de los gases de efecto invernadero: “somos jugadores menores en emisiones de carbono, pero también tenemos que trabajar en la mitigación”.

El vínculo entre naciones

La relación entre Chile y México es profundamente cercana, destacaron los representantes de ambos países, es el asilo que México brindó a los exiliados políticos a causa del Golpe de Estado sucedido en Santiago, en septiembre de 1973, contra el entonces presidente Salvador Allende.

Fue en ese momento de desasosiego para la sociedad chilena, dijo Bárcena, donde “México fue capaz de definir la tradición del asilo como elemento central de nuestra política exterior. Por eso, me parece que la relación tan profunda con Chile sigue muy vigente. Hoy en México viven muchos chilenos de muy alto calibre: intelectual, cultural, artístico, académico”.

Por su parte, el legislador chileno comentó que “hay historias sobre esta relación muy antiguas. Pero quiero referirme a la que tuvimos cuando se produjo el golpe militar. Habíamos tenido una relación muy fundamental. El presidente Allende viajó a México y aquí dio su superfamoso discurso en la Universidad de Guadalajara. Entonces, cuando se produjo el golpe militar, la reacción de México no fue inesperada, fue enorme (…) La relación era muy importante ese momento y continúa, tanto que la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Chile no significó que los dos países se olvidaran el uno del otro, sino que se mantuvo durante muchos años y con muchos chilenos que vinieron acá (…) Es una relación que va mucho más allá de los puramente material”.

Equidad de género, tema prioritario

El año pasado, México y Chile hicieron una revisión del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. En esta revisión se agregaron temas como la igualdad de género, los Derechos Humanos y la acción climática.

Al respecto, el senador Insulza reconoció: “el tema de las mujeres, a mi juicio, es el gran tema de este siglo. Estaba haciendo una lista de una serie de cosas que habían pasado en este mundo en los últimos años para decir que estamos en una era nueva, y la verdad es que omití en ese momento, pero me corrijo ahora, el decir que probablemente el cambio más fundamental ha sido el de reivindicación del rol de la mujer en la sociedad”.

FILUNI presentación.Foto EE: Cortesía / Semarnat

El rector de la UNAM también se refirió brevemente al tema del trabajo conjunto para dar pasos hacia la equidad absoluta de género: “Hay una mayor participación de la mujer en puestos directivos, en las universidades, en la vida pública. Chile ya tuvo una presidenta en dos periodos, la presidenta Bachelet; México tiene ahora una presidenta”.

Alicia Bárcena, por su parte, dijo que hoy en día las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en un mercado laboral mundial y sólo un 29% de las economías globales han sido lideradas por mujeres, mientras que en el 2024, sólo el 10% de los países alcanzaron paridad de género a nivel ministerial. “Ésa es la tarea pendiente. Y en ello las universidades tienen un papel fundamental”.

