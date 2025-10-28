FOTOS: Devotos de San Judas Tadeo celebran en la Ciudad de México

Como cada 28 de octubre, cientos de feligreses se congregaron desde la madrugada de este martes en las inmediaciones de la iglesia de San Hipólito, en la Ciudad de México para festejar a San Judas Tadeo.

Como cada año, los devotos a San Judas Tadeo asistieron este 28 de octubre a la Iglesia de San Hipólito.Eric Lugo

Los devotos del "llamado patrón de las causas perdidas o imposibles" acudieron a las tradicionales misas para bendecir sus figuras, estampas y rosarios.

Como ya es tradición el tramo de avenida Hidalgo donde se encuentra la iglesia y algunas calles aledañas fueron cerradas para el paso de los fieles que asistieron a agradecer los favores del santo.

Con motivo de la fiesta patronal en honor de San Judas Tadeo, las autoridades capitalinas implementaron también un dispositivo de seguridad y vialidad para resguardar a los visitantes.