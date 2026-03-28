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Festival Pa’l Norte 2026: cartel, horarios, escenarios y más
Conoce los detalles del festival de música más importante del norte del país.
El festival Pa'l Norte 2026 (oficialmente Tecate Pa'l Norte 2026) se llevará a cabo el próximo fin de semana, específicamente los días 27, 28 y 29 de marzo de este año, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, como parte de su decimocuarta edición anual.
Este evento musical es uno de los más grandes e importantes de México, y reúne a miles de asistentes cada año; este 2026, presenta una alineación internacional y variada, con artistas de rock, pop, indie, electrónica y más.
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Entre los grupos y cabezas de cartel se encuentran Tyler, the Creator, Guns N’ Roses y The Killers, estos últimos encabezando como acto principal en una de las jornadas. También anunciaron presentaciones de Interpol, Deftones, Zoé, Morat, The Lumineers, Halsey y otros talentos tanto nacionales como internacionales.
Horarios por escenarios
Conoce los horarios que tendrá cada escenario para que planees a quiénes deseas ver:
Viernes 27 de marzo
Escenario Tecate Light
- Pacífica: 14:35 - 15:15
- Mau y Ricky: 15:45 - 16:25
- DLD: 16:55 - 17:45
- Siddhartha: 18:25 - 19:25
- Morat: 20:05 - 21:15
- Interpol: 22:00 - 23:05
- Tyler, The Creator: 00:00
Escenario Tecate Original
- Rubio: 14:55 - 15:35
- Guitarricadelafuente: 16:10 - 16:55
- Camilo Séptimo: 17:35 - 18:30
- Jackson Wang: 19:15 - 20:15
- Myke Towers: 21:00 - 22:00
- Deftones: 22:50
Escenario Fusión Telcel
- Gran Sur: 14:40 - 15:20
- La Mosca: 15:50 - 16:30
- Balu Brigada: 17:05 - 17:55
- 31 Minutos: 18:40 - 19:40
- Royel Otis: 20:20 - 21:20
- Maldita Vecindad: 22:20 - 23:30
- Duncan Dhu: 00:10
Escenario Sorpresa Viva
- Primer acto: 19:25 - 19:40
- Segundo acto: 21:15 - 21:30
Escenario Oasis Bacardí
- Medinna: 15:00 - 15:30
- Louta: 16:05 - 16:55
- Lia Kali: 17:30 - 18:30
- Simpson Ahuevo: 19:15 - 20:25
- Charles Ans: 21:15 - 22:30
- YSY A: 23:30
Escenario Club Social KIA
- Jordy Medina: 17:00 - 18:00
- RØZ: 18:00 - 19:10
- Coco & Breezy: 19:10 - 20:15
- Charly Jordan: 20:15 - 21:30
- Neil Frances (DJ Set): 21:30 - 23:00
- Channel Tres (DJ Set): 23:00 - 00:15
- The Blaze (DJ Set): 00:15
Escenario Acústico Hey Banco
- Niño Viejo: 15:30 - 16:00
- Paloma Morphy: 16:40 - 17:20
- Andrés Obregón: 18:00 - 18:50
- Cuco: 19:30 - 20:20
- La Santa Cecilia: 21:00 - 21:50
- Molotov: 22:30
Escenario Pilo's Bar
- Fara Fara: 15:55 - 17:25 / 18:00 - 19:00
- Sonido Mazter: 19:35 - 21:05
- Payasonicos: 21:40 - 22:40
- Sólido: 23:10 - 00:10
- Los Traileros del Norte: 00:30
Sábado 28 de marzo
Escenario Tecate Light
- La Pegatina: 14:20 - 14:50
- Paty Cantú: 15:20 - 16:00
- The Warning: 16:40 - 17:30
- Enjambre: 18:00 - 18:50
- Los Fabulosos Cadillacs: 19:35 - 20:45
- Kygo: 21:25 - 22:35
- Guns N' Roses: 23:25
Escenario Tecate Original
- Kapanga: 14:50 - 15:30
- Judeline: 16:00 - 16:45
- Nothing But Thieves: 17:20 - 18:15
- Simple Plan: 18:55 - 20:00
- Turnstile: 20:40 - 21:45
- Grupo Frontera: 22:25
Escenario Fusión Telcel
- Monte Casino: 14:30 - 15:05
- Miky Huidobro: 15:35 - 16:20
- Peces Raros: 17:00 - 17:40
- Esteman & Daniela Spalla: 18:20 - 19:20
- Cuco: 20:00 - 21:00
- Cypress Hill: 22:00 - 23:00
- Allison: 23:30
Escenario Sorpresa Viva
- Primer acto: 18:50 – 19:05
- Segundo acto: 20:45 – 21:00
Escenario Oasis Bacardí
- Big Sempa: 15:00 - 15:30
- Luck Ra: 16:05 - 16:55
- Elena Rose: 17:45 - 18:45
- Ovy On The Drums: 19:15 - 20:25
- Lasso: 21:15 - 22:30
- El Bogueto: 23:30
Escenario Club Social KIA
- Kevis & Maykyy: 17:00 - 18:00
- Sickick: 18:00 - 19:00
- Bag Raiders: 19:00 - 20:15
- Parisi: 20:15 - 21:30
- Mariana BO: 21:30 - 22:45
- Ahmed Spins: 22:45 - 00:15
- The Martinez Brothers: 00:15
Escenario Acústico Hey Banco
- Andrea Bejar: 15:30 - 16:10
- Nasa Histoires: 16:40 - 17:20
- The Whitest Boy Alive: 18:00 - 18:50
- Love of Lesbian: 19:40 - 20:20
- Volován: 21:00 - 21:50
- Camilo Séptimo: 22:30
Escenario Pilo's Bar
- Good Ole Boys: 15:55 - 17:25
- Doble Filo: 18:00 - 19:00
- Toppaz: 19:35 - 21:05
- La Mole y sus Amigos: 21:30 - 23:00
- KDT's de Linares: 23:40 - 00:40
- Salomón Robles: 01:00
Domingo 29 de marzo
Escenario Tecate Light
- Silvestre y La Naranja: 14:20 - 15:00
- Los Claxons: 15:40 - 16:30
- Molotov: 17:15 - 18:10
- Halsey: 19:00 - 20:00
- Zoé: 20:55 - 22:05
- The Killers: 23:00
Escenario Tecate Original
- Kchiporros: 15:00 - 15:50
- Midnight Generation: 16:40 - 17:30
- Moenia: 18:05 - 19:00
- DJO: 19:45 - 20:45
- The Lumineers: 21:35 - 22:40
- Panteón Rococó: 23:20
Escenario Fusión Telcel
- Los Blenders: 15:15 - 15:50
- Marky Ramone: 16:20 - 17:00
- El Haragán y Compañía: 17:30 - 18:10
- La Gusana Ciega: 18:45 - 19:45
- Love of Lesbian: 20:25 - 21:25
- Reyno: 22:05
Escenario Sorpresa Viva
- Primer Artista Sorpresa: 20:00 - 20:12
- Segundo Artista Sorpresa: 22:05 - 22:21
Escenario Oasis Bacardí
- Gallo Armado: 14:20 - 14:45
- Luisa Almaguer: 15:10 - 15:40
- Nash: 16:10 - 16:50
- Santos Bravos: 17:20 - 17:50
- Yami Safdie: 18:30 - 19:20
- Rusowsky: 20:10 - 21:10
- Omar Courtz: 21:50 - 22:50
- C-Kan: 23:20
Escenario Club Social KIA
- Mario Santander: 16:30 - 17:30
- Karlo: 17:30 - 18:30
- 3BallMTY: 18:30 - 19:30
- Austin Millz: 19:30 - 20:30
- Lilly Palmer: 20:30 - 21:30
- Gryffin: 21:30 - 22:30
- Purple Disco Machine: 22:30
Escenario Acústico Hey Banco
- El Riqué: 15:15 - 15:55
- Jaze: 16:25 - 17:05
- Daniela Spalla: 17:35 - 18:35
- Siddhartha: 19:15 - 20:15
- Elefante: 20:55
Escenario Pilo's Bar
- Fara Fara: 15:40 - 17:10
- Tropical Panama: 17:45 - 18:45
- Carlos y José Jr.: 19:20 - 20:50
- De Parranda: 21:25 - 22:25
- Cardenales de Nuevo León: 23:00
Así puedes llegar al Parque Fundidora
Puedes hacerlo por transporte público, usando el Metro; la estación Y Griega es la más cercana; la estación Parque Fundidora se encuentra frente al parque y la estación Félix U. Gómez se encuentra a 12 minutos caminando. En camión puedes tomar las rutas 108, 109, 185, 116, 172, 225, 68 y 30.
¿Qué puedes llevar y qué no?
Los objetos que puedes llevar al concierto son los siguientes:
- Celulares
- Cangureras
- Lentes de sol
- Maquillaje
- Baterías externas
- Tapones para oídos
- Sombreros y gorras
- Bloqueador solar en crema/gel
- Termos vacíos
- Cámaras no profesionales
- Paquetes de chicles cerrados
- Selfie Stick
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Cámaras de grabación de un máximo de 12 cm
- Bolsas pequeñas de un máximo de 30 x 30 cm
- Gel antibacterial
- Medicinas de prescripción, pero debes llevar la prescripción contigo
Esta es la lista de los objetos prohibidos:
- Mascotas
- Peluches
- Masajeadores
- Luces químicas
- Comida o bebidas externas
- Sombrillas o paraguas
- Lasers
- Cigarros
- Cigarros electrónicos y vaporizadores
- Cadenas largas o joyería con picos
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Aerosoles como desodorantes, pinturas, etcétera
Precio de los boletos
Para quienes aún buscan asistir, el festival cuenta con diferentes tipos de entras; y este es el precio de cada una (hasta el viernes 27 de marzo), pero toma en cuenta que son sin cargos: General: 5,240 pesos en fase dos; general +: 6,365 pesos en fase dos; ascendente: 9,665 pesos en fase tres; VIP: 13,985 en fase final.
Otro servicio que podrás encontrar será el de los lockers, el cual tienen un costo de 300 pesos por día.