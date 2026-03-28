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Lectura 6:00 min

Festival Pa’l Norte 2026: cartel, horarios, escenarios y más

Conoce los detalles del festival de música más importante del norte del país.

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El festival durará tres días.Foto: Cortesía X (@TecatePalNorte)

Redacción El Economista

El festival Pa'l Norte 2026 (oficialmente Tecate Pa'l Norte 2026) se llevará a cabo el próximo fin de semana, específicamente los días 27, 28 y 29 de marzo de este año, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León,  como parte de su decimocuarta edición anual. 

Este evento musical es uno de los más grandes e importantes de México, y reúne a miles de asistentes cada año; este 2026, presenta una alineación internacional y variada, con artistas de rock, pop, indie, electrónica y más. 

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Entre los grupos y cabezas de cartel se encuentran Tyler, the Creator, Guns N’ Roses y The Killers, estos últimos encabezando como acto principal en una de las jornadas. También anunciaron presentaciones de Interpol, Deftones, Zoé, Morat, The Lumineers, Halsey y otros talentos tanto nacionales como internacionales. 

Horarios por escenarios 

Conoce los horarios que tendrá cada escenario para que planees a quiénes deseas ver: 

Viernes 27 de marzo

Escenario Tecate Light 

  • Pacífica: 14:35 - 15:15 
  • Mau y Ricky: 15:45 - 16:25
  • DLD: 16:55 - 17:45
  • Siddhartha: 18:25 - 19:25
  • Morat: 20:05 - 21:15
  • Interpol: 22:00 - 23:05
  • Tyler, The Creator: 00:00

Escenario Tecate Original

  • Rubio: 14:55 - 15:35
  • Guitarricadelafuente: 16:10 - 16:55
  • Camilo Séptimo: 17:35 - 18:30
  • Jackson Wang: 19:15 - 20:15
  • Myke Towers: 21:00 - 22:00
  • Deftones: 22:50

Escenario Fusión Telcel

  • Gran Sur: 14:40 - 15:20
  • La Mosca: 15:50 - 16:30
  • Balu Brigada: 17:05 - 17:55
  • 31 Minutos: 18:40 - 19:40
  • Royel Otis: 20:20 - 21:20
  • Maldita Vecindad: 22:20 - 23:30
  • Duncan Dhu: 00:10

Escenario Sorpresa Viva

  • Primer acto: 19:25 - 19:40
  • Segundo acto: 21:15 - 21:30

Escenario Oasis Bacardí

  • Medinna: 15:00 - 15:30
  • Louta: 16:05 - 16:55
  • Lia Kali: 17:30 - 18:30
  • Simpson Ahuevo: 19:15 - 20:25
  • Charles Ans: 21:15 - 22:30
  • YSY A: 23:30

Escenario Club Social KIA

  • Jordy Medina: 17:00 - 18:00
  • RØZ: 18:00 - 19:10
  • Coco & Breezy: 19:10 - 20:15
  • Charly Jordan: 20:15 - 21:30
  • Neil Frances (DJ Set): 21:30 - 23:00
  • Channel Tres (DJ Set): 23:00 - 00:15
  • The Blaze (DJ Set): 00:15

Escenario Acústico Hey Banco

  • Niño Viejo: 15:30 - 16:00
  • Paloma Morphy: 16:40 - 17:20
  • Andrés Obregón: 18:00 - 18:50
  • Cuco: 19:30 - 20:20
  • La Santa Cecilia: 21:00 - 21:50
  • Molotov: 22:30

Escenario Pilo's Bar

  • Fara Fara: 15:55 - 17:25 / 18:00 - 19:00
  • Sonido Mazter: 19:35 - 21:05
  • Payasonicos: 21:40 - 22:40
  • Sólido: 23:10 - 00:10
  • Los Traileros del Norte: 00:30
Sábado 28 de marzo 

Escenario Tecate Light

  • La Pegatina: 14:20 - 14:50
  • Paty Cantú: 15:20 - 16:00
  • The Warning: 16:40 - 17:30
  • Enjambre: 18:00 - 18:50
  • Los Fabulosos Cadillacs: 19:35 - 20:45
  • Kygo: 21:25 - 22:35
  • Guns N' Roses: 23:25

Escenario Tecate Original

  • Kapanga: 14:50 - 15:30
  • Judeline: 16:00 - 16:45
  • Nothing But Thieves: 17:20 - 18:15
  • Simple Plan: 18:55 - 20:00
  • Turnstile: 20:40 - 21:45
  • Grupo Frontera: 22:25

Escenario Fusión Telcel

  • Monte Casino: 14:30 - 15:05
  • Miky Huidobro: 15:35 - 16:20
  • Peces Raros: 17:00 - 17:40
  • Esteman & Daniela Spalla: 18:20 - 19:20
  • Cuco: 20:00 - 21:00
  • Cypress Hill: 22:00 - 23:00
  • Allison: 23:30

Escenario Sorpresa Viva

  • Primer acto: 18:50 – 19:05
  • Segundo acto: 20:45 – 21:00

Escenario Oasis Bacardí

  • Big Sempa: 15:00 - 15:30
  • Luck Ra: 16:05 - 16:55
  • Elena Rose: 17:45 - 18:45
  • Ovy On The Drums: 19:15 - 20:25
  • Lasso: 21:15 - 22:30
  • El Bogueto: 23:30

Escenario Club Social KIA

  • Kevis & Maykyy: 17:00 - 18:00
  • Sickick: 18:00 - 19:00
  • Bag Raiders: 19:00 - 20:15
  • Parisi: 20:15 - 21:30
  • Mariana BO: 21:30 - 22:45
  • Ahmed Spins: 22:45 - 00:15
  • The Martinez Brothers: 00:15

Escenario Acústico Hey Banco

  • Andrea Bejar: 15:30 - 16:10
  • Nasa Histoires: 16:40 - 17:20
  • The Whitest Boy Alive: 18:00 - 18:50
  • Love of Lesbian: 19:40 - 20:20
  • Volován: 21:00 - 21:50
  • Camilo Séptimo: 22:30

Escenario Pilo's Bar

  • Good Ole Boys: 15:55 - 17:25
  • Doble Filo: 18:00 - 19:00
  • Toppaz: 19:35 - 21:05
  • La Mole y sus Amigos: 21:30 - 23:00
  • KDT's de Linares: 23:40 - 00:40
  • Salomón Robles: 01:00
Domingo 29 de marzo 

Escenario Tecate Light

  • Silvestre y La Naranja: 14:20 - 15:00
  • Los Claxons: 15:40 - 16:30
  • Molotov: 17:15 - 18:10
  • Halsey: 19:00 - 20:00
  • Zoé: 20:55 - 22:05
  • The Killers: 23:00

Escenario Tecate Original

  • Kchiporros: 15:00 - 15:50
  • Midnight Generation: 16:40 - 17:30
  • Moenia: 18:05 - 19:00
  • DJO: 19:45 - 20:45
  • The Lumineers: 21:35 - 22:40
  • Panteón Rococó: 23:20

Escenario Fusión Telcel

  • Los Blenders: 15:15 - 15:50
  • Marky Ramone: 16:20 - 17:00
  • El Haragán y Compañía: 17:30 - 18:10
  • La Gusana Ciega: 18:45 - 19:45
  • Love of Lesbian: 20:25 - 21:25
  • Reyno: 22:05

Escenario Sorpresa Viva

  • Primer Artista Sorpresa: 20:00 - 20:12
  • Segundo Artista Sorpresa: 22:05 - 22:21

Escenario Oasis Bacardí

  • Gallo Armado: 14:20 - 14:45
  • Luisa Almaguer: 15:10 - 15:40
  • Nash: 16:10 - 16:50
  • Santos Bravos: 17:20 - 17:50
  • Yami Safdie: 18:30 - 19:20
  • Rusowsky: 20:10 - 21:10
  • Omar Courtz: 21:50 - 22:50
  • C-Kan: 23:20

Escenario Club Social KIA

  • Mario Santander: 16:30 - 17:30
  • Karlo: 17:30 - 18:30
  • 3BallMTY: 18:30 - 19:30
  • Austin Millz: 19:30 - 20:30
  • Lilly Palmer: 20:30 - 21:30
  • Gryffin: 21:30 - 22:30
  • Purple Disco Machine: 22:30

Escenario Acústico Hey Banco

  • El Riqué: 15:15 - 15:55
  • Jaze: 16:25 - 17:05
  • Daniela Spalla: 17:35 - 18:35
  • Siddhartha: 19:15 - 20:15
  • Elefante: 20:55

Escenario Pilo's Bar

  • Fara Fara: 15:40 - 17:10
  • Tropical Panama: 17:45 - 18:45
  • Carlos y José Jr.: 19:20 - 20:50
  • De Parranda: 21:25 - 22:25
  • Cardenales de Nuevo León: 23:00

Así puedes llegar al Parque Fundidora 

Puedes hacerlo por transporte público, usando el Metro; la estación Y Griega es la más cercana; la estación Parque Fundidora se encuentra frente al parque y la estación Félix U. Gómez se encuentra a 12 minutos caminando. En camión puedes tomar las rutas 108, 109, 185, 116, 172, 225, 68 y 30. 

¿Qué puedes llevar y qué no? 

Los objetos que puedes llevar al concierto son los siguientes: 

  • Celulares
  • Cangureras
  • Lentes de sol
  • Maquillaje
  • Baterías externas
  • Tapones para oídos
  • Sombreros y gorras
  • Bloqueador solar en crema/gel
  • Termos vacíos
  • Cámaras no profesionales
  • Paquetes de chicles cerrados
  • Selfie Stick
  • Pomada de labios y lipgloss cerrado
  • Cámaras de grabación de un máximo de 12 cm
  • Bolsas pequeñas de un máximo de 30 x 30 cm
  • Gel antibacterial
  • Medicinas de prescripción, pero debes llevar la prescripción contigo

Esta es la lista de los objetos prohibidos:

  • Mascotas
  • Peluches
  • Masajeadores
  • Luces químicas
  • Comida o bebidas externas
  • Sombrillas o paraguas
  • Lasers
  • Cigarros
  • Cigarros electrónicos y vaporizadores
  • Cadenas largas o joyería con picos
  • Plumones, plumas o pintura en lata
  • Aerosoles como desodorantes, pinturas, etcétera

Precio de los boletos

Para quienes aún buscan asistir, el festival cuenta con diferentes tipos de entras; y este es el precio de cada una (hasta el viernes 27 de marzo), pero toma en cuenta que son sin cargos: General: 5,240 pesos en fase dos; general +: 6,365 pesos en fase dos; ascendente: 9,665 pesos en fase tres; VIP: 13,985 en fase final. 

Otro servicio que podrás encontrar será el de los lockers, el cual tienen un costo de 300 pesos por día. 

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