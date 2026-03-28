Festival Pa’l Norte 2026: cartel, horarios, escenarios y más

El festival Pa'l Norte 2026 (oficialmente Tecate Pa'l Norte 2026) se llevará a cabo el próximo fin de semana, específicamente los días 27, 28 y 29 de marzo de este año, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, como parte de su decimocuarta edición anual.

Este evento musical es uno de los más grandes e importantes de México, y reúne a miles de asistentes cada año; este 2026, presenta una alineación internacional y variada, con artistas de rock, pop, indie, electrónica y más.

Entre los grupos y cabezas de cartel se encuentran Tyler, the Creator, Guns N’ Roses y The Killers, estos últimos encabezando como acto principal en una de las jornadas. También anunciaron presentaciones de Interpol, Deftones, Zoé, Morat, The Lumineers, Halsey y otros talentos tanto nacionales como internacionales.

Horarios por escenarios

Conoce los horarios que tendrá cada escenario para que planees a quiénes deseas ver:

Viernes 27 de marzo

Escenario Tecate Light

Pacífica: 14:35 - 15:15

Mau y Ricky: 15:45 - 16:25

DLD: 16:55 - 17:45

Siddhartha: 18:25 - 19:25

Morat: 20:05 - 21:15

Interpol: 22:00 - 23:05

Tyler, The Creator: 00:00

Escenario Tecate Original

Rubio: 14:55 - 15:35

Guitarricadelafuente: 16:10 - 16:55

Camilo Séptimo: 17:35 - 18:30

Jackson Wang: 19:15 - 20:15

Myke Towers: 21:00 - 22:00

Deftones: 22:50

Escenario Fusión Telcel

Gran Sur: 14:40 - 15:20

La Mosca: 15:50 - 16:30

Balu Brigada: 17:05 - 17:55

31 Minutos: 18:40 - 19:40

Royel Otis: 20:20 - 21:20

Maldita Vecindad: 22:20 - 23:30

Duncan Dhu: 00:10

Escenario Sorpresa Viva

Primer acto: 19:25 - 19:40

Segundo acto: 21:15 - 21:30

Escenario Oasis Bacardí

Medinna : 15:00 - 15:30

Louta: 16:05 - 16:55

Lia Kali: 17:30 - 18:30

Simpson Ahuevo: 19:15 - 20:25

Charles Ans: 21:15 - 22:30

YSY A: 23:30

Escenario Club Social KIA

Jordy Medina: 17:00 - 18:00

RØZ: 18:00 - 19:10

Coco & Breezy: 19:10 - 20:15

Charly Jordan: 20:15 - 21:30

Neil Frances (DJ Set): 21:30 - 23:00

Channel Tres (DJ Set): 23:00 - 00:15

The Blaze (DJ Set): 00:15

Escenario Acústico Hey Banco

Niño Viejo: 15:30 - 16:00

Paloma Morphy: 16:40 - 17:20

Andrés Obregón: 18:00 - 18:50

Cuco: 19:30 - 20:20

La Santa Cecilia: 21:00 - 21:50

Molotov: 22:30

Escenario Pilo's Bar

Fara Fara : 15:55 - 17:25 / 18:00 - 19:00

Sonido Mazter: 19:35 - 21:05

Payasonicos: 21:40 - 22:40

Sólido: 23:10 - 00:10

Los Traileros del Norte: 00:30

Sábado 28 de marzo

Escenario Tecate Light

La Pegatina: 14:20 - 14:50

Paty Cantú: 15:20 - 16:00

The Warning: 16:40 - 17:30

Enjambre: 18:00 - 18:50

Los Fabulosos Cadillacs: 19:35 - 20:45

Kygo: 21:25 - 22:35

Guns N' Roses: 23:25

Escenario Tecate Original

Kapanga: 14:50 - 15:30

Judeline: 16:00 - 16:45

Nothing But Thieves: 17:20 - 18:15

Simple Plan: 18:55 - 20:00

Turnstile: 20:40 - 21:45

Grupo Frontera: 22:25

Escenario Fusión Telcel

Monte Casino: 14:30 - 15:05

Miky Huidobro: 15:35 - 16:20

Peces Raros: 17:00 - 17:40

Esteman & Daniela Spalla: 18:20 - 19:20

Cuco: 20:00 - 21:00

Cypress Hill: 22:00 - 23:00

Allison: 23:30

Escenario Sorpresa Viva

Primer acto: 18:50 – 19:05

Segundo acto: 20:45 – 21:00

Escenario Oasis Bacardí

Big Sempa : 15:00 - 15:30

Luck Ra: 16:05 - 16:55

Elena Rose: 17:45 - 18:45

Ovy On The Drums: 19:15 - 20:25

Lasso: 21:15 - 22:30

El Bogueto: 23:30

Escenario Club Social KIA

Kevis & Maykyy : 17:00 - 18:00

Sickick: 18:00 - 19:00

Bag Raiders: 19:00 - 20:15

Parisi: 20:15 - 21:30

Mariana BO: 21:30 - 22:45

Ahmed Spins: 22:45 - 00:15

The Martinez Brothers: 00:15

Escenario Acústico Hey Banco

Andrea Bejar : 15:30 - 16:10

Nasa Histoires: 16:40 - 17:20

The Whitest Boy Alive: 18:00 - 18:50

Love of Lesbian: 19:40 - 20:20

Volován: 21:00 - 21:50

Camilo Séptimo: 22:30

Escenario Pilo's Bar

Good Ole Boys: 15:55 - 17:25

Doble Filo: 18:00 - 19:00

Toppaz: 19:35 - 21:05

La Mole y sus Amigos: 21:30 - 23:00

KDT's de Linares: 23:40 - 00:40

Salomón Robles: 01:00

Domingo 29 de marzo

Escenario Tecate Light

Silvestre y La Naranja: 14:20 - 15:00

Los Claxons: 15:40 - 16:30

Molotov: 17:15 - 18:10

Halsey: 19:00 - 20:00

Zoé: 20:55 - 22:05

The Killers: 23:00

Escenario Tecate Original

Kchiporros : 15:00 - 15:50

Midnight Generation: 16:40 - 17:30

Moenia: 18:05 - 19:00

DJO: 19:45 - 20:45

The Lumineers: 21:35 - 22:40

Panteón Rococó: 23:20

Escenario Fusión Telcel

Los Blenders : 15:15 - 15:50

Marky Ramone: 16:20 - 17:00

El Haragán y Compañía: 17:30 - 18:10

La Gusana Ciega: 18:45 - 19:45

Love of Lesbian: 20:25 - 21:25

Reyno: 22:05

Escenario Sorpresa Viva

Primer Artista Sorpresa: 20:00 - 20:12

Segundo Artista Sorpresa: 22:05 - 22:21

Escenario Oasis Bacardí

Gallo Armado: 14:20 - 14:45

Luisa Almaguer: 15:10 - 15:40

Nash: 16:10 - 16:50

Santos Bravos: 17:20 - 17:50

Yami Safdie: 18:30 - 19:20

Rusowsky: 20:10 - 21:10

Omar Courtz: 21:50 - 22:50

C-Kan: 23:20

Escenario Club Social KIA

Mario Santander: 16:30 - 17:30

Karlo: 17:30 - 18:30

3BallMTY: 18:30 - 19:30

Austin Millz: 19:30 - 20:30

Lilly Palmer: 20:30 - 21:30

Gryffin: 21:30 - 22:30

Purple Disco Machine: 22:30

Escenario Acústico Hey Banco

El Riqué : 15:15 - 15:55

Jaze: 16:25 - 17:05

Daniela Spalla: 17:35 - 18:35

Siddhartha: 19:15 - 20:15

Elefante: 20:55

Escenario Pilo's Bar

Fara Fara: 15:40 - 17:10

Tropical Panama: 17:45 - 18:45

Carlos y José Jr.: 19:20 - 20:50

De Parranda: 21:25 - 22:25

Cardenales de Nuevo León: 23:00

Así puedes llegar al Parque Fundidora

Puedes hacerlo por transporte público, usando el Metro; la estación Y Griega es la más cercana; la estación Parque Fundidora se encuentra frente al parque y la estación Félix U. Gómez se encuentra a 12 minutos caminando. En camión puedes tomar las rutas 108, 109, 185, 116, 172, 225, 68 y 30.

¿Qué puedes llevar y qué no?

Los objetos que puedes llevar al concierto son los siguientes:

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema/gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Paquetes de chicles cerrados

Selfie Stick

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Cámaras de grabación de un máximo de 12 cm

Bolsas pequeñas de un máximo de 30 x 30 cm

Gel antibacterial

Medicinas de prescripción, pero debes llevar la prescripción contigo

Esta es la lista de los objetos prohibidos:

Mascotas

Peluches

Masajeadores

Luces químicas

Comida o bebidas externas

Sombrillas o paraguas

Lasers

Cigarros

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Cadenas largas o joyería con picos

Plumones, plumas o pintura en lata

Aerosoles como desodorantes, pinturas, etcétera

Precio de los boletos

Para quienes aún buscan asistir, el festival cuenta con diferentes tipos de entras; y este es el precio de cada una (hasta el viernes 27 de marzo), pero toma en cuenta que son sin cargos: General: 5,240 pesos en fase dos; general +: 6,365 pesos en fase dos; ascendente: 9,665 pesos en fase tres; VIP: 13,985 en fase final.

Otro servicio que podrás encontrar será el de los lockers, el cual tienen un costo de 300 pesos por día.