Sam Smith visitará la CDMX: precios, fechas y preventa para sus conciertos en el Auditorio Nacional

El regreso de Sam Smith a la Ciudad de México en 2026 ya es oficial y apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año. El artista ofrecerá una serie de conciertos en el Auditorio Nacional como parte de su gira “To Be Free”, con preventa activa y alta expectativa entre sus seguidores.

De acuerdo con la promotora, el intérprete británico se presentará en cuatro fechas programadas para agosto:

17 de agosto

18 de agosto

20 de agosto

21 de agosto

Todos los conciertos están previstos a las 21:00 horas en uno de los recintos más emblemáticos del país. Este formato ha sido interpretado como una residencia musical, lo que permitiría una experiencia más cercana con el público.

Precios de boletos para Sam Smith en México

Los costos varían según la ubicación dentro del recinto (precios ya con cargos):

Preferente: 4,563 pesos

General de pie: 3,819 pesos

Luneta: 3,323 pesos

Balcón: 2,207 pesos

Piso 1: 1,711 pesos

Piso 2: 1,215 pesos

Las zonas más cercanas al escenario (Preferente, Luneta y General) ofrecen mayor visibilidad, mientras que los niveles superiores representan opciones más accesibles.

Preventa y venta general: fechas clave

El proceso de compra contempla varias etapas:

23 de marzo: preventa para fans

25 y 26 de marzo: Gran Venta HSBC

27 de marzo: venta general

El registro previo permitió a los seguidores acceder a la preventa anticipada, en un intento por ordenar la alta demanda esperada.

Un regreso con alta expectativa

El regreso de Sam Smith a México confirma la fuerte conexión del artista con su público local. Se espera que en estos conciertos incluya algunos de sus mayores éxitos como Stay With Me, Too Good at Goodbyes y Unholy.

Con esta serie de presentaciones en el Auditorio Nacional, el cantante británico se posiciona nuevamente como uno de los actos internacionales más relevantes en la cartelera musical de 2026.

Aunque no se ha revelado el setlist oficial, se espera que Sam Smith interprete algunos de sus mayores éxitos como Stay With Me, Too Good at Goodbyes y Unholy. La nueva residencia “To Be Free: Mexico City” apunta a convertirse en uno de los conciertos más importantes del año en la capital.