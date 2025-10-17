En 2025 aumentó significativamente el acceso a eventos culturales en México

El acceso a la cultura ha incrementado en los últimos años de manera importante; esto se ve reflejado en el total de la población que afirma haber asistido, al menos, a un evento cultural en el año.

En 2025 el 61.2% de la población de 18 años o más en México asistió a un evento cultural, incluyendo obras de teatro, conciertos, presentaciones de música en vivo, danza o exposiciones de pintura, escultura o ciencias y proyecciones de cine.

De acuerdo con cifras del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados del Inegi, esta cifra es casi 10 puntos mayor que el año pasado (cuando fue de 52.5 por ciento).

Las proyecciones de cine y los conciertos o música en vivo son los eventos culturales más comunes a los que asisten los mexicanos.