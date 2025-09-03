Premio Eugenio Garza Sada 2025 destaca visiones humanistas y emprendedoras

El Tecnológico de Monterrey y FEMSA entregaron el Premio Eugenio Garza Sada 2025 al Liderazgo Humanista, una distinción que no sólo celebra el liderazgo y la innovación, sino que también impulsa la cultura emprendedora con un enfoque social y humanista. Con un estímulo económico de 2 millones de pesos distribuido entre las tres categorías galardonadas, el premio reconoce a quienes han demostrado un compromiso excepcional con el desarrollo de sus comunidades.

Entre los ganadores de la 32ª edición, se encuentran Herman Harris Fleishman Cahn, presidente de GT Global, para la categoría Liderazgo Empresarial Humanista. María Teresa Almada y su equipo del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. (CASA), en la categoría Emprendimiento Social; Y Alejandro Gabriel Hernández, quien junto con sus compañeros de equipo dan vida al proyecto SHARE+, en la categoría Innovación Social Estudiantil.

La filantropía empresarial no se trata de caridad

El Premio Eugenio Garza Sada reconoció el compromiso de GT Global y Fundación Fleishman. El directivo Herman Harris Fleishman Cahn subrayó que la labor de un empresario va más allá de la generación de empleos; debe ser un motor de cambio que impulse la prosperidad de su entorno, aseguró que la filantropía no debe tener un sesgo político además de que no se trata de “una caridad” sino de comprometerse con proyectos que buscan la justicia social.

Herman Harris Fleishman Cahn, ganador de la categoría Liderazgo Empresarial Humanista.Cortesía

“El empresario tiene un gran compromiso con el medio que lo lleva a ser exitoso en compartir con la comunidad esos beneficios”, afirmó. Fleishman destacó la evolución de su propia organización, cuya Fundación Fleishman pasó de ser una actividad interna a una entidad profesional dedicada a la filantropía de alto impacto y que hoy celebra 50 años de trayectoria.

Por su parte, Mariana Prieto, directora de la Fundación, explicó que el compromiso se ha profesionalizado a través de una estrategia clara y enfocada en cuatro áreas clave: fortalecimiento de fundaciones, educación, salud y arte y cultura. “La fundación ha creado una red filantrópica con más de 40 asociaciones, a las que ofrece apoyo y capacitación para que alcancen su máximo potencial”.

Ante la pregunta de la prensa sobre la relación con el gobierno, Prieto fue enfática al afirmar que la fundación es "totalmente apolítica". Sin embargo, reconoció que colaboran estrechamente con sistemas como el DIF para poder hacer llegar la ayuda a quienes más la necesitan, demostrando que la suma de voluntades entre la sociedad civil, la empresa y el sector público es clave para lograr una transformación sistémica y sostenible.

Una apuesta por rescatar a la juventud vulnerable

La organización CASA de Ciudad Juárez, reveló la clave de sus 30 años de éxito: un enfoque sistémico y de justicia social que busca restaurar el tejido social.

Durante el encuentro con la prensa, la fundadora y directora general de CASA, María Teresa Almada Mireles, junto con los coordinadores Alejandro Matamoros Carrillo y María Elena Martínez Campos, compartieron también los retos que han enfrentado a lo largo de tres décadas.

Almada señaló que la clave para mantener la colaboración y trascender a lo largo de 30 años ha sido un profundo proceso de "reflexión e investigación" sobre las condiciones y transformaciones de las culturas juveniles. “CASA se ha enfocado en crear espacios de segunda oportunidad para jóvenes fuera del sistema educativo, adaptándose a sus necesidades para romper con las dinámicas de violencia que los rodean”.

CASA AC Ganadores de la categoría Emprendimiento Social.Cortesía

El equipo de CASA explicó que entienden la educación no solo como una acumulación de conocimientos, sino como una "reconfiguración de la perspectiva de vida". Su modelo sistémico, que articula programas de educación formal y comunitaria, ha permitido a miles de jóvenes "procesar su propia experiencia y el mundo" con nuevas herramientas. "Todo se articula", explicó Almada, mencionando cómo un joven que participa en actividades culturales de barrio puede terminar inscrito en la preparatoria de la organización.

Alejandro Matamoros subrayó el papel central de la solidaridad y la necesidad de restaurar el tejido social en un mundo cada vez más individualista. "Sabemos que todos necesitamos de todos para seguir adelante", afirmó, enfatizando la importancia de que los programas de CASA no solo beneficien a los jóvenes, sino que también les regresen su "capacidad de agencia y su voz".

Almada fue contundente al afirmar que la sociedad tiene una "gran deuda con los jóvenes pobres de este país", a quienes se les han negado oportunidades que, tarde o temprano, se regresan en forma de violencia. El equipo de CASA ha tenido que enfrentar desafíos constantes, como el recrudecimiento de la violencia y la cooptación de menores por parte de los grupos criminales para el tráfico de personas. "Se trata de una batalla cultural en el imaginario de los jóvenes", sentenció Almada, subrayando que su trabajo también implica batallar con las escuelas para evitar que expulsen a los alumnos vulnerables.

Como testimonio del impacto de la organización, Alejandro Matamoros, quien se formó en CASA desde los 16 años, compartió su historia personal y la convicción que lo ha motivado a trabajar en la organización. "No podría vivir pensando que las condiciones no pueden cambiar", afirmó, al resumir la filosofía de la organización.

Acortar la brecha digital

Share+ está conformado por los jóvenes Alejandro Gabriel Hernández, Carolina Escamilla Salazar y Christopher Esquivel Vilchis, quienes han desarrollado desde 2020 una herramienta educativa que funciona sin internet, beneficiando a más de 100,000 estudiantes. El líder del proyecto, Alejandro Hernández, egresado del programa "Líderes del Mañana", compartió que Share+ busca resolver el desafío de la brecha digital, transformar la educación con herramientas accesibles y un enfoque en el desarrollo emocional de los estudiantes.

SHARE + Ganadores de la categoría Innovación Social EstudiantilCortesía

Alejandro Hernández, señaló que el principal motor del proyecto es el "compromiso de pagar la hipoteca social" que recibieron al ser becados, pero el reto creció y ahora es un plan de vida.

En el desarrollo del proyecto han aprovechado sus conocimientos en programación para crear herramientas educativas en formato de videojuegos que no requieren conexión a internet. El proyecto, que celebra su quinto aniversario, no solo creció gracias al apoyo de voluntarios del Tec, sino que también se expandió a otras instituciones del país.

Para los fundadores, uno de los mayores retos ha sido la vinculación y la continuidad del proyecto en la vida adulta, pero reconocen que el apoyo de instituciones como el Tec y empresas socialmente responsables como FEMSA ha sido crucial para su sostenibilidad. "El consejo principal es atreverse", afirmó Hernández, "innovar no es inventar algo nuevo, es usar lo que ya tenemos para crear algo funcional".

Hoy además de la parte educativa, SHARE+ busca generar una herramienta integral para el desarrollo personal, incluyendo el aspecto emocional de los estudiantes, un punto que a menudo se deja de lado. El premio, anunciaron, será invertido en el desarrollo profesional de la herramienta, así como en un modelo más estructurado y alineado con los modelos educativos más modernos.