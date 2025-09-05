Innovación dental revolucionará la salud bucal en México

La salud bucal, a menudo relegada a un segundo plano, es el punto de partida de la salud general. Así lo señaló Livia Moretti, odontóloga y gerente de Educación Clínica de Dentsply en Latam. En entrevista para El Economista y en el marco del Dentsply Sirona World México 2025, “Recuperando sonrisas: Desde el diagnóstico hasta la estética final”, un evento que por primera vez llega a México para reunir a especialistas y presentar las últimas innovaciones tecnológicas en odontología, también es un espacio para generar consciencia sobre la importancia de esta área de la salud y la relevancia de tener mejor tecnología.

Moreti destacó un dato preocupante: casi el 90% de la población latinoamericana necesita algún tipo de tratamiento dental. Sin embargo, la atención a la salud bucal sigue siendo deficiente. La mayoría de los pacientes solo busca ayuda cuando el dolor es inevitable, momento en el que los problemas ya están avanzados. En este contexto, la tecnología emerge como una herramienta fundamental para fomentar la prevención.

Diagnóstico en tiempo real y tratamientos en el mismo día

Entre las grandes novedades presentadas en el evento se pudo ver un escáner intraoral que, además de generar modelos digitales de los dientes, puede detectar caries de forma temprana. Moreti explicó que esta tecnología permite a los dentistas mostrarle al paciente en una pantalla su propia boca en tiempo real. "Tú crees en lo que ves", afirmó, subrayando que esta visualización en vivo crea una conciencia inmediata sobre la necesidad de buscar una solución.

Además, la tecnología ha hecho posible la inmediatez en el tratamiento. Lidia Moreti detalló que con equipos de fresado, un paciente puede recibir un escaneo, y tener su corona o prótesis confeccionada y colocada en la misma visita. Esto elimina los largos tiempos de espera, un factor que a menudo desanima a la gente a buscar ayuda

La innovación no se detiene ahí. La capacidad de escanear la boca y guardar una "copia biogenética" de la dentadura de los pacientes, incluidos los niños, es una solución de vanguardia que asegura la inmediatez en caso de cualquier emergencia o accidente.

Una historia de innovación que transforma la odontología

Con más de un siglo de trayectoria, Dentsply Sirona ha sido un pionero en la industria dental, revolucionando la forma en que los profesionales trabajan y los pacientes reciben atención. Su legado de innovación incluye hitos como:

Pioneros en el raspado ultrasónico, una herramienta esencial en la odontología moderna.

El desarrollo de ProTaper, que estableció el estándar de oro para las limas endodónticas.

La invención de soluciones revolucionarias como el relleno en bloque fluido, el movimiento reciprocante y el motor endodóntico con localizador de ápices integrado.

La creación de CEREC hace más de 40 años, una tecnología que permite tratamientos de restauración dental en una sola cita.

El lanzamiento de la primera unidad de rayos X digital, la primera unidad de tratamiento y el primer taladro dental eléctrico.

Más recientemente, la compañía introdujo su plataforma DS Core, que impulsa la odontología digital, y SureSmile Vpro, un dispositivo de vibración de alta frecuencia único en su tipo para el tratamiento de ortodoncia. También han sido pioneros en la creación de la primera base de dentadura imprimible de alto impacto, consolidando su liderazgo en soluciones de flujo de trabajo digital para clínicas y laboratorios.

El compromiso del gremio odontológico mexicano

Moreti destacó la gran respuesta del gremio odontológico en México al evento de Dentlive, que agotó sus 500 cupos de forma inmediata. Esto, dice, es una clara señal de que los profesionales del país están ávidos de soluciones, innovación y herramientas que les permitan brindar un servicio de la más alta calidad y seguridad.

La gerente de Dentlive advirtió sobre el riesgo de utilizar productos falsos o de baja calidad por una cuestión de precio. "Nosotros ofrecemos este tipo de congreso muy enfocado en educación, muy enfocado en ciencia", comentó, reafirmando que el propósito de la compañía es invertir en la capacitación de los profesionales mexicanos para que, a su vez, puedan garantizar la salud de la población.

“La salud bucal está intrínsecamente ligada a la salud general, y los problemas en la boca pueden derivar en padecimientos serios como enfermedades cardíacas o diabetes”. En este sentido, la tecnología dental se presenta como la herramienta clave para un futuro donde la prevención no solo es posible, sino visual y accesible