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Paseo Nocturno de Primavera 2026: horario, ruta y todo lo que debes saber
La Ciudad de México se prepara para una de sus actividades más esperadas: el Paseo Nocturno de Primavera 2026, una rodada masiva que invita a recorrer las principales avenidas de la capital en un ambiente festivo, seguro y familiar.
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) convocó a la ciudadanía a participar en este evento, que se realizará el próximo sábado 28 de marzo, como parte del programa “Muévete en Bici”.
¿A qué hora es el Paseo Nocturno?
El recorrido se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas, por lo que será una opción ideal para disfrutar la ciudad de noche, con clima más fresco y sin tráfico vehicular.
Ruta del Paseo Nocturno de Primavera
El circuito tendrá una extensión de 22 kilómetros y conectará algunos de los puntos más emblemáticos de la capital:
El trayecto podrá realizarse no solo en bicicleta, sino también en patines, patineta o incluso caminando, lo que lo convierte en una actividad accesible para todas las edades.
Actividades y servicios durante el evento
Además del recorrido, habrá distintas actividades para quienes participen:
Servicios gratuitos como:
¿Cómo llegar con tu bici?
Para facilitar la asistencia, la Red de Movilidad Integrada tendrá condiciones especiales:
Recomendaciones para rodar seguro
Las autoridades recomiendan: