Paseo Nocturno de Primavera 2026: horario, ruta y todo lo que debes saber

La Ciudad de México se prepara para una de sus actividades más esperadas: el Paseo Nocturno de Primavera 2026, una rodada masiva que invita a recorrer las principales avenidas de la capital en un ambiente festivo, seguro y familiar.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) convocó a la ciudadanía a participar en este evento, que se realizará el próximo sábado 28 de marzo, como parte del programa “Muévete en Bici”.

¿A qué hora es el Paseo Nocturno?

El recorrido se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas, por lo que será una opción ideal para disfrutar la ciudad de noche, con clima más fresco y sin tráfico vehicular.

Ruta del Paseo Nocturno de Primavera

El circuito tendrá una extensión de 22 kilómetros y conectará algunos de los puntos más emblemáticos de la capital:

Salida: Fuente de Petróleos

Paseo por: Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma y Centro Histórico

Llegada: Zócalo capitalino o Plaza Tlaxcoaque

El trayecto podrá realizarse no solo en bicicleta, sino también en patines, patineta o incluso caminando, lo que lo convierte en una actividad accesible para todas las edades.

Actividades y servicios durante el evento

Además del recorrido, habrá distintas actividades para quienes participen:

Préstamo gratuito de bicicletas, a cargo del Instituto de la Juventud (INJUVE), de 19:00 a 22:00 horas (con identificación oficial)

Música en vivo en la Glorieta del Ahuehuete

Servicios gratuitos como:

Sanitarios

Atención médica

Apoyo mecánico

LOCATEL

Biciescuela y actividades recreativas

¿Cómo llegar con tu bici?

Para facilitar la asistencia, la Red de Movilidad Integrada tendrá condiciones especiales:

Metro, Metrobús y Tren Ligero: acceso con bicicletas desde las 17:00 horas

Cablebús: acceso todo el día

RTP y trolebuses: sujeto a disponibilidad

Recomendaciones para rodar seguro

Las autoridades recomiendan:

Usar casco

Llevar luces y elementos reflejantes

Respetar señales y cruces peatonales

Mantenerse en el carril derecho si vas con menores o mascotas