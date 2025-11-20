Autorretrato de Frida Kahlo “El sueño” impone récord de venta en Nueva York

Este jueves, en la casa de subasta Sotheby´s de Nueva York, la pintora mexicana Frida Kahlo impuso un nuevo récord para una obra pintada por mano femenina, al venderse su autorretrato “El sueño” (La cama) en 54.6 millones de dólares.

Sotheby's preveía que el cuadro pintado en 1940, al que calificó como una de las "más conmovedoras" e "impactantes" piezas de la producción artística de Frida Kahlo alcanzara un precio de entre 40 y 60 millones de dólares.

La estadounidense Georgia O'Keeffe con “Jimson Weed/White Flower N° 1” ostentaba el récord del cuadro más caro pintado por una mujer, que se vendió por 44 millones de dólares en 2014.

La obra mejor valuada

La obra “El sueño (La cama)” es la mejor valorada en el catálogo de Frida; anteriormente figuraba “Diego y yo”, que se vendió por 34.9 millones de dólares, en la que la artista plasma su relación con el muralista mexicano Diego Rivera.

El cuadro presenta a Frida Kahlo recostada en su cama, con el pelo suelto, cubierta con un edredón amarillo y como abrazada por una enredadera, y en el techo de la cama aparece la figura de la muerte entablillada, circundada por dinamita y cargando un ramo de flores.

“’El sueño (La cama)’ ofrece, sin duda, una meditación espectral sobre la frontera entre el sueño y la muerte”, detalló Sotheby’s. (Con información de agencias)