Artistas intervienen muros y objetos del Monte de Piedad

En el día de la conmemoración del 250 aniversario de la fundación del Nacional Monte de Piedad, sucedida este mismo martes, la sede matriz de esta institución prendaria presentó una colección de 13 piezas de arte, entre pintura, escultura, intervención o instalación, creadas por artistas de trayectorias varias.

Dos de ellas fueron pinturas murales plasmadas, con todos los protocolos necesarios al tratarse de un edificio histórico, una del muralista chiapaneco Erick Tzucumo en uno de los descansos de la planta baja, y otra del consagrado Arnaldo Coen sobre un patio interior recién adaptado por esta institución. Asimismo, este palacio del Centro Histórico, particularmente en su pasillo central, es habitada por una instalación sonora de gran formato de Tania Candiani.

El resto son obras creadas a partir de objetos empeñados por creadoras y creadores como Chavis Mármol, Betsabeé Romero, Deborah Delmar, Marcos Rountree, Edgar Orlaineta, Cisco Jiménez, Zoveck, Jorge Cejudo y Laura Rosete, así como el colectivo Éramos tantos.

La muestra lleva por nombre Simultánea. Entre el encuentro creativo y el tiempo, título designado por Guillermo Santamarina, uno de los curadores y artistas contemporáneos mexicanos más conocidos en el país y el extranjero, y quien funge como coordinador de esta exposición presente en el Patio Central del edificio matriz, abierta para todo el público por las próximas semanas.

Coen interviene un muro

Para presentar la iniciativa y celebrar los 250 años de la fundación de esta casa prendaria, además del curador, se apersonaron la galerista fundadora de LS/Galería, Lourdes Sosa, y el vocero del Monte de Piedad, David Cotto, así como reconocidas personalidades del mecenazgo artístico, como el coleccionista Bruno Newman y el empresario Rafael Micha.

Destacó la presencia del célebre Arnaldo Coen, quien en el acto de inauguración de esta muestra dio algunas pinceladas en tiempo real sobre el mural de su creación a punto de concluir, y quien dijo:

“Estoy muy orgulloso de estar aquí, invitado por ustedes a hacer este juego en el espacio y tiempo, porque 250 años es una parte importante de todo lo que aquí ha sucedido. La intención de pintar esta pieza es ejercer la libertad, no solamente del artista sino del espectador que es quien va a enriquecer la obra. Uno es solamente un instrumento, pero quien decide finalmente si la obra existe es el público”.

“Un acto de simultaneidad”

Más adelante, la galerista Lourdes Sosa reflexionó sobre esta iniciativa del Monte de Piedad que “el arte, como concepto y práctica, debe de ser accesible para todas las personas, porque el arte trasciende fronteras, ya sea geográficas, de raza o sociales. Por esta razón, instituciones como el Nacional Monte de Piedad, al celebrar este tipo de iniciativas, generan una sinergia muy importante, porque este trabajo colaborativo entre la iniciativa privada, el arte y las instituciones públicas de alguna manera generan la democratización del arte a un mayor alcance y no sólo eso, sino que potencializan el impacto social, educativo, cultural y económico”.

Por su parte, Santamarina calificó esta exposición como “un acto de simultaneidad”, razón por la que decidió titular así dicha exposición, “no sólo por los elementos físicos que están aquí, de los objetos que fueron intervenidos, con los cuales se reitera esta simultaneidad, porque en este espacio hay una fusión de tiempos, desde lo más lejano históricamente hasta una de las piezas más impactantes de la cultura contemporánea”, dijo al referirse al vitral lumínico de Vicente Rojo de nombre “Versión celeste” instalado sobre dicho patio central.

A la par de la exhibición de las piezas en cuestión Santamarina realizó una selección para la exhibición de piezas que son parte del acervo del Monte de Piedad, con las que se hace alusión al paso del tiempo.

“Estamos pasando por un momento difícil”

En conversación directa con este diario en el marco de la exposición para celebrar los 250 años del Monte de Piedad, Guillermo Santamarina se dijo inconforme sobre un aparente distanciamiento de la inversión privada y la pública en torno al arte, y también se expresó sobre los criterios de las autoridades del INBAL en los años recientes, particularmente sobre la labor de adquisición y difusión de las artes visuales.

“En el ejercicio artístico hay unos divorcios de algo que claramente debería de ser una tarea común. Me parece muy importante que las instituciones privadas se den cuenta de los procesos de cultura, de la evolución del arte contemporáneo más allá del índice comercial. Por otro lado, con una experiencia extensa dentro de las instituciones públicas, me parece relevante que nos pongamos a trabajar en un sentido común. La cultura se encuentra enfrascada en temas como Cultural Comunitaria o cuestiones sociales, como los pueblos originarios, un tema que por supuesto es muy importante, pero también lo es lo otro, esa otra parte de la creación que tampoco merece ser marginada. No es justo que se margine a una gran parte del arte en el índice comercial”, expresó y amplió:

“Ni puede ser que los presupuestos para el arte estén cada día más castigados. Como una persona que ha trabajado y sigo trabajando con las instituciones públicas, lo tengo que decir, estamos pasando por un momento difícil”.

Los artistas y sus obras

Arnaldo Coen

Mural: “Mutua presencia de tiempos eternos”

Tania Candiani

Instalación: “Prosperidad y abundancia”

Erick Tzucumo

Mural: “Mexicanos ayudando a mexicanos”

Colectivo Éramos Tantos

Intervención: “Órganos vitales”

Laura Rosete

Pieza: “Acción”

Pieza: “Acción número 2”

Zoveck

Intervención: “Armonía”

Jorge Cejudo

Pieza: “Lo que no tocamos nos toca. Espacio y memoria”

Betsabeé Romero

Intervención: “Un farero ideal”

Débora Delmar

Instalación: “Commitment”

Intervención: “Citizen”

Marco Rountree

Intervención: “Hombre-águila”

Edgar Orlaineta

Intervención: “Mal d’altitude”

Cisco Jiménez

Pieza: “Basamento”

Chavis Mármol

Escultura: “Gato empeñando su novena vida”