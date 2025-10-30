La antropología aplicada es un campo en expansión, dice Christina Wasson en la UDLAP

“La antropología de diseño se centra en imaginar y crear lo que aún no existe, mediante la colaboración interdisciplinaria entre antropólogos, diseñadores, ingenieros y expertos de distintas áreas”, expuso la doctora Christina Wasson, un referente en la materia, al impartir una conferencia en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) invitada por la Licenciatura en Antropología.

La doctora en Antropología por la Universidad de Yale, es profesora en la Universidad del Norte de Texas y estuvo este miércoles en el auditorio Gaos de la UDLAP para impartir la conferencia “From Insight to Impact: Anthropology and the Crafting of Possible Futures” (De la intuición al impacto: la antropología y la construcción de futuros posibles), en el marco de una serie de exposiciones magistrales titulado "Retos y oportunidades de la sociedad contemporánea: trazando el camino a seguir”.

La doctora Wasson, reconocida antropóloga, consultora y experta en User Experience (UX) destacó el potencial transformador de la antropología aplicada en la generación de conocimiento útil y ético para el diseño de futuros más humanos y sostenibles.

Como una de las principales impulsoras de la Antropología de Diseño (Design Anthropology), explicó que esta disciplina combina la observación etnográfica con la creatividad del diseño para comprender cómo las personas usan y atribuyen significado a los productos y servicios de su vida cotidiana.

Como ejemplo de su trabajo, Wasson compartió proyectos desarrollados junto a sus estudiantes para empresas líderes en Estados Unidos como Blizzard Entertainment y Nissan. En el primero, los equipos mixtos de antropología y diseño colaboraron con la compañía de videojuegos para analizar el comportamiento de los usuarios y traducir los hallazgos etnográficos en mejoras para la experiencia digital. En el segundo, junto al laboratorio de investigación de Nissan, exploraron cómo las personas se relacionan con los vehículos autónomos.

Asimismo, presentó un proyecto de investigación colaborativa con los doctores Monali Longmailai y Bihung Brahma, enfocado en comunidades indígenas del norte de la India. En esta iniciativa, aplicó los principios de la antropología de diseño para adaptar la plataforma digital Mukurtu a los sistemas de conocimiento y lenguas locales, asegurando que las comunidades conservaran la propiedad y el control de su herencia cultural digital.

Construir un futuro innovador y ético

Durante su participación, la antropóloga Wasson resaltó que la antropología aplicada es un campo en expansión con amplias oportunidades profesionales más allá del ámbito académico. “Construir una conciencia de carreras en la antropología de diseño y otras áreas aplicadas es construir un futuro para la antropología”, afirmó, alentando a los estudiantes a ser parte activa en la transformación de las organizaciones.

Por su parte, el doctor José Gerardo Traslosheros Hernández, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, señaló la importancia de fortalecer la imaginación antropológica y la acción ética: “A través de la etnografía y la teoría antropológica podemos comprender profundamente las experiencias, valores y contextos de la gente, generando conocimientos clave para transformar productos, servicios y organizaciones”.

Añadió que la presencia de la doctora Wasson “fortalece nuestro compromiso con la formación de profesionales que entienden la complejidad del mundo contemporáneo y que contribuyen activamente a su transformación positiva”.

En el marco del 85 aniversario de la fundación de la UDLAP y los 55 años del campus en Puebla, la universidad reafirma su compromiso con la innovación académica y la formación interdisciplinaria. "Su Licenciatura en Antropología ofrece una preparación sólida que combina el rigor teórico con la práctica aplicada, preparando a los estudiantes para participar en proyectos que vinculan la academia con las necesidades del mundo real", concluyó Traslosheros.