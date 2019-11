La escena final de Detrás de la montaña muestra dos cruces en una cima que tiene a su alrededor un desierto abrasador y melancólico, un cuadro fílmico que obliga a pensar la masculinidad mexicana desde la herencia del abandono de los padres, una constante en las familias que compone a esta sociedad que se presenta a sí misma como solitaria y violenta.

En su ópera prima, Detrás de la montaña, David R. Romay quiso abordar este tema que se presenta común en las historias de las familias en México, pero que según el director no se había explotado en la narrativa visual como lo hiciera Juan Rulfo en las letras.

Un guiño a Pedro Páramo

“Vine a buscar a mi padre” tiene un entramado complejo que sentó las bases un Pedro Páramo, pero que se lleva de una forma excepcional y profunda a la pantalla con la actuación de Benny Emmanuel, cuya interpretación del papel de Miguel le mereció el Premio Mezcal a mejor actor en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) 2019.

Yo tuve una relación complicada con mi padre. Un poco ése fue el origen de la historia. Quería que mi primera película fuera algo personal, y por eso decidí hablar de este tema”, comentó el director en entrevista con El Economista.

“Claro que tiene sus guiños a Pedro Páramo. Sería imposible no hacerlo con una obra literaria tan importante, además de que por obvias razones conecté muchísimo, pero me parece que es un tema muy común en la cultura mexicana la ausencia del padre. Sólo con los migrantes o desde la Revolución, cuántos padres no habrán abandonado a sus hijos para ir a pelear. Me parece que a pesar de eso no ha sido un tema muy recurrido en el storytelling mexicano. Entonces me gustaba todo eso”, destacó.

La historia gira en torno a la vida de Miguel, que tiene una vida monótona pero tranquila siendo oficinista en la Ciudad de México, hasta que esa pasividad se ve interrumpida por la muerte de su madre, que deja en su lecho una carta con conexión al padre de Miguel, que vive en Ciudad Juárez. A partir de ese momento, Miguel emprendería un viaje hacia sus orígenes, en busca de venganza.

Esta película, que se estrenó en China en el Festival internacional de Cine de Shanghai 2018, estará ahora en cartelera en las salas de cine independientes, círculos culturales y cinetecas de toda la República Mexicana a partir de este viernes 29 de noviembre.

Momento de oportunidad

Sobre la situación del cine mexicano, el realizador David R. Romay, quien también se ha desempeñado en la elaboración de cortos y documentales para la televisión, ha dicho que esta industria en México se encuentra en un momento coyuntural.

“El cine mexicano está en un momento de coyuntura, de oportunidad. Es momento de que empecemos a aprovechar que nos hemos colado en la taquilla para que el público se acostumbre a que el cine mexicano hace distintos géneros”, aseguró.

Detrás de la montaña

País: México

Idioma: Español

Año: 2018

Director: David R. Romay

Reparto: Benny Emmanuel, Gustavo Sánchez Parra, Enrique Arreola, Marcela Ruiz Esparza, Renée Sabina y Daniela Schmidt.

Productora: Filmadora Nacional / Los Güeros Films

David R. Romay

David R. Romay

Nació en la Ciudad de México. En el 2005 produjo el documental Toro negro, que ganó premios en festivales internacionales de cine como San Sebastián, Toronto, Rotterdam, La Habana y Cannes. Lleva más de 14 años dirigiendo publicidad para importantes marcas comerciales como Coca-Cola, HSBC, Motorola, Pfizer, Volkswagen, etcétera.

Incursionó en la ficción dirigiendo A solas, cortometraje estrenado en el festival de Morelia 2009. En el 2010, escribió y dirigió Héroes de carne y hueso, serie documental para Clío TV, casa productora del historiador Enrique Krauze.

En el 2012-2013 codirigió el documental Oro, el día que todo cambió, película que narra la historia de la selección Olímpica de futbol que ganó la medalla de oro en Londres 2012, siendo quizá el documental deportivo más visto en México.

[email protected]