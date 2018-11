La autora estadounidense Lucia Berlin escribió en la década de los 80 y los 90 una serie de relatos inspirados en su vida o historias verdaderas que ahora la editorial Alfaguara publica por primera vez en español en el volumen Una noche en el paraíso.

El libro llegará a las librerías el 8 de noviembre, dos años después de la publicación de Manual para mujeres de la limpieza, una colección de historias personales que conmovió a los lectores y el libro se convirtió en todo un éxito de crítica y ventas.

Ahora, Una noche en el paraíso recopila nuevos relatos inéditos en español sobre la infancia, la familia, la rutina, la vida laboral, la esperanza y la desesperanza de la escritora de Alaska fallecida el día de su cumpleaños en el 2004 en Marina del Rey, California.

Se trata de un volumen de 22 historias para las que Berlin (1936-2004) se inspiró en sus propios recuerdos de la infancia en pueblos mineros de Idaho, Kentucky y Montana; de su estancia en El Paso, Nueva York, California y México o de su adolescencia en Santiago de Chile.

“Justo estaba floreciendo. En otros países el árbol se llama mimosa o acacia, pero en Chile se llama aromo. La palabra tiene la suavidad de las flores amarillas que alfombran los patios”, narra al inicio de la historia Andado. Un romance gótico.

Su hijo mayor, Mark Berlin, es el autor del prólogo del libro en el que la escritora recrea una narrativa en torno a su familia o su alcoholismo, con el que tuvo que “luchar contra la vergüenza de ese estigma”, pero que superó en sus últimas dos décadas, en las que produjo “lo mejor de su obra”.

Lucia Berlin escribió sus primeras historias a los 24 años en las revistas The Atlantic Monthly, New American Writing, The New Strand o The Noble Savage, creada por Saul Bellow y Keith Botsford.

En 280 páginas, la brillante cuentista reúnelas historias Lead Street, Albuquerque, Navidad. Texas. 1956, Tiempo de cerezos en flor, La barca de la ilusión, Las (ex)mujeres, El Pony Bar, Oakland, Perdida en el Louvre o Día de lluvia.