El restaurante francés Mirazur se llevó el primer lugar en la lista “The World’s 50 Best Restaurants 2019”, gala que se celebró la mañana de este martes. También logró colocarse como el mejor en Europa. El establecimiento se encuentra en un poblado de Francia casi en la frontera con Italia. El local, del chef argentino Mauro Colagreco, ascendió desde la posición tres en el ranking del año pasado para ubicarse en la cima de esta prestigiosa lista.

Mirazur, situado en la ciudad de Menton, sucede en el primer lugar a Osteria Francescana, del chef Massimo Bottura, que el año pasado encabezó la lista. Sin embargo, esta vez cambiaron las reglas del concurso y todos los restaurantes que habían estado en el primer lugar pasaron a integrar el club Best of the Best (mejores de los mejores), y ya no pueden competir nuevamente por la primera posición.

Dos restaurantes mexicanos lograron entrar de nuevo a la lista de los mejores 50, Quintonil logró la posición 24, y Pujol, del chef Enrique Olvera, escaló hasta el lugar 12, este último ganó una posición, mientras que el otro descendió 13 posiciones, con respecto a la entrega anterior.

Pujol también logró ser reconocido como el mejor restaurante en Norteamérica.

La ceremonia que premia la lista de "The World's 50 Best Restaurants", elaborada por la revista britanica Restaurants, se realiza en Singapur y festeja este año su décima octava edición.

La segunda posición del listado se la llevo Noma, restaurante ubicado en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, seguido por el Asador Etxebarri en la localidad de Atxondo, España, el top tres lo completa Gaggan en Bangkok, Tailandia.

En la cuarta posición del listado se encuentra Geranium también de la capital danesa, en la quinta; Central en Lima, Perú, en la sexta; Mugaritz en San Sebastián, España, en la séptima; Arpège en París, Francia, en la octava; Disfrutar en Barcelona, España, en la novena posición y Maido, también establecido en la capital peruana en la décima.

El local limeño, Central, logró posicionarse como el mejor restaurante de Sudamérica y Gaggan fue elegido como el mejor de Asia.

La lista "50 Best" ha recibido numerosas críticas en los últimos años, sobre todo por parte de chefs franceses, que la consideran menos rigurosa que la lista Michelin y ven con sospecha a sus poderosos patrocinadores del sector alimentario.

Aparte de la guía Michelin, desde 2015 la "50 Best" se ha encontrado con otro competidor, "La Liste", que algunos en el sector gastronómico presentan como la respuesta francesa a los "50 Best".

"La Liste" fue fundada y está presidida por el diplomático francés Philippe Faure. Consiste en una compilación logarítmica de cientos de guías y millones de reseñas en medios digitales, y está actualmente encabezada por el restaurante parisino Guy Savoy.

Los 50 mejores restaurantes del mundo:

50. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

49. Leo (Bogotá, Colombia)

48. Ultraviolet (Shangái, China)

47. Benu (San Francisco, Estados Unidos)

46. De Librije (Zwolle, Países bajos)

45. Sühring (Bangkok, Tailandia)

44. The Test Kitchen (Cape Town, Sudáfrica)

43. Hof Van Cleve (Kruishouttem, Bélgica)

42. Belcanto (Lisboa, Portugal)

41. The Chairman (Hong Kong, China)

40. Restaurante Tim Raue (Berlín, Alemania)

39. Casa do Porco (Sao Paulo, Brasil)

38. Hisa Franko (Kobarid, Slovenia)

37. Alinea (Chicago, EE.UU.)

36. La Bernadin (Nueva York, EE.UU.)

35. Atelier Crenn (San Francisco, EE.UU.)

34. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

33. Lyle's (Londres, Reino Unido)

32. Nerua (Bilbao, España)

31. Le Calandre (Rubano, Italia)

30. Elkano (Getarla, España)

29. Piazza Duomo (Alba, Italia)

28. Blue Hill at Stone Barns

27. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

26. Boragó (Santiago, Chile)

25. Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen (Paris, Francia)

24. Quintonil (Ciudad de México, México)

23. Cosme (Nueva York, EE.UU.)

22. Narisawa (Tokio, Japón)

21. Frantzén (Stockholm, Sweden)

20. Tickets (Barcelona, España)

19. Twins Garden (Moscú, Rusia)

18. Odette (Singapur)

17. Steirereck (Viena, Austria)

16. Alain Ducasse Au Plaza Athénee (Paris, Francia)

15. Septime (Paris, Francia)

14. Azurmendi (Larrabetzu, España)

13. White Rabbit (Moscú, Rusia)

12. Pujol (Ciudad de México, México)

11. Den (Tokio, Japón)

10. Maido (Lima, Perú)

9. Disfrutar (Barcelona, España)

8. Arpége (Paris, Francia)

7. Mugaritz (San Sebastián, España)

6. Central (Lima, Perú)

5. Geranium (Copenhagen, Dinamarca)

4. Gaggan (Bangkok, Tailandia)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

2. Noma (Copenhagen, Dinamarca)

1. Mirazur (Menton, Francia)

(Con información de AFP)