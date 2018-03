A menos de 24 horas de que un canal colombiano estrenara la serie El Comandante, sobre la vida de Hugo Chávez, el martes se abrió la posibilidad de que los venezolanos la vean a través de Internet. La telenovela no será transmitida en ?Venezuela debido a que Sony no vendió los derechos en el país, pero un portal y una organización no gubernamental informaron que podría verse en línea.

Bajo el título venciendo la censura , la página de Internet DolarToday, crítica del gobierno venezolano, difundió el primer capítulo de la producción que tomaron de YouTube y que estrenó la víspera el canal RCN de Colombia. La producción de Sony Pictures Television será transmitida también por los canales TNT, Telemundo y Televisa.

DolarToday indicó a The Associated Press, a través de un mensaje de correo electrónico, que decidió difundir la serie para dar a conocer la verdad y propagar la información que el régimen chavista desee ocultar .

El portal de Internet, cuyos creadores residen en EU, ha sido acusado por el gobierno de promover una guerra económica a través de la difusión de un tipo de cambio que se emplea como marcado en el mercado negro, e influye en la fijación de los precios de muchos productos en la inflacionaria economía venezolana.

La organización no gubernamental local Espacio Público, que se dedica a la protección de los derechos de los periodistas y la defensa de la libertad de expresión, también colocó el martes en su cuenta de Twitter @espaciopublico el primer capítulo de la telenovela, que tomaron de YouTube, bajo la frase burla la censura .

El director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, dijo a la AP que la organización decidió difundir la serie para darle el derecho a los venezolanos a decidir si quieren o no ver la producción sobre Chávez, quien dirigió los destinos del país por 14 años y murió en marzo del 2013 tras combatir un cáncer por casi dos años.