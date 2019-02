Se pasea por cualquier alfombra roja a la que lo inviten y asiste a presentaciones de películas nacionales, pero al diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, el cine mexicano no le interesa mucho.

Después del fracaso del Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales y del Patrimonio 2019, donde más de 5,000 proyectos se quedaron sin prepuesto, pese a las promesas del diputado Mayer, las cosas se complicaron aún más para la comunidad artística.

La Secretaría de Cultura recibió 500 millones de pesos extra para apoyar proyectos que en la administración de Andrés Manuel López Obrador ya no se dieron como los famosos “etiquetados”.

Según Mayer, los diputados pelearon esos 500 millones de pesos y por eso presentaron una “lista sugerida” de proyectos, pero no, nunca apareció la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) ni los Premios Platino.

“Ya no es un tema que nos compete a nosotros. La asignación de ese recurso corresponde a la Secretaría de Cultura para ver a quién se le dará el apoyo”, dijo en la presentación de los Premios Platino.

Curiosamente, en la distribución sugerida, aparecen dos proyectos singulares, uno de ellos es el extinto Festival Internacional de Cine de Acapulco para el que sugieren 1.9 millones de pesos y 700,000 pesos para la entrega de las Diosas de Plata, un premio muy cuestionado y lejos del prestigio del Premio Ariel que, hasta ahora, sigue sin presupuesto y necesita por lo menos 2 millones de pesos.

Por eso, ni su lista de sugeridos ni las promesas del diputado aseguran recursos para la AMACC, el Ariel y los Premios Platino, pues la Secretaría de Cultura anunció una convocatoria pública y todos tendrán que concursar por el apoyo.

Aun así, Mayer aseguró que “es importante que entendamos la importancia de premios así y de la Academia, que han logrado a través de ellos los reconocimientos como a Roma. Lo que podemos hacer desde la comisión son recomendaciones”.

Pero la realidad es que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas buscó a Mayer para que los apoyara: la respuesta fue sí, pero no lo hizo.

El panorama no luce bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que ya no se transferirán recursos económicos a organizaciones civiles ni sindicatos, por lo que la AMACC, una asociación civil, no podría recibir directamente dinero de la Secretaría de Cultura, claro, sólo que haya una excepción.

Hace unos días, ante la denuncia pública de la falta de presupuesto para la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y el cine mexicano, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, se reunió con Ernesto Contreras, presidente de la AMACC, para encontrar una solución al problema.

“La productiva reunión de esta tarde para explorar posibles formas de colaboración y la realización de la Ceremonia Ariel 61”, dijeron, sin dar más detalles.

“Es un error y un contrasentido muy grande celebrar que el cine mexicano sea celebrado en el extranjero mientras se ignora a una Academia que lo protege, que lo ama y que lo explora”, señaló Karina Gidi, actriz.

Mientras recibe o no recursos de parte del gobierno federal, la AMACC sufre como cada año y se enfoca en buscar apoyos de la iniciativa privada para poder realizar una ceremonia del Ariel digna que tendría como máxima figura al director Alfonso Cuarón y el reconocimiento a Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y a todo el equipo de Roma que, paradójicamente, celebrarán en el Oscar con varios premios pero podrían no hacerlo en su país.

