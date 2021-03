El cine es una forma de retratar al mundo. Además de ser un medio de entretenimiento nos ayuda a contar historias que puedan tener influencia en la sociedad ya sea con las narrativas que cuentan o a través de la óptica de un personaje en específico. Dentro de ese vasto catálogo de películas encontramos historias que relatan sucesos reales sobre luchas de igualdad de condiciones por el voto, la inclusión laboral o que simplemente buscan romper con los estereotipos delineados por la sociedad.

Crear figuras e historias que representen el empoderamiento femenino suele convertirse en un tema algo complejo de simbolizar y no porque necesariamente sea un tema complicado, sino porque aún es difícil de comprender por la sociedad, se convierte en un tema de debate sin conclusión alguna sobre un camino que se sigue trazando, sin embargo, la realidad es que es necesario abordarlo y confrontarlo.

Hay muchas películas que protagonizan el empoderamiento, la lucha por la igualdad de género, historias llenas de orgullo femenino y estas son algunas recomendaciones que definitivamente te harán sentir empoderada.

1. Las sufragistas

Carey Mulligan, Meryl Streep y Helena Bonham Carter protagonizan esta cinta sobre el grupo de mujeres que encabezó la lucha por el voto femenino y el reconocimiento de la participación de la mujer en la vida política. Ubicada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la cinta nos muestra uno de los movimientos feministas más importantes de los últimos siglos a través de los ojos de Maud, una mujer de la clase trabajadora que no le importa perder todo por alcanzar el derecho al voto.

Emotiva y cruda, la cinta es una mirada a la valentía del movimiento sufragista, los sacrificios que las mujeres hicieron, las dificultades y los peligros que tuvieron que vivir. Una historia que se convierte en una montaña rusa de emociones pero que muestra la realidad de una lucha que significó el inicio de algo importante. Son memorias, testimonios, sucesos que han sobrevivido por generaciones y que seguirán creando un gran impacto en la vida de futuras generaciones.

Suffragette (2015)

Directora: Sarah Gavron

Elenco: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep

2. Talentos Ocultos

Las contribuciones de las mujeres en el desarrollo de la carrera espacial es uno de los ejes temáticos de esta película, que además se cruza con la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Desarrollada en 1960, Talentos Ocultos narra la historia de tres mujeres que fueron clave para que los Estados Unidos pudieran llegar a la Luna: la matemática Katherine Johnson (Taraji P. Henson) fue la responsable en calcular las trayectorias del vuelo a la Luna del Apolo 11. Sus colegas Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monáe) también hicieron historia al convertirse en la primera supervisora de los servicios de IBM y en la primera ingeniera aeroespacial en Estados Unidos.

La película muestra las vicisitudes de estas tres mujeres que además de tener que pelear por un piso parejo en un mundo dominado por los hombres, tuvieron que superar las barreras raciales de su momento.

Hidden Figures (2016)

Directora: Theodore Melfi

Elenco: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kirsten Dunst, Kevin Costner.

3. Valiente

¿Por qué una película animada de Disney? Porque la protagonista de esta cinta no es la típica princesa a la que estábamos acostumbrados a ver. No sólo es la presencia femenina del personaje, su personalidad atrevida, audaz y obstinada que no encaja con el estereotipo de una princesa; es la enseñanza de romper con el estándar de seguir costumbres y restricciones que la sociedad impone.

Merida es una adolescente aventurera con actitudes de rebeldía que busca un destino diferente al que su madre le impone y aunque debe enfrentar desafíos fuera de la realidad, nos enseña que en la vida podemos romper con lo que la sociedad nos obliga a seguir, que podemos encontrar nuestro propio destino y ser nuestro propio héroe.

Brave (2012)

Directores: Brenda Chapman, Mark Andrews y Steve Purcell

Elenco: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson, Julie Walters.

4. La sonrisa de Mona Lisa

Situada en Estados Unidos en 1953. Katherine Watson (Julia Roberts) es una maestra de arte que llega a dar clases a la Universidad de Wellesley sólo para darse cuenta que la prestigiada institución está fundada en un modelo basado en las tradiciones, donde el matrimonio es más importante que la educación.

Katherine llega a romper con el estigma de que la mujer está hecha para casarse y tener hijos, convence a sus alumnas de pensar por sí mismas, de alzar la voz y buscar más allá de conformarse con formar una familia.

En esta época, donde aún existen ideas sobre las tareas que las mujeres deben realizar y qué tan alto pueden aspirar, esta cinta es el perfecto ejemplo y mensaje para darse cuenta que la mujer vale más de lo que la sociedad a diario opina, tiene todo para aspirar a algo más en la vida.

Mona Lisa Smile (2003)

Director: Mike Newell

Elenco: Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles.

5. Historias cruzadas

Basada en la novela The Help de Kathryn Stockett, Eugenia “Skeeter” Phelan (Emma Stone) es una joven de 23 años que aspira ser una escritora y al regresar a su casa en Jackson, Mississipi se da cuenta de la realidad de su entorno social.

En su objetivo por encontrar una historia conoce a Aibileen (Viola Davis) y Minny (Octavia Spencer), quienes se dedican al servicio de familias adineradas y deciden escribir un libro sobre las familias para las que trabajan y las carencias que viven día a día.

Skeeter llega para darles esa pizca de aliento, un espacio para ser escuchadas y aprender que sus palabras son tan válidas como las de los demás.

Es una representación de batalla, las ganas de enfrentarse a una sociedad elitista y racista, la lucha contra los estereotipos que discriminan a las mujeres y a los afroamericanos.

The Help (2010)

Director: Tate Taylor

Elenco: Viola Davis, Octavia Spencer, Emma Watson.

6. Little Miss Sunshine

Abigail Breslin es la protagonista de esta alocada y cómica película. Aunque Little Miss Sunshine puede considerarse como una road movie, la película cuenta la historia de Olive, una niña de 7 años que convence a su disfuncional familia de dejarla participar y acompañarla a un certamen de belleza en California dentro de una destartalada combi amarilla.

Olive no encaja dentro de los estándares de belleza impuestos por la sociedad y los certámenes de belleza donde las jóvenes se esmeran desde una temprana edad por lucir cuerpos esbeltos, mucho maquillaje y trajes glamorosos. En el proceso Olive ayuda a que su familia vuelva a encontrar la unidad y se convierte en una heroína que nos enseña a amar nuestro cuerpo tal y como es.

Little Miss Sunshine (2007)

Directores: Jonathan Dayton y Valerie Faris

Elenco: Abigail Breslin, Toni Collette, Greg Kinnear, Alan Arkin, Paul Dano y Steve Carrell.

7. Alma Salvaje

Alma Salvaje es una cinta que rompe con la idea de que las mujeres son delicadas y poco capaces de ejecutar ciertas actividades.

Cuando la vida se empeña en ponerle tropiezo tras tropiezo, Cheryl Strayed (Resse Witherspoon) decide emprender un viaje, una caminata de más de mil kilómetros; durante la travesía comienza a tener flashbacks, revelando el verdadero motivo por el cual decide emprenderla.

Es un recorrido que nos presenta imágenes de una vida difícil, con momentos nada gratos y situaciones complejas, pero al final del trayecto, un momento de reflexión, un instante de reconocimiento y la realización de que a veces en la vida ciertas etapas deben suceder para encontrarte a ti misma y superar fronteras; darte cuenta que eres capaz de conquistar viajes que no podrías haber imaginado.

Wild (2014)

Directora: Jean-Marc Vallée

Elenco: Reese Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sadoski.

8. El viaje de Chihiro

De las favoritas de Studio Ghibli, El viaje de Chihiro nos lleva a una aventura fuera de la realidad, con hazañas inimaginables y personajes excéntricos, pero lo importante de esta historia es el mensaje que su protagonista nos transmite.

Chihiro es una niña de 10 años que se enfrenta a la compleja tarea de rescatar a sus padres tras quedar atrapados en un mundo mágico. Si bien la película se desarrolla en un mundo irreal y con personalidades fuera de lo convencional, nos deja el mensaje que no importa la edad que tengas o tu tamaño, eres capaz de lograr lo que te propongas. Chihiro lo demuestra cruzando líneas para salvar a las personas que ama.

Spirited Away (2001)

Director: Hayao Miyazaki

Elenco: Rumi Hiiragi, Miyu Irino.

9. Una cuestión de género

“Las mujeres sólo tendrán verdadera igualdad cuando los hombres compartan la responsabilidad de criar a la próxima generación”, decía Ruth Bader Ginsburg.

Situada en Nueva York, en los años 50; es un vistazo a los inicios de la gran y larga carrera de la jurista estadounidense Ruth Bader Ginsburg por la pelea de los derechos por la mujer.

Desarrollada alrededor del caso de discriminación que junto con su esposo llevó a la Corte Suprema; el comienzo perfecto para entender los inicios de una mujer que luchó durante toda su vida por la igualdad de género.

RGB —como se le conocía coloquialmente— se convirtió en una imagen de lucha, fue una de las principales voces del ala liberal del Tribunal Supremo, fundó la sección de derechos de la mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y fue jueza de la Corte Suprema de los EU.

On The Basis of Sex (2018)

Directora: Mimi Leder

Elenco: Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates, Sam Waterston.

10. Comer, rezar y amar

El amor propio, aprender a vivir con la soledad y sanar tu espíritu son algunas de las lecciones que este filme refleja. Julia Roberts interpreta a Liz Gilbert, una mujer que pensó tener todo lo que quería en su vida, hasta que descubre que realmente no es lo que estaba buscando y decidida a encontrar su propósito, emprende un viaje de autodescubrimiento alrededor del mundo.

No sólo retrata un viaje para reencontrarte, es entender que nunca es tarde para salir a buscar lo que quieres y dejar todo aquello que no forma parte de tu camino, encontrar tu pasión, darle sentido a quién eres y lo más importante amarte a ti misma antes que a los demás.

Eat, Pray, Love (2004)

Director: Ryan Murphy

Elenco: Julia Roberts, Javier Barden, Billy Crudup, Viola Davis.