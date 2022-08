Para Margo Glantz, el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria

La escritora Margo Glantz Shapiro (Ciudad de México, 1930), autora de obras literarias fundamentales en el panorama mexicano, como “El rastro” (2002), “Las genealogías” (1981) y “Síndrome de naufragios” (1984), fue anunciada este viernes como ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2022, que desde 2012 premia a escritoras y escritores en lengua española que con el conjunto de su obra hayan contribuido al enriquecimiento del patrimonio literario en nuestra lengua.

Así lo dio a conocer este viernes la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, puesto que este galardón es otorgado en conjunto por la Universidad Nacional Autónoma de México y la secretaría de la que es titular.

“El Premio Carlos Fuentes 2022, organizado por Cultura y la UNAM es para Margo Glantz, mirada universal, voz de joven, sensibilidad absoluta, creadora total, escritora, ensayista, crítica literaria y académica mexicana. Larga vida a ella y a su legado al mundo literario”.

De esta manera, Glantz se une a un grupo de seis plumas de nuestra lengua distinguidas con este premio: Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016), Luis Goytisolo (2018), Luisa Valenzuela (2019) y Diamela Eltit (2020) que, con la recién mencionada, suman cuatro hombres y tres mujeres con la distinción. Hasta 2018 ninguna autora había sido premiada.

Mago Glantz, de 92 años, ha sido bañada con los laureles más deseados del mundo literario en nuestro país, el Premio Xavier Villaurrutia en 1984, por “Síndrome de naufragios”; el Premio Herralde de Novela 2002 y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, de la FIL Guadalajara, ambos por “El Rastro”; el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura 2004; la Medalla al Mérito Universitario Sor Juana Inés de la Cruz 2005, la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2010 y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances ese mismo año, entre muchos otros.

Siempre feminista

A propósito, en la edición 2021 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la también miembra de número de la Academia Mexicana de la Lengua recibió la Medalla Carlos Fuentes. Entonces, acompañada por su colega y amiga Gabriela Jauregui, Glantz declaró:

“Me da un gusto enorme que la feria, en la que he estado desde 1989, porque he venido casi todos los años, de repente me dé este homenaje. He tenido otras cosas, el Premio Sor Juana y el Premio FIL, pero ahora es como un trío de coronación para mí muy importante”.

Aprovechó la ocasión para respaldar los movimientos feministas y asumirse feminista desde siempre:

“Siempre he sido feminista (aunque) estoy en desacuerdo con algunas modalidades del feminismo. Las entiendo perfectamente porque la mujer ha sufrido durante siglos una marginación y una violencia infinitas (…) (estar) siempre en sumisión con los hombres no es posible, tenemos que ser de otra manera. Eso lo ven como una cosa amenazante terrible. Como decía Simone de Beauvoir, cualquier cambio político, social o religioso va a atentar contra las mujeres y tenemos que pelear eso”.