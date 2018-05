Hace siete años, Zignia Live, de Grupo Avalanz, le dio un golpe a Ocesa, su competencia, y logró una asociación con Feld Entertainment, el cuarto promotor en el mundo.

Con aquel acuerdo, Zignia Live se llevó a la Arena Ciudad de México uno de los espectáculos familiares más exitosos: Disney On Ice.

Pero hace unos días, OCESA anunció un nuevo acuerdo con Feld Entertainment y logró el regreso de sus shows al Auditorio Nacional; devolviendo la cortesía a su competencia.

“Es el regreso de Disney On Ice después de ocho años de ausencia. Estamos muy contentos de tener nuevamente a Disney acá después de 16 temporadas con más de 3.4 millones de personas”, señaló Francisco Serrano, director de operaciones del Auditorio Nacional.

La relación de OCESA con Feld Entertainment tiene 25 años de historia donde han presentado los espectáculos como Disney On Ice, que tienen una gran respuesta del público y venden miles de boletos.

“Desde que dejamos de trabajar con Feld los extrañamos. Tenemos mucho tiempo de convencerlos de venir a este recinto donde creemos que pertenece este espectáculo y donde mejor se ve. Estamos contentos de reanudar esta relación que espero dure muchos años más. No sólo el Auditorio Nacional los había perdido, también nosotros”, comentó Federico González Compeán, director de contenidos de CIE y OCESA.

El año pasado, Feld Entertainment vendió 3 millones 239,655 boletos y se colocó como el cuarto promotor en el mundo, por eso, su alianza con OCESA/CIE (que en el 2017 comercializó 4 millones 34,699 boletos) no es poca cosa. De hecho, en México, es el único país donde Feld Entertainment entra mediante un promotor como OCESA o Zignia Live.

Pero, ¿qué paso? Feld Entertainment había cerrado una asociación con Zignia Live porque la Arena Ciudad de México era el espacio ideal para el show de hielo, el circo y Monster Jam, pues la producción se hace para arenas.

Sin embargo, al final, su alianza no cumplió con las expectativas económicas de Feld Entertainment y otras peticiones, por lo que ambas partes decidieron no renovar contrato.

Pero María Maldonado, vicepresidenta Regional para América Latina y Europa de Feld Entertainment, explicó que el regreso al Auditorio Nacional fue por la demanda del público mexicano.

“La empresa no se limita a recintos y se nos abren oportunidades. Pero no quitamos que en unos meses presentemos otro Disney On Ice en otro recinto. Pero la tradición del verano es muy importante para la empresa (...) estar céntricos y en un recinto icónico del calibre del Auditorio Nacional”.

Feld Entertainment es promotora de eventos mundiales de alto impacto como Disney Sobre Hielo, Disney ¡En Vivo!, Monster Jam y el circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey, que el año pasado dijo adiós ante la prohibición en el país de usar animales en el show.

Una de las grandes deudas de Feld Entertainment con México es presentar alguno de los shows de Marvel y los superhéroes que tienen de gira en Europa pero tal vez, con su reencuentro con OCESA veamos pronto Marvel Universe LIVE!

Disney On Ice, Persigue tus sueños

El show producido por Feld Entertainment junto a Ocesa se presentará del 18 de julio al 5 de agosto en el Auditorio Nacional, en el Auditorio Telmex de Guadalajara del 8 al 12 de agosto, y en el Auditorio Citibanamex de Monterrey del 15 al 19 del mismo mes.

Disney On Ice, Persigue tus sueños es un show que conjuga pequeñas historias de Moana, La Bella y la Bestia, Elsa de Frozen, Rapunzel y Cenicienta, entre otros personajes que son presentados por Mickey Mouse y Minnie Mouse.

Un dato curioso es que fue tal el éxito de Coco de Disney Pixar que al show incluirán una participación especial de Miguel Rivera, el niño que quiere ser cantante.