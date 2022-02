Este martes, la Secretaría de Cultura federal volvió a publicar un llamado para detener dos subastas de bienes patrimoniales mexicanos en París, Francia, los próximos 9 y 11 de febrero, en las casas Société Baecque et Associés y la Société Binoche et Giquello, respectivamente, entre las cuales se pondrán a la venta 50 piezas de culturas que ocuparon el ahora territorio mexicano, tres en la primera casa de subastas y las 47 restantes, en la segunda.

Apenas el viernes pasado, la casa Millon, también en la capital francesa, concretó la venta de más de una treintena de piezas arqueológicas a pesar de las condenas públicas y cartas para exigir su cancelación por parte de las autoridades de Cultura federal a través de Relaciones Exteriores.

De esta manera, pese al rechazo reiterado de las autoridades federales contra el que han llamado “expolio” del patrimonio mexicano y su especulación en el extranjero, en particular en Francia —país en el que, ha reconocido Frausto, “la legislación es hostil para la recuperación de piezas”—, en menos de un mes y medio ya se habrán concretado tres subastas distintas piezas extraídas de nuestro país.

Piezas provienen de EU

La subasta “Art Precolombien”, a llevarse a cabo el 11 de febrero por la casa Société Binoche et Giquello, contempla la venta de 47 piezas provenientes de culturas como la teotihuacana, maya, mexica, chontal y otras que habitaron los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz y Michoacán.

Por mencionar unos ejemplos, se incluye una máscara funeraria teotihuacana tallada en piedra verde de casi 18 centímetros de altura y fechada entre el 450 y el 650 d.C., la cual, describe la ficha del lote, era parte de una colección estadounidense desde 1989 y antes estuvo en posesión de un coleccionista canadiense de nombre Samuel Dubiner, quien la adquirió durante los años 60. Su precio estimado, entre 40,000 y 60,000 euros.

Asimismo, se someterá a puja un collar maya de 23 perlas globulares de jade pulido y fechado entre el 300 y el 600 d.C. Esta pieza también fue parte de una colección en Estados Unidos desde 1997 y antes se exhibió en la galería Merrin de antigüedades, en Nueva York. Su precio, entre 4,000 y 5,000 euros.

Un jarrón de más de 15 centímetros de altura, decorado con la figura de un jugador de pelota y glifos mayas, presumiblemente del norte de Campeche y datado entre el 600 y el 900 d.C., también estuvo en manos de un coleccionista estadounidense desde 1989 y antes también estuvo en los aparadores de la galería Merrin. Su estimado, entre 10,000 y 12,000 euros.

La cabeza de un hombre de la cultura azteca de 18.5 centímetros de altura, elaborada sobre basalto gris y con restos de pigmento rojo, tiene el mismo patrón de procedencia: una colección estadounidense desde 2005 y antes la tienda neoyorquina de antigüedades Ancient Art of the New World. Su precio estimado, entre 20,000 y 25,000 euros.

Muchas de las piezas de mayor formato adjudicadas a culturas del territorio mexicano provienen de Estados Unidos y previamente pasaron por una tienda neoyorquina de antigüedades. Lo anterior quiere decir que gran parte del patrimonio en la puja del próximo 11 de febrero cruzó las aduanas de Estados Unidos para su venta en Francia.

¿Y el Convenio UNIDROIT?

En noviembre pasado, el pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto para la suscripción de México al Convenio UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados y Exportados Ilícitamente, a través del cual los 49 países vinculados al convenio, entre ellos Francia, Estados Unidos y ahora México, adscriben la homologación de acuerdos internacionales para la restitución y devolución del patrimonio cultural.

Dicho decreto entró en vigor el 28 de diciembre después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que lleva más de un mes vigente y debería ser ya una herramienta viable para las autoridades federales en casos como los arriba mencionados. Sin embargo, aún no parecen claros sus alcances en la práctica.

Una de las ventajas de esta adhesión, al menos así se dijo en el Legislativo, es que permite a los Estados actuar con sustento en las propias leyes del Estado requirente y no con base en las leyes del país donde se encuentre el patrimonio reclamado.

En teoría, lo anterior quiere decir que, en el caso de México, en el reclamo de patrimonio hacia Francia, debe ponderar la ley mexicana, misma que considera a los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles como “propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles”.

No obstante, pese a que se les ha consultado, hasta el momento las autoridades del INAH y Cultura federal no han dado detalles sobre cómo es posible proceder, si ya se ha hecho en algún caso a partir de las facilidades que permite dicho convenio y si se pueden impedir subastas como la que se concretó el viernes pasado y aquellas que, al parecer, no se podrán evitar en los próximos días.

Algunas piezas de Art Precolombien:

Máscara antropomorfa chontal 300-100 a.C. Colección en EU desde 2003 Estimado: 35,000-45,000 euros

Máscara funeraria teotihuacana 450-650 d.C. Colección en EU desde 1989 Estimado: 40,000-60,000 euros

Figura sentada de cerámica (Veracruz) 50-900 d.C. Colección en EU desde 1991 Estimado: 15,000 a 20,000 euros

Cabeza de hombre azteca 1325-1521 d.C. Colección en EU desde 2005 Precio: 20,000 a 25,000 euros

