La casa Christie's de Londres anunció que subastará dos nuevas versiones de la obra “Niña con globo” del famoso grafitero Banksy, quien vuelve después de que hace un año escandalizará al mercado, cuando la obra original creada en 2006 se autodestruyó al final de una subasta de Sotheby’s, y por la que habían pagado 1.4 millones de dólares.

La subasta anunciada lleva por título: “I can't believe you morons actually buy this shit" (No puedo creer que los imbéciles realmente compren esta mierda) y se realizará en internet en los próximos días.

Los grabados que saldrán a la venta llevan la misma imagen que la original pero en uno de ellos el globo es de color dorado, mientras que en el otro es rojo.

El precio estimado por Christie's para el primero podría alcanzar más de 300 mil dólares mientras la otra obra superaría los 100 mil dólares.