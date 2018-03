Los Ángeles.- El cantante de jazz y rhythm and blues Al Jarreau, famoso por canciones como "We're in This Love Together" y "Moonlighting", murió el domingo en Los Ángeles a los 76 años.

Su página de Facebook decía que Jarreau "falleció esta mañana, alrededor de las 6.00 am hora de Los Angeles. Él estaba en el hospital, confortado por su esposa, hijo, y unos pocos de sus familias y amigos".

No se conoció la causa de la muerte.

NOTICIA: Murió el filósofo T. Todorov

El ganador de siete premios Grammy había sido hospitalizado por agotamiento la semana pasada y obligado a cancelar los conciertos que quedaban pendientes de su gira 2017.

Jarreau era considerado uno de los mejores vocalistas de jazz, maestro en la técnica del "scat". Pero con la suave balada jazzy "We're in This Love Together", del álbum de 1981 "Breakin' Away", logró su primer gran éxito comercial.

El tema compuesto para la serie de televisión "Moonlighting", del cual escribió la letra, afianzó su lugar en la cultura popular.

NOTICIA: Murió la exprimera dama de Brasil y esposa de Lula