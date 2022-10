M Jazz: un gran festival para una gran ciudad

México debe ser una gran capital del jazz. Por ello, la primera edición M Jazz Festival Internacional será un evento boutique de jazz contemporáneo con lo mejor del género a nivel nacional e internacional. Un día de música en vivo para toda la familia, con comodidades, arte y cultura como no ofrece ningún otro. Robert Glasper, Richard Bona, The Comet is Coming, la Orquesta Nacional de Jazz de México, Los Pream y el dueto Barrera – Limas, conforman la alineación imperdible para el próximo 11 de febrero de 2023 en Parque Bicentenario, anunció este miércoles Jordi Funtanet, director del encuentro musical.

En conferencia de prensa efectuada en el club Parker & Lenox, Funtanet detalló que M Jazz busca generar un movimiento capitalizado por un festival que dialogue con los más grandes eventos del mundo y promueva un intercambio de músicos mexicanos hacia los festivales más trascendentes del planeta. “M Jazz es un paso importante para crear esta plataforma y proyectar talento nacional a la escena global”, apuntó.

Y hace un llamado. “Entre todos: bares, otros encuentros, medios, influencers y público, hagamos de la ciudad de México una capital mundial del jazz. Juntos podemos lograrlo. Para mí, cuando las ciudades tienen una gran escena de jazz son el reflejo de lo cosmopolita que se han vuelto. Por ello, a esta ciudad que lo tiene todo le hacía falta un festival de jazz realmente internacional. M Jazz Festival es nuestra propuesta”.

Para su primera edición, M Jazz contará con una programación de seis artistas o agrupaciones: tres nacionales y tres internacionales, quienes marcan el rumbo de la línea musical que persigue el festival: explorar el jazz y sus fronteras con otros géneros para estar a la vanguardia y atentos a lo que será el sonido del jazz en el futuro.

El pianista y compositor norteamericano Robert Glasper encabeza el cartel con un sonido que entremezcla el jazz, el R&B y el hip hop. Glasper es uno de los principales exponentes del jazz contemporáneo con 10 nominaciones y 4 Grammys. Además, tiene el récord de ser el único artista que ha debutado con un disco en el top 10 de cuatro géneros simultáneamente (Black Radio, 2013), logro que repitió con Black Radio ll, en 2015.

Por su parte, Richard Bona, reconocido bajista y cantante camerunés, ganador del Grammy y nominado en tres ocasiones, se ha presentado en los festivales más prestigiosos del mundo. Ahora llega a M Jazz con su singular sonido que conjuga el jazz y música de distintos países de África. Bona, a la par de su carrera como líder de sus propias bandas, ha sido parte de las agrupaciones de grandes artistas como Pat Metheny y Herbie Hancock, entre muchos otros.

La escena londinense se hace presente en M Jazz con The Comet is Coming, proyecto de electro-jazz encabezado por el joven saxofonista Shabaka Hutchins, figura central de la nueva y propositiva escena de jazz británico. Un estilo que fusiona la tradición del jazz con la cultura de los clubes de música electrónica londinenses, le ha valido el reconocimiento a nivel internacional.

Por el lado mexicano, la Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJM) interpreta la música de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos que ha dado nuestro país: Juan García Esquivel.

El director de la ONJM detalló que serán 25 músicos en escena que harán un "ensamble gigantesco", que interpretarán las obras maestras de ese "músico futurista" que en los años 50 innovó el género introduciendo arreglos vocales y música estereofónica. "Cuando en México todavía nos transportábamos en carretas, él ya estaba creando la música del futuro".

Desde Tlahuitoltepec, Oaxaca, en la parte más alta de la Sierra Norte del estado, llega Los Pream, atractivo proyecto que provoca un elocuente diálogo entre el jazz y la improvisación, con las músicas tradicionales oaxaqueñas y otros estilos como el funk y el balkan. Conformado por siete músicos mixes, la mayoría de ellos con instrumentos de viento, a los que se suma un piano electrónico, Los Pream nos regalará un sonido inigualable.

Facundo Vargas, 'Kunt', líder de la banda mixe, expresó vía online, que M Jazz será un momento trascendental en su trayectoria, marcada por "la necesidad de hacer música", de improvisar y abrirse al mundo. "Somos músicos tradicionales, pero también queremos tocar música del mundo, demostrar que aquí también se hace música, que hay talento, y que desarrollamos el arte de la improvisación."

Y para cerrar el concierto tocará el dueto Barrera – Limas, conformado por el bajista eléctrico Rubén Limas y el violinista Iván Barrera, con una propuesta que surge del minimalismo en el formato, pero de imaginación infinita a través de una música que juega en los límites de la música clásica contemporánea, la improvisación y sutilezas de rock.

Oscar Adad, curador de la programación, expresó que el jazz es un género difícil de clasificar, y por lo tanto el trabajo de curaduría no ha sido sencillo. Resalta que los criterios que guiaron la selección fueron la diversidad y la inclusión. "Quisimos presentar un abanico amplio y diverso, que todas las corrientes se sintieran representados; no quisimos hacer un concierto de música de museo, con cánones inamovibles, sino procurar la mayor diversidad e inclusión. A eso responde, por ejemplo, que hallamos elegido poner en diálogo a un clásico reconocido globalmente como Glasper y a una banda de música tradicional de Oaxaca, que incluso no se considera de jazz, pero que está muy influenciada por el jazz y otros ritmos como el hip hop, el funk, y el rap", detalla el curador.

La programación del concierto la complementan dos charlas: La nueva música en la sierra mixe de Oaxaca, encabezada por integrantes de la agrupación Los Pream; y Esquivel en Estéreo, la influencia de Juan García Esquivel en la música actual, por integrantes de la ONJMX e invitados especiales.

Los boletos están a la venta en Boletia: Preventa del 19 al 30 de octubre. Boleto estándar 1,599 pesos, boleto VIP 2,599.