Arquitectura, energías limpias, inmigración, contar historias con valor social, inclusión, empatía. Esos fueron algunos de los temas de los que se habló durante la última jornada del encuentro What Design Can Do Mexico City, que tuvo como sede el Frontón México.

Activar nuevos centros urbanos

Los arquitectos Javier Sordo Madaleno Bringas y Javier Sordo Madaleno de Haro son la segunda y tercera generación de responsables del despacho Sordo Madaleno Arquitectos, que ha sido parte fundamental de la construcción de la Ciudad de México como hoy la conocemos.

“hoy en día, la responsabilidad del arquitecto es hacer un diseño que sea sustentable, que se integre a las comunidades pero, sobre todo, que impulse una transformación urbana”, dijo Sordo Madaleno de Haro, director de la firma. Destacó que uno de los retos ha sido reinventar los espacios públicos para que generar nuevas experiencias y, con ello, detonar nuevas formas de vivir y de moverse.

Diseñar desde todas las trincheras

Las animadoras de Pixar, Nicole Ridgwell y Azra Alkan, quienes intervinieron en la animación de la cinta ganadora del Oscar a Mejor película animada, Coco.

En su participación centraron su oportunidad en instar a los animadores a ocuparse en la realización de cintas inclusivas y con mensajes sociales que puedan aportarle algo a las nuevas generaciones.

Comentaron que para lograr el éxito fue necesario realizar una profunda investigación de campo, desde la comida tradicional, hasta las costumbres e idiosincrasia mexicanas.

“El aspecto más importante de contar historias es la empatía. Las historias son una manera en la que reafirmamos y dotamos de significados a la vida. Nosotros somos esas historias.

“Podemos empatizar con otras personas que son distintas a nosotros y seguir este viaje con ellas, de tal manera que estos filmes enseñen que cualquiera puede ser un héroe, independientemente de su apariencia y procedencia”, declaró Nicole Ridgwell.

Por su parte, Javier Verdura, director de Producción de Tesla, una de las empresas líderes en la manufactura de automóviles eléctricos, se dijo convencido de que “el diseño no sólo puede cambiar el mundo sino que puede salvarlo, y tenemos la capacidad de hacerlo”.

Explicó que ha apostado por acelerar la transición global al uso de energías sustentables.

“No somos los primeros en hacer paneles solares ni los primeros en hacer coches eléctricos, pero sí los primeros en priorizar el diseño”, explicó.

Dijo que el diseño de autos eléctricos estilizados es la clave para optimizar la transición a la tecnología automotriz ecológica, puesto que es el diseño de un coche el que lo hace atractivo o no para un comprador, no tanto la energía de la que se alimenta. “Sin el diseño, la compañía no sería lo que es ahora”, recalcó.

De esta última jornada de What Design Can Do Mexico City también tomaron parte el chef brasileño Rodrigo Oliveira, un hombre que, con la idea de que la comida debe ser inclusiva y con los sabores de su restaurante Mocotó, ha logrado transformar la vida de Vila Medeiros, uno de los barrios más peligrosos de São Paulo.

Lo propio hicieron Tracy Metz, crítica de arquitectura del diseño, y Marina Willer, socia del prestigiado despacho de diseño Pentagram, quien se ha dedicado a documentar las distintas crisis de refugiados en el mundo.

Ambas formaron parte del panel “Humanizando a los inmigrantes”, que fue la última actividad de su tipo en el encuentro.

Así concluyó la última jornada de actividades de la primera edición de What Design Can Do Mexico City, que volverá el próximo año con nuevas propuestas de diseño para cambiar el mundo.

