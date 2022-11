La lenta deconstrucción de ‘El ángel del hogar’

Coventry Patmore fue un poeta y crítico literario que en el corazón de la Inglaterra victoriana compuso un poema titulado The Angel in the House.

En su época se recibió como un poema de amor, pero un análisis basado en la crítica literaria feminista muestra claramente que el texto está realmente dedicado a explicar cómo las mujeres podían satisfacer y agradar a los hombres.

Un texto literario no deja de reflejar de forma más o menos explícita el pensamiento y la idiosincrasia del contexto de producción de una obra literaria.

Partiendo de esta línea de análisis, el poema The Angel in the House (1864) de Patmore describe con gran exactitud el matrimonio.

He aquí unos versos tomados del Canto IX del poema:

Man must be pleased; but him to please

is woman’s pleasure; down the gulf

Of his condoled necessities

She casts her best, she flings herself.

El hombre debe ser complacido; pero el complacerlo a él

es el placer de la mujer; por el abismo

De sus necesidades condolidas

Ella arroja lo mejor de sí misma, se lanza.