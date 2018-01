“Desde un punto de vista práctico, los latinoamericanos, somos una fusión, una raza que se fusiona con todas las razas, y tenemos el don de hacer cualquier tipo de música, esa es una ventaja gigantesca. Podemos hacer tango, rock, jazz, música tropical y eso se debe al lugar del mundo donde nos tocó nacer”, nos dice Camilo Patiño, vocalista y compositor del grupo colombiano La Toma, que vendrá por primera vez a la próxima edición del Vive Latino.

Camilo percibe a América Latina como un espacio en donde naturalmente confluyen diversas culturas que se han fusionado a través de los años, lo que nos brinda un enorme potencial: “Cuando nos demos cuenta del potencial que tenemos, seremos más fuertes a nivel cultural. Yo me siento como en casa en todos los países de latinoamericanos, no me siento como extranjero. Nos han vendido la idea de que somos pueblos distintos, pero no tiene sentido porque hablamos el mismo idioma (exceptuando Brasil), soñamos con lo mismo, tenemos el mismo drama… es un continente que se ha debatido entre la locura, el pasado y la modernidad”.

Para Camilo y el grupo La Toma, la fusión musical que hacen es la muestra de toda esta mezcla de culturas y razas: “Nuestro proyecto surgió hace como 10 años en Medellín. Queríamos hacer la música con la que soñábamos y vibrábamos… música latinoamericana fusionada con la potencia del rock”.

Para Camilo, más allá de toda mezcla, el rock es el hilo conductor de su música, así como las letras de sus canciones que cuentan historias: “El rock no es un género de Latinoamérica pero lo adoptamos como nuestro. El rock es un sinónimo de potencia de fuerza de defender las ideas a como dé lugar”.

Una de las influencias más importantes del grupo es Juan Gabriel: Para mí es uno de los más grandes compositores hispanoparlantes. Definitivamente, yo diría que Juan Gabriel es nuestro Elvis, es una traducción latina. Además, me parece fantástico como show man. Como cantante siempre ha sido muy importante para mí”.

“Nosotros en Colombia tenemos línea directa con la cultura mexicana, es parte de nosotros… escuchar las rancheras, el cine mexicano, el teatro, la televisión. Y Juan Gabriel es fundamental, como latino le debemos muchas cosas… podría no acabar nunca. Él seguirá siendo gran influencia porque hay personajes que ni si quiera la muerte se los puede llevar”.

El grupo La Toma está integrado por Juan Camilo Patiño (Vocalista y Compositor), Diego Gómez (Trombón), Esteban Arboleda (Bajo), Juan David Torres (Batería), Oscar Torres (Guitarra y Director musical), Roberto Restrepo (Trompetista y Productor) y Julián Zapata (Piano). Su más reciente material se llama Trópico Oscuro y está compuesto por 10 canciones de los cuales sobresalen “Chibcha funk”, “Adiós”, “El chantaje”, “Miedo”, y “Mujeres”.

La agrupación colombiana se presentará el próximo 17 de marzo en el Festival Iberoamericano de cultura musical Vive Latino que tendrá lugar en el Foro Sol.



@faustoponce