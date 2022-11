Hepatitis aguda infantil, crece riesgo en menores de 5 años

La causa y origen detrás de los numerosos brotes de Hepatitis Aguda Infantil se continúa investigando, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que se trata de un padecimiento inusual que no corresponde a ninguna de las hepatitis virales conocidas y que hay pocos datos para definir si se trata de un brote o de una epidemia.



El origen de esta enfermedad todavía tiene un origen desconocido y presenta un cuadro similar al de los otros tipos de hepatitis. Por esta razón es importante realizar distintas pruebas para determinar si el padecimiento corresponde a algunos de los cinco tipos de virus que causan esta enfermedad o si se trata de Hepatitis Aguda Infantil.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la información sobre epidemiología, laboratorio y clínica es limitada y hasta el momento no se ha identificado ningún agente etiológico como causante del evento. En muchos casos se ha detectado la presencia de adenovirus en sangre o plasma, pero con cargas virales bajas.



“Estamos investigando varias causas posibles, tanto infecciosas como no infecciosas. Por el momento, ninguno de los casos parece haber sido causado por los virus que habitualmente causan hepatitis aguda (hepatitis A, B, C o E). No parece que haya ningún denominador común entre los casos, ya sea un lugar en concreto, una comida, un medicamento, un animal, una bacteria o alguna enfermedad concomitante. Es posible que haya un vínculo con algunos virus que causan síntomas similares al resfriado y la gripe llamados adenovirus”, señaló la OMS.

Panorama nacional

En México, al 10 de octubre 170 casos cumplen con la definición operacional de caso probable, con resultado negativo a virus de la hepatitis A-E emitido por el InDRE. Los casos probables se encuentran distribuidos en 27 entidades federativas, informó la Secretaria de Salud.



En cuanto a la distribución por sexo, no hay diferencia en el número de casos entre hombres y mujeres y el grupo etario de 0 a 5 años es el mayormente afectado con 131 de los 170 casos probables.



Cabe señalar que la hepatitis es una inflamación del hígado que puede estar relacionada con intoxicación tanto por medicamentos como por otras sustancias o debido a infecciones.



De acuerdo con la dependencia algunos de los síntomas más comunes de la hepatitis aguda en niños son fiebre, dolor muscular, dolor abdominal, problemas gastrointestinales, como diarrea o vómito, erupciones cutáneas, pérdida de apetito y malestar general. Uno de los elementos más característicos de esta enfermedad es la ictericia, es decir, la presencia de una coloración amarilla en la piel y los ojos de las personas.



A nivel mundial se han notificado 1,010 casos probables de Hepatitis Aguda Grave en menores de 16 años en 35 países, a julio de 2022 con el mayor número detectado en Estados Unidos y Reino Unido.



