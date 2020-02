La undécima edición del Hay Festival en México, quinta en la sede de Querétaro capital, está confirmada. Se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre de este año en las distintas plazas y auditorios de la capital queretana, así como en las siete delegaciones que integran el municipio.

Lo anterior quedó confirmado en el marco de las actividades de la reciente edición del Hay Festival Cartagena de Indias, en Colombia, cuando la secretaria de Cultura de la ciudad de Querétaro, Andrea Avendaño, y la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, firmaron la carta que refrenda a Santiago de Querétaro como socio principal del encuentro.

En este nuevo acuerdo se estipuló que será la Secretaría de Cultura de la entidad la encargada del proyecto, de manera que sea posible reforzar la presencia del talento local en las distintas actividades del Hay Festival Querétaro, y las actividades en las sedes públicas del centro de la ciudad, así como en la periferia, como parte de la labor de inclusión de las comunidades vulnerables de la entidad. Para ello, la titular de la institución cultural será asesorada por la Fundación Hay Festival, de acuerdo con lo que se declaró después de la firma del tratado.

A la par del anuncio, fueron confirmados los primeros invitados de la quinta edición:

El actor y cineasta Gael García Bernal, quien en los últimos meses ha hecho promoción del libro Chicuarotes, el cual relata el proceso de producción y las anécdotas del rodaje de la cinta homónima en el pueblo capitalino de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, el cual, prácticamente a la par, fuera uno de los más afectados por los sismos de septiembre del 2017.

Activismo y divulgación científica

También ha confirmado el influyente escritor, poeta y político ruso Eduard Limónov, fundador del ahora extinto Partido Nacional Bolchevique y del todavía activo, aunque no reconocido, La Otra Rusia, disidente del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. Por su activismo político, Limónov ha sido perseguido y arrestado en diversas ocasiones por encabezar manifestaciones públicas en contra de una ley que limita el derecho a la manifestación en su país.

La divulgadora científica y escritora española Clara Grima también tomará parte de las actividades. Ha recibido una decena de distinciones por sus habilidades para la divulgación a todos los niveles y en el 2018 fue nombrada integrante del jurado del Premio Princesa de Asturias. Es autora de libros para niños como Mati y sus mateaventuras y Hasta el infinito y más allá (el libro de Mati) y, para adultos, ¡Que las matemáticas te acompañen! y Las matemáticas vigilan tu salud.

La última confirmación anticipada fue la de la actriz, escritora y activista británica-estadounidense Ruby Wax, la cual ha alcanzado las más altas ventas editoriales con publicaciones como How do you want me, pero también ha sido reconocida por sus prácticas de psicoterapia y por haber fundado el portal de salud mental sane.org.uk.

El resto de los invitados confirmados se dará a conocer en junio próximo.

