Sabíamos que vendría de China, pero ignorábamos cómo y cuándo llegaría. En pocas semanas, intempestivamente, el enemigo invisible ya estaba aquí. Y creó un estado de peste, de contagio y muerte.

En esta época de pandemia por el Covid-19, hemos podido leer notas, crónicas, ensayos, reportajes y ver una infinidad de gráficas e informes. Pero cómo entender de manera directa, sin filtros, lo que está ocurriendo si no es por medio del fotoperiodismo.

Ha sido por las imágenes de sus profesionales como hemos podido tener otro significado de una realidad inesperada y novedosa en muchos aspectos, todos críticos. Esas fotografías nos han mostrado el registro de un presente extremo, que significará una realidad difícil de entender por su gravedad.

En este contexto, cabe pensar que las y los fotoperiodistas han realizado una tarea de riesgo sin mayor intención —ni pretensión— más que la de documentar en testimonios fotográficos una crisis sanitaria mundial que, ya se sabe, pasará a la historia.

Aunque para muchos de nosotros la pandemia ha evidenciado la falta de condiciones laborales adecuadas para el ejercicio de su labor, sea por no contar con el equipo de protección ni con los protocolos profesionales adecuados para el desempeño en un escenario de tal naturaleza, sea por la crisis económica que generó despidos masivos y recortes de salario en los medios de información, este gremio siempre se ha hallado al frente, trabajando. Acaso por lo mismo y más aún por sus resultados, se presenta ahora más poderoso e imprescindible en los canales de la información.

El periodismo está considerado como actividad esencial en esta época y de acuerdo a datos de Reporteros Sin Fronteras, hasta el momento se han registrado 18 fallecimientos entre reporteros y trabajadores de las áreas de Comunicación en México. Y es dentro de este marco de riesgo por posibles contagios del virus SARS-CoV2, que 9 fotoperiodistas nos cuentan cómo ha sido su labor en estos tiempos de crisis sanitaria.

Los fotoperiodistas entrevistados:

1. Miguel Dimayuga, revista Proceso

Miguel Dimayuga. Revista Proceso. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“Es un momento trascendental y sin precedentes en nuestra generación. Y como fotoperiodista, tengo el interés en estar en la primera línea de lo que sucede”.

2. Gabriela Esquivel, del periódico 24 Horas

Gabriela Esquivel. 24 horas. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“Ahorita que está saliendo más gente me da más miedo que hace un mes, cuando según era el pico de la pandemia. Y se debe a la gente que ves sin cubrebocas, porque no les importa realmente ni su salud ni la salud de los demás”.

3. Lucía Flores, del periódico El Financiero y Obturador.MX

Lucía Flores. El Financiero y Obturador.MX. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“Trabajar en estos momentos sido un examen final constante de todo lo que he aprendido durante la carrera y con mis compañeros. Sé que no me puedo equivocar, porque si me equivoco, lo más probable es que me contagie y ya no pueda seguir en la cobertura”.

4. Quetzalli González, del periódico Excélsior

Quetzalli Nicte Ha Gonzáez. Excélsior. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“Siento una gran responsabilidad por hacer mi chamba lo más profesional y ética posible, porque además es un momento de mucho dolor y cuando hay mucho dolor siempre hay que tener en cuenta que la cámara es agresiva y a veces suele sumar un dolor más a las familias y en ese sentido hay que ser sumamente empático y respetuoso”.

5. Sashenka Gutiérrez, de la agencia Efe

Sashenka Gutiérrez. Agencia Efe. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“Desde el principio he tenido un poco de miedo, pero pues al final esta esa parte de mí, como fotoperiodista, de querer salir y cubrir”.

6. Eric Lugo, del periódico El Economista

Eric Lugo. El Economista. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“El tema de la pandemia se tiene que informar para concientizar a la gente, Para mi significa el buscar con una imagen, decir que es lo está pasando, que vean hay contagios y que hay muertos, porque la gente desafortunadamente sigue sin creer que el Coronavirus existe”.

7. Pedro Pardo, de la agencia France-Presse

Pedro Pardo. Agence France-Presse. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“El Covid y la pandemia nos caen de sorpresa y tuvimos que responder como fotógrafos que somos, como reporteros que somos: había que salir a la calle a documentar todo lo que se presentaba ante nosotros”.

8. Leslie Pérez, del periódico El Heraldo de México

Leslie Pérez. El Heraldo de México. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“Cubrir en estos momentos, ha significado un reto en muchos sentidos, no solo personal sino también colectivo. Porque llega un momento en el que no sólo te preocupas por ti, sino también por el resto de los compañeros que están en cobertura. Ha sido un reto y a la vez una sorpresa por descubrir que siempre sí se podía hacer comunidad para cuidarnos colectivamente”.

9. Daniel Sánchez, fotógrafo freelance

Daniel Sánchez. Freelance. Fotografía: Fernando Villa del Ángel

“Trabajar en esta situación ha sido muy difícil porque sufres. Alzar la cámara y retratar las situaciones ha sido muy complicado, porque al final eres humano y sientes. Tienes que aprender mucho y tu mirada debe cambiar a partir de esto”.