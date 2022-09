Formalización del gremio audiovisual es impostergable: Avelino Rodríguez

Creo que la conversación del marketing para llegar a una mayor audiencia es todavía incipiente (en la industria audiovisual) y hay una enorme oportunidad para construir sobre ella”.

Avelino Rodríguez, presidente de la Canacine.

La semana pasada, el productor y publicista Avelino Rodríguez Cantón fue elegido presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), que reúne y representa al grueso de integrantes de la industria audiovisual en México, en relevo de Fernando de Fuentes Sainz.

En entrevista con El Economista, Rodríguez Cantón explica que la elección del representante del cámara se realiza a partir de la presentación, escrutinio y votación de proyectos presentados. El del también fundador de la agencia de publicidad The Lift resultó elegido.

“Es un proyecto de continuidad de los temas que venía trabajando Fernando de Fuentes”, comparte Avelino Rodríguez. “Tuve la oportunidad de colaborar con él en proyectos de mejores prácticas, con temas que son impostergables para la industria, desde la capacitación hasta la vinculación con las comisiones de filmación. Quiero continuar con todos los proyectos que Fernando trajo a la mesa, como es impulsar delegaciones de Canacine en los diferentes territorios, el apoyo a los exhibidores para recuperar los públicos y obviamente con la incubadora de guiones, que es un proyecto emblemático para crecer la calidad de nuestras historias”.

Otro de los cometidos destacables a los que deberá dar continuidad, comparte, es el Proyecto de Impulso al Sector Fílmico, lanzado en agosto por la Secretaría de Economía junto con Imcine y Canacine, en el que, grosso modo, se busca profesionalizar el gremio, homologar los procesos de filmación en todo el país y consolidar a México como un referente y atractivo fílmico global.

“Hay enormes oportunidades para mejorar las prácticas, por crear estabilidad, para sacar de la informalidad y regular a algunos sectores de nuestro quehacer”, reconoce.

Ante un crecimiento exponencial de la demanda de contenidos audiovisuales, añade, es necesario fortalecer la profesionalización del gremio. “Para el tema de la capacitación y certificación, hay oportunidades en todas las áreas, pero definitivamente a los técnicos es a quienes más hemos quedado a deber, en el sentido de que conozcan sus derechos, que puedan inscribirse al Seguro Social como profesionales independientes”, admite. “Para ir creciendo en la visión de formación el esfuerzo debe ser transversal, porque es lo que nos va a permitir estar a la altura de la demanda”.

El marketing es la clave

Acerca de la postura que asume la Canacine bajo su presidencia sobre la exigencia de mayores oportunidades de exhibición para el cine mexicano, tanto en cines comerciales como en los circuitos independientes, como especialista en mercadotecnia, Rodríguez pone el énfasis en la carencia de formación profesional en torno al marketing, más que en un conflicto de intereses comerciales.

“Los exhibidores tienen el anaquel y la responsabilidad de poner a nuestras películas a juicio del público, pero generalmente son muy pocas las películas mexicanas que conectan y les va bien económicamente. Si una cinta no conecta en sus primeros días, no lo hará por más semanas que esté en el cine”. Aunque precisa que esto por lo general no tiene que ver con la calidad de la historia.

Es necesario hallar mecanismos, complementa, “para que las películas mexicanas, con el marketing y con los recursos que cuentan, puedan atraer al mayor número de espectadores en sus primeros fines de semana. Creo que por parte de los exhibidores, y se les reconoce, hay muchísimo espacio disponible para llenar con producciones mexicanas, pero, por nuestra parte como productores, debemos hacer un mayor esfuerzo por conocer nuestro mercado y cómo llegar a él”.

En concreto, declara: “creo que la conversación del marketing para llegar a una mayor audiencia es todavía incipiente y hay una enorme oportunidad para construir sobre ella”.

¿Cómo se puede avanzar?

“Primero que nada, la capacitación, como en todo”, responde Rodríguez. “Yo tuve la oportunidad de estudiar en el CCC, fui una de las primeras generaciones de Producción y no llevábamos marketing. Valdría la pena revisar las currículas de las escuelas y ver qué tanto marketing y emprendedurismo se incluyen hoy en día. Al menos hasta donde dejé la conversación, hace dos o tres años, no estaban considerados. Más bien hay una devoción o una inclinación muy fuerte a darle un soporte al director y mucho menos a poder plataformar las películas. Hay que hacer alianzas con distribuidores y exhibidores en términos de información: qué película tengo frente a mí, cómo es, qué oportunidades tienen en los distintos mercados. Hay que tener pensamiento exportador. Hay que tener más agentes de ventas mexicanos, porque casi no hay”.

La exploración de datos, asiente, es crucial en esta industria como lo es para cualquier otra en la era de la información. Para el caso del Imcine, lamenta que históricamente había sido reducido a “un minibanco”. El instituto no se había asumido como un organismo con mucho más músculo y capacidades de investigación de datos para beneficio de la industria. De ahí que reconoce el trabajo que ha tomado la dependencia bajo el liderazgo de María Novaro en términos de recabación de datos sobre el estado en cuestión de la industria audiovisual.

Capacitación para negociar recursos:

Del 4 de octubre al 29 de noviembre, la Canacine impartirá el diplomado “Obtención de recursos cinematográficos y alta dirección” que, como su nombre adelanta, acercará a las personas interesadas a los procesos y puntos medulares para la obtención de recursos públicos o privados para financiar una obra audiovisual, así como su aplicación y administración óptimas.

