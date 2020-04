Los trabajadores de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en particular, llamaron “a solidarizarse con la petición, a la Secretaría de Hacienda, de reconsiderar la desaparición del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah) y a estar pendientes de que la gestión que ha iniciado la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, obtenga resultados favorables”.

El Fideinah ha recibido desde su creación, en 2008, 54 millones 511,524 pesos, que se ha sido para cuidar y dar mantenimiento a zonas arqueológicas y monumentos a cargo del INAH y asegurar las áreas de amortiguamiento de los polígonos de los sitios precolombinos, para que no los invada el crecimiento urbano.

Los siete fideicomisos del sector cultural condenados a muerte por un decreto de extinción publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril, a iniciativa el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen una última esperanza: apelar al artículo 3 del mismo decreto, que dice: “La Secretaría de Hacienda, por conducto de su titular, queda facultada para resolver las excepciones (...) en consulta con la Secretaría de la Función Pública”.

“Dichas excepciones deberán ser resueltas previa solicitud debidamente fundada y justificada que presente el titular del ejecutor de gasto al titular de la Secretaría de Hacienda. En caso de que no se emita dicha autorización en un plazo no mayor a 10 días hábiles, se entenderá como no autorizada”.

El recorte al presupuesto de estos instrumentos podría suponer un debilitamiento de las instituciones culturales encargadas de hacer investigaciones, además de plantear tiempos difíciles para la academia, incluso de retroceso, dijo en entrevista con El Economista, el antropólogo Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural.

“El recurso para esas acciones nunca ha sido suficiente y además de que no hay recursos suficientes se les merma la posibilidad de conseguir recursos para atender nuevos casos. Se está acabando con el producto de luchas históricas en la investigación, en el conocimiento, en la ciencia, que tanto ha costado construir, necesitamos contrapeso a estas decisiones”, dijo.

Bolfy Cottom menciona que estos recursos no representan un excedente en el presupuesto asignado a estas actividades. Puso como ejemplo que los daños que causaron los sismos del 2017 en el patrimonio todavía no se resuelven, e incluso muchos de ellos necesitan más recursos por el acumulado del tiempo que han pasado sin restauración.

Diego Prieto, director del INAH, dice que presentó argumentos para lograr la supervivencia del Fideinah, que según Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, es uno de los siete instrumentos en vías de extinción “que no tienen ya razón de ser o utilidad social”.

