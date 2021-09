Pensando en la pandemia hay muy pocos empleos que hayan dado un cambio tan drástico como puede ser un docente que daba clases presenciales con 30 alumnos y de un día para otro tuvo que estar frente a una cámara. Pero ahí no acaba el reto porque después de más de un año, regresar a clases presenciales o hibridas es un reto todavía mayor, ¿cómo lo tomaron los profesores?

Alberto Zatón, country manager de BlinkLearning en México, habla al respecto luego de dar a conocer el Estudio sobre el uso de la tecnología en la educación que realiza la propia compañía tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones para la educación.

En él se revela que el uso de herramientas digitales para la enseñanza creció 54% tras el confinamiento, al pasar de 39, previo a la pandemia, a 93 por ciento. Mientras que 9 de cada diez docentes recomendarían a sus colegas implementar un proyecto digital en las aulas, lo cual toma un mayor sentido si se considera que el 61% de los maestros encuestados consideraron que la tecnología fue un factor de motivación preponderante en los alumnos para que siguieran estudiando.

Otro dato importante es que 75% de 573 maestros encuestados en México considera que su profesión fue revalorada tras la pandemia del Covid-19 y 75% mantuvo su motivación por la docencia pese a la situación vivida durante el confinamiento. No obstante 42% de ellos consideró que un mayor sueldo sería un factor para mejorar su motivación laboral.

Zatón asegura que esta es una profesión que en los últimos dos años se ha enfrentado a muchos retos y los maestros merecen que alguien les de voz, pues son quienes son parte de la educación de nuestros hijos e hijas y quienes están creando los adultos del futuro.

Por ello, por sexto año consecutivo, desde BlinkLearning realizaron este estudio con el objetivo de ofrecer una amplia serie de datos, indicadores y perspectivas que nos ayuden a entender mejor la evolución de la integración de las herramientas digitales en la educación, que está teniendo lugar en España y Latinoamérica, incluido México.

Profesores abrumados

El especialista explica que con los datos que se recogieron también se pudieron dar cuenta de que hay profesores que aceptan muy bien la tecnología, pero otros que se sienten abrumados, “si buscas soluciones digitales en internet para cualquier asignatura, hay muchísima información, pero eso también se vuelve un problema. Identificamos que hay mucha oferta y luego una falta de formación a los profesores, no importa cuántas herramientas se le otorguen, si no hay un seguimiento o una capacitación, nunca se alcanzan a explotar (...) Este es un cambio que debe venir desde la raíz, no se pueden poner parches, hay que ir poco a poco invirtiendo en ese sector”.

Esto es algo que ha pasado en México dentro del sector público, con intentos de digitalización, pero sin soporte y capacitación a largo plazo. Además, “en las inversiones públicas hay una brecha estructural difícil de superar contra la educación privada que se recibe en México. En el país las instituciones públicas apenas y tienen conectividad, fuera de las grandes urbes como Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara, esta es bastante deficiente y es un problema muy grande que se extiende hasta latinoamericana, incluso España”.

Sin embargo, la tendencia será a seguir utilizando la tecnología más y más, con nuevos profesores que ya son nativos digitales y que irán incorporando la tecnología de una forma más sencilla, y para otro grupo que le cueste más trabajo, habrá que hacer acompañamiento.

Zatón asegura que a partir de la pandemia hay una oportunidad y hay que tomarla, “porque por la emergencia muchos colegios han invertido y han visto que pueden ahorrar costos con la tecnología, esto es algo que por un hecho desafortunado se ha acelerado pero que ha venido para quedarse. Para algunos colegios será un cambio muy disruptivo pero todos los cambios son así y hay que ver las cosas buenas que son más que las malas”.

Dijo que al trabajar con cientos de escuelas en México han visto que los que han dado el salto y han apostado por el cambio han visto beneficios, con niños y profesores más motivados, con profesiones más revalorizadas, que buscan recursos de forma activa, en constante cambio y evolución. “Este es un dato que nos da aliento del futuro”.

Históricamente al hablar de educación la figura del docente se ha dejado un poco de lado, es el momento de poner atención a uno de los puntos medulares del aprendizaje y apoyarlos en esta era digital.

En lo que respecta a los estudiantes, el informe de BlinkLearning dio a conocer que las herramientas digitales más utilizadas por los alumnos fueron las laptops y los celulares, con un 36 y 35% de preferencia respectivamente, seguida de las PC (10%), iPads (8%), tabletas Android (3%) y otros dispositivos distintos a los anteriores (8%).

En el informe participaron maestros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

