El Yucatán Exhibition 2020, se efectuará del 13 al 15 de marzo en el Poliforum Zamná de Mérida, Yucatán que además presentar a los mejores jugadores del mundo exhibirá la instalación interactiva Juego de Pelota, una pieza itinerante que hace una revisión histórica de los juegos y deportes tradicionales creados en México.

En entrevista con El Economista el notario Ignacio Soto Borja, embajador en México del World Padel Tour, explicó que esta instalación que tiene una dimensión de 120 metros, consta de piezas de videomapping y realidad virtual, además de otras tecnologías que ayudarán a acercar este deporte prehispánico al público y a conocer más de forma vivencial.

En su notaria ubicada en Coyoacán, Ignacio Soto Borja instaló la primera cancha de pádel en México, luego de que este juego migró fuera del país después de la conquista y tuvo contadas modificaciones a lo largo de su historia, como el uso de paletas, llamándose pádel desde hace medio siglo y regresando a México con mayor fuerza.

Notario Ignacio Soto Borja, embajador en México del World Padel Tour. Foto EE: Cortesía

El pádel es un deporte mexicano que se practica en más de 27 países en el mundo, este año México albergará la distinción más importante de pádel con expositores y deportistas de este juego que tiene su origen en la prehispanidad mexicana en donde participarán países como Inglaterra España, Francia, Italia, Suecia así como jugadores originarios de Argentina Uruguay y Paraguay.

Y aunque este es un deporte de origen mexicano, no son los mexicanos los jugadores más destacados comentó Soto Borja, esta exhibición será dominada por jugadores estrella de España y en Argentina en donde después del fútbol, el pádel es el deporte más practicado.

Sin embargo, fue hasta el 2019 que el pádel se reconoció como un juego con raíces latinas, con una joven existencia de apenas 50 años, lo anterior en la semifinal del World Tour, que se jugó en Huixquilucan, Estado de México, donde algunos de los organizadores junto con la Federación Mexicana de Pádel otorgaron esta distinción.

“La gente empieza a dar crédito a que es un deporte de origen mexicano, pero no se explica por qué si es un juego que tiene sus raíces en el juego de pelota prehispánico, no se practica en México, nosotros como Federación queremos que la gente comience a conocer este deporte y también a practicarlo. Desde hace 1200 años antes de Cristo ya se jugaba, en México no hay unas una sola zona arqueológica que no tenga un espacio dedicado de al juego de pelota” destacó.

Los orígenes del juego de pelota-Ulama

La exposición que será de acceso gratuito, estará dividida en tres partes, haciendo analogía al árbol sagrado de la mitología indígena, en donde las raíces representarán el pasado, el tronco el presente y las ramas el futuro.

Además, en este pasaje interactivo el público podrá apreciar un Mexicráneo monumental, con música, efectos de sonido y narración que fueron inspirados en la cosmología maya que representa la puerta del inframundo y la zona arqueológica de Ek Balam, en Yucatán.

A través de la realidad virtual se podrá practicar el juego de pelota-Ulama. También se presentará la historia de los juegos de pelota mexicanos en el siglo XX y su evolución.

