A pocos días de haberse estrenado en Netflix, el pasado 17 de septiembre "El juego del calamar" ("Squid Game", en inglés) logró posicionarse como la serie del momento en la plataforma de streaming.

La trama de 456 competidores con problemas económicos como factor en común y una muñeca con sensores en los ojos que todo lo ve abre la incógnita al momento de sortear el "jugar" al filo de la vida y la muerte.

"Luz roja, luz verde", la voz aniñada que define la suerte mientras el tiempo se agota, son algunas de las premisas que logra captar la atención de la cruda historia del director y guionista surcoreano, Hwang Dong-hyuk.

Por qué se llama "El juego del calamar"

Se llama "El juego del calamar" porque los jugadores deben dibujar diferentes formas geométricas (círculo, cuadrado o triángulo) en el suelo, que, en su conjunto, parecen formar un calamar. Si un atacante logra atravesar al defensor y entrar en la cabeza del calamar, se proclama a este cómo ganador del juego.

¿Qué pasó en la primera temporada de "El juego del calamar"? ¿Quién es el protagonista de "El juego del calamar"?

Entre los participantes de "El juego del calamar" se encuentra Seong Gi-hun (Lee Jung Jae), un hombre que luego de perder el trabajo se volvió adicto a las apuestas, motivo por el cual fracasa en su matrimonio y vive lejos de su hija de diez años. Además Gi-hun es perseguido constantemente por sus prestamistas, con quienes tiene una millonaria deuda y amenazan incluso con retirarle uno de sus riñones para saldar la cuenta.

Para poner fin a su mala racha y conseguir el dinero para pagar lo que debe y darles una buena vida a su hija y a su madre, decide arriesgar su vida convirtiéndose en el participante número 456 de "El juego del calamar".

"El juego del calamar": la historia detrás de la serie de Netflix y el juego surcoreano que la inspiró

Hwang Dong-hyuk escribió "El juego del calamar" en 2008. Según reveló el propio director, se inspiró en los cómics japoneses como "Battle Royale", "As the Gods Will" o "Alice in Borderland" que leía en su infancia. En muchas de estas historias, había algo en común: personas "económicamente desesperadas" que participaban en algún juego de supervivencia. Entonces ideó en cómo sería llevar esta trama a la realidad de Corea.

La idea, sin embargo, quedó en pausa. "Después de mi debut, frecuenté las tiendas de cómics, leí mucho y pensé en crear una historia de cómic. Terminé el guion en 2009, pero era desconocido en ese momento, y era muy violento, complejo, poco comercial", explicó Dong-hyuk y agregó que aunque luego lo intentó "no conseguí reunir suficiente inversión, el casting fue difícil, intenté sacarlo adelante durante un año, pero luego lo dejé dormir".

Quién ganó "El juego del calamar"

Avanzada la serie de Netflix, el ganador del concurso se definirá entre Gi-hun y Sang-Woo, los amigos de la infancia divididos por "El juego del calamar".

Así, la competencia final lleva el nombre de la serie ("El juego del calamar" o "Squid Game", en inglés) y aquí ambos luchan a muerte para ganar y llevarse el millonario premio. Sin embargo, en la recta final, pese a haber ganado, Gi-hun decide renunciar al premio para que Sang-Woo sobreviva, pero este prefiere quitarse la vida y mientras agoniza le pide a Gi-hun que cuide a su mamá.

Al culminar la competencia, Gi-hun recibe una tarjeta de débito con su millonario premio y regresa a casa, pero descubre que su madre está muerta.

Un año después y muy perturbado por todo lo que vivió, continúa sin retirar el dinero que ganó en la competencia. Luego recibe una tarjeta de invitación parecida a la que le dieron al inicio, al acudir descubre que Il Nam era el cerebro detrás de todo esto y se enfurece. Il Nam le revela que el juego se extiende a otras partes del mundo y que para ellos los jugadores son como caballos de carrera.

Cómo y dónde jugar a "El juego del calamar"

Desde la plataforma de videojuego en línea "Roblox" permite revivir la experiencia de "El juego del calamar" aunque no fue hecho por los creadores de la serie.

Para jugar al "El juego del calamar" los usuarios solo deben buscar el juego con el título de "Fish Game" e ingresar al servidor en Roblox, donde esperarán con los demás participantes el inicio de la competencia.

El objetivo del juego es llegar a la meta sin que la muñeca que canta "Luz verde, luz roja" te dispare y te mate. Por lo tanto, sólo se podrá avanzar, moverse y quedarse totalmente inmóvil cuando está callada.