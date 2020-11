Este sábado arranca el encuentro editorial en lengua española más importante y esperado del año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), el punto donde condensan todos los esfuerzos de libreros, editores, escritores y demás profesionales de la industria en el año, la más palpitante aproximación entre los hacedores de historias y aquellos que las devoran.

Este será un año particular para la FIL y sus lectores. Las condiciones sanitarias finalmente obligaron al comité organizador a emigrar la oferta al campo virtual, pero no por ello han menguado en la riqueza de voces invitadas que han afianzado para este encuentro el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

No obstante la facturación de un mercado que hasta la segunda semana de noviembre acumuló un déficit de -27% en volumen y -24% en valor, comparados con los resultados del año pasado, cada eslabón de la cadena del libro ha sacado fuerzas de flaqueza para mantener a flote la industria, desde aquellos que con éxito han decidido concentrar sus esfuerzos en el comercio electrónico, hasta los que tenido que apostar los últimos recursos en la imperante incorporación a lo digital.

Las editoriales y librerías independientes han hecho lo propio muy a pesar de las mermas —ocho integrantes de la Red de Librerías Independientes (Reli) han cerrado hasta el momento por los embates económicos— y, con ese espíritu echarán a andar la iniciativa Pasillo de las Independientes, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 16 de diciembre, de manera paralela a la programación de la FIL Guadalajara.

Once editoriales y 13 librerías asentadas en 12 ciudades del país reunirán esfuerzos para impulsar la venta de novedades que en otras circunstancias se hubieran lanzado en el encuentro librero de la capital jalisciense y aproximarse al mayor público posible, así como coadyuvar en la dinámica comercial de las pequeñas librerías.

“A las ferias que hacen conversión al formato virtual hay que acompañarlas con estrategias, porque todos esos encuentros que tienen presentaciones y conversaciones virtuales no tienen un correlato comercial. Claro que nos interesa la difusión de los autores, pero si no logramos ventas la presencia mediática es insuficiente. Esta idea es una alternativa comercial a mucha de la actividad que habrá en la FIL”, comparte Tomás Granados Salinas, director de la editorial Grano de Sal, una de las 11 participantes del Pasillo de las Independientes.

De esta manera, las 13 librerías del país eligieron los títulos más afines, según el perfil de sus lectores, de entre más de 50 títulos propuestos por las editoriales para exhibirlos en sus mesas de novedades.

“La pandemia nos ha obligado a repensar una relación no sólo comercial con las librerías. Tenemos un interés común: que los libros lleguen a los lectores y hay un cambio de ánimo que creo que va a perdurar, que es la relación más cercana entre editoriales y pequeñas librerías”.

En el caso de Grano de Sal se han publicado 12 novedades en el 2020, prácticamente la misma cantidad que en años anteriores. La apuesta es no dejar de publicar, afirma Granados Salinas, para evitar que haya un vacío de novedades a pesar de las condiciones económicas. Y es que, comparte, la reducción de novedades desde las editoriales independientes en el país ha sido del 25 por ciento y anticipa un 2021 todavía más escaso en lanzamientos, al menos durante los primeros meses.

“En particular no creo que las editoriales deban hacer venta directa sino sumar fuerzas con las librerías. El mensaje con Pasillo de las Independientes es que queremos fortalecerlas. Me parece que esa es la lógica con la que debería de trabajar la industria”, concluye.

Pasillo de las Independientes

Editoriales

• Antílope

• Dharma Books

• Ediciones El Milagro

• Elefanta Editorial

• Grano de Sal

• La Cifra

• Impronta

• Mantis Editores

• Paraíso Perdido

• Atrasalante

• Gris Tormenta

Librerías

• La Librería de los Escritores (Aguascaliente)

• Cafeleería, Casa Tomada y La Moraleja (Ciudad de México)

• LaLiLú (Comitán)

• Impronta (Guadalajara)

• El Traspatio (Morelia)

• La Jícara (Oaxaca)

• Profética (Puebla)

• La Comezón (Querétaro)

• La Cosecha (San Cristóbal de Las Casas)

• Mar Adentro (Veracruz)

• Hyperión (Xalapa)

Actividades a destacar este fin de semana en la FIL

Sábado 28 de noviembre

• 11:00 horas

Premio FIL de Literatura. Entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a Lídia Jorge.

• 19:00 horas

Presentación del libro Vindictas cuentistas latinoamericanas Presentan: Silda Cordoliani, Susy Delgado, Magda Zavala, Jorge Volpi, Juan Casamayor, Socorro Venegas Editorial: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

• 21:00 horas

Foro FIL Ópera Madame Butterfly Presenta: Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Domingo 29 de noviembre

• 17:00 horas

FIL Pensamiento Diálogo magistral de Yuval Noah Harari y Michael J. Sandel. Los dilemas de un mundo que colapsa Participan: Yuval Noah Harari, Michael J. Sandel Organiza: Penguin Random House.

• 18:00 horas

Salón del Cómic + Novela Gráfica Aquí no hay tristeza: homenaje a Quino Participan: Daniel Divinsky, Martín Solares, Nani Organiza: Salón de Cómic + Novela Gráfica.

• 20:00 horas

Festival de Letras Europeas Participa: Gonçalo M. Tavares Organiza: Delegación de la Unión Europea en México, Embajada de Portugal en México y FIL Guadalajara.

