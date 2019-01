La moda unisex, a-sex, gender neutral o multisex es el término con el que se conoce a la ropa que diluye la diferencia entre géneros. A la ropa que pueden usar mujeres y hombres sin distinción.

No hay cortes que acentúan la silueta femenina, tampoco cortes cuadrados que resaltan la espalda ancha de los hombres. La moda unisex se caracteriza por ofrecer ropa básica, sin cortes pronunciados, que provoque y vista a cualquier persona.

Este tipo de ropa es utilizada por las personas que quieren manifestar una conducta de igualdad e inclusión. No es necesario pertenecer a algún género de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales).

Nuestra manera de vestir revela nuestro pensamiento. Para Usua Manero, consultor en Imaginem, una firma especializada en proyección de imagen, que “en el mercado mexicano se empiece a incluir ropa unisex a precios accesibles ayuda en gran manera a minimizar las diferencias entre géneros y a disminuir la discriminación, además hace que quien la porta se sienta cómodo, incluido y en confianza”.

Sin darnos cuenta, en nuestro clóset tenemos piezas que son unisex, como los jeans básicos, las playeras, los shorts, los camisas, los chamarras y los calcetines. La mayoría de la ropa básica que tenemos en nuestro guardarropa se hizo pensada en los hombres y su comodidad en el trabajo, pues se pensaba que eran los proveedores exclusivos del hogar. La situación ha cambiado y hemos roto esa barrera y las mujeres se han apoderado de la versatilidad de esas piezas.

Esto es muy claro en el mundo de la música y la farándula. Aunque no precisamente con ropa para el trabajo. Veamos: se rompió la tradición de vestir de blanco y negro y sólo vestidos largos para las mujeres y smoking para los hombres; ahora vemos colores, atrevimientos, la intención de atraer la atención. Encontramos a mujeres con blazer's o smokings y hombres usando detalles con glitter (diamantina, brillos).

Un ejemplo claro fue el músico David Bowie, quien siempre se pronunció a favor de eliminar los estigmas y romper con los tradicionalismos estéticos.

David Bowie

“Cuestionar los mandatos de género se está volviendo una 'moda'. No creo que en sí mismo usar ropa que generalmente no se asocia con tu sexo sea negativo, sino que no es suficiente, y por el contrario puede dar la impresión de que hacerlo es muy revolucionario y feminista”, dijo Martha Érika Pérez, antropóloga y doctora en sociología por El Colegio de México.

La ropa unisex también puede inscribirse como una tendencia de consumo o como estrategia mercadológica de las compañías productoras de ropa. En el 2003 la marca de de lujo Gucci lanzó un una campaña por igualdad de género junto con Salma Hayek y Beyoncé. Este lanzamiento llevó el nombre de Chime for Change y fue criticada de manera negativa porque sin los cortes que hacen lucir mejor las siluetas pasan por ser ropa infantil.

Usar ropa unisex “puede hacer que sintamos que estamos cambiando el mundo cuando lo único que hacemos es cambiarnos de ropa, consumir y pensar que con nuestra acción individual es suficiente”, en palabras de Martha Érika Pérez.

El género como construcción social

Para la antropóloga Pérez, los humanos construimos significados, normas y valores para “darle sentido al mundo que nos rodea”. Una de esas construcciones, dijo, “es la que se ha hecho sobre la diferencia anatómica. A partir de ahí se organiza el mundo, se asignan tareas, deberes, comportamientos, vestimenta; se impone cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer”.

Podemos verlo durante el embarazo. Cuando una pareja está esperando un hijo, se crea una necesidad de saber el sexo que tendrá el bebe, con la intención de comprarle ropa, accesorios y juguetes con un color específico o detalle que marque la diferencia. Esto, en palabras de Pérez, es parte de la identificación social de las personas con un género determinado.

“Estas normas de género no son parejas ni justas. Las mujeres estamos en desventaja: se nos exige ser bellas, vestirnos de cierto modo, incluso de formas que limitan el movimiento (faldas ajustadas, zapatos de tacón, por ejemplo); depilarnos, tener cierto tipo de cuerpo, maquillarnos. Esta exigencia social no es igual para los hombres, ellos pueden tener pelos, panza, ser calvos, vestirse mal”, dijo Pérez.

Ropa unisex en México

El 24 de enero del 2019, la cadena sueca de ropa H&M (Hennes & Mauritz) en México programó el lanzamiento de una colección unisex en conjunto con Eytys, una firma estadounidense caracterizada por hacer ropa sin género y por sus ugly sneakers, unas zapatillas deportivas espantosas y carísimas que se han puesto de moda.

La colección de H&M está dotada de detalles para ambos sexos, estampados con simulación de piel de víbora, playeras de cuello redondo, cazadoras con textil tipo cuero, sudaderas estilo urbano, holgadas y con estampados minimalistas en tela de algodón, pantalones de corte recto, sandalias, accesorios sencillos, zapatos y zapatillas al estilo Eytys. Su paleta de colores es diversa. Hay tonos amarillos, verdes, azules, gris, blancos y negros.

Está por verse si la ropa sin género conduce a la sociedad a romper esquemas que producen divisiones y desigualdades, o si sólo es una nueva estrategia de marketing.

