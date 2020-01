“Si hace unos años nos preguntamos en Mextrópoli sobre las posibilidades del futuro como una capacidad de la imaginación política, hoy parece que la pregunta se reduce a la posibilidad de cualquier futuro. Parece alarmista. Quizá lo es. Pero no hay que olvidar que detrás del ‘I want you to panic’, de Thunberg, hay aún un llamado de esperanza: ‘I want you to act’”.

De esta manera, el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli plantea el tema regente de su séptima edición que se efectuará del 20 al 23 de marzo: Ciudad (in)sostenible, para no dejar de poner en el centro de la conversación la crisis climática, la densificación, el agua, los índices de población, el reciclaje de los materiales, la movilidad y todos aquellos tópicos que tienen adyacencia.

La directora de Mextrópoli, Andrea Griborio, conversa con El Economista al respecto desde las oficinas del proyecto editorial Arquine.

“Hemos decidido reflexionar sobre el rol de los arquitectos dentro de la crisis climática y sobre cómo podemos crear algo mucho más sustentable que sepa comprender el estado en el que se encuentra nuestro planeta, porque las señales nos están diciendo que algo pasa. Queremos conversar sobre cómo podemos hacer para reparar lo que está dañado, cuáles pueden ser las acciones a seguir para que finalmente sí, sigamos construyendo, pero de manera que los espacios que habitamos sean cada vez más acordes con este planeta sin afectarlo o, al menos, hacerlo con una huella mucho menor a la que hemos venido dejando hasta ahora”.

La también directora ejecutiva de Arquine indica que el Festival de Arquitectura y Ciudad se ha consolidado a lo largo de los años como el lugar en el que tanto autoridades como arquitectos y urbanistas se sientan a la mesa para conversar, un escenario neutral en el que todos tienen voz.

“Sí creemos que es un foro importante para llamar la atención y no sólo en un sentido negativo sino en el que podamos darnos cuenta de cuáles son esos grandes temas que tenemos que atender no solamente las autoridades sino también los ciudadanos. Si no hay un espacio como éste, la ciudadanía tampoco se empodera para darse cuenta del rol que tiene dentro de la construcción de ciudad”.

De los que tomarán parte

Con esa prioridad, Griborio adelanta algunas de las mentes que tomarán parte de la séptima edición de Mextrópoli. Entre ellas destaca el arquitecto chino Wang Shu, merecedor del Premio Pritzker 2012 por su propuesta de trabajo a partir de la reutilización de los materiales del entorno y la reducción al mínimo de las tecnologías que puedan impactar el medio ambiente de manera desfavorable.

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena también tomará parte de las actividades para conversar sobre el proyecto de peatonalización del centro de la capital española y acerca de cómo estas decisiones políticas detonan nuevas maneras de vincularse con las ciudades a partir de la reducción del tráfico vial y sus efectos nocivos.

Lo propio harán otras figuras como la periodista española Anatxu Zabalbeascoa, una de las críticas de arquitectura más influyentes del orbe; la arquitecta mexicana Frida Escobedo, quien en el 2018 se convirtió en la más joven del gremio y la única mexicana en haber sido elegida para crear el Serpentine Pavilion, en Londres; o la diseñadora gráfica Irma Boom, quien en el 2001 se convirtió en la figura más joven en su disciplina en recibir el Premio Gutenberg por su obra completa y la cual tiene en su cartera de clientes a compañías como el Rijksmuseum Amsterdam, la marca Ferrari y las Naciones Unidas.

En el rubro de exposiciones, Griborio comparte que Frida Escobedo, además de ofrecer una conferencia, expondrá su obra en el Museo Franz Mayer, mientras que en San Ildefonso se abrirá una más con el trabajo de 20 arquitectos menores de 35 años de la Ciudad de México, quienes compartirán, además, de qué manera su generación asume la responsabilidad ante la crisis climática. Eso solamente por mencionar un par de muestras que integrarán el vasto programa.

“La arquitectura mexicana destaca en el mundo por la presencia de mujeres dentro de la práctica, que no sucede en igual proporción en otras partes del mundo. Aquí vemos despachos liderados por mujeres, como el de Tatiana Bilbao, Rozana Montiel o Fernanda Canales, por mencionar algunas. De México sí se reconoce que haya mujeres liderando los despachos de arquitectura que son reconocidos dentro del escenario global”, destacó la directora de Mextrópoli.

De esa diversidad se nutre el Festival de Arquitectura y Ciudad que tomará nuestra capital por cuatro días en poco menos de dos meses.

Más conferencistas confirmados

• Moshe Safdie Premio Wolf 2019. Con una filosofía de diseño integral y humana, Safdie está comprometido con la arquitectura que se nutre de y retribuye a los elementos geográficos, sociales y culturales que definen un lugar.

• Philippe Rahm Premio de Arte Suizo 2003. Sus proyectos más recientes son Taichung Central Park, en Taiwán, y el plan maestro para los nuevos distritos Farini y San Cristoforo en Milán, Italia.

• Iñaki Alday Decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tulane. Su trabajo destaca por recuperar la relación entre ciudades y ríos, donde la dinámica natural de las inundaciones se convierte en parte del espacio público, eliminando la idea de catástrofe.

• Gabriel Orozco Encargado del Proyecto cultural Chapultepec. Uno de los artistas mexicanos vivos más influyentes a nivel internacional, ganador del Cultural Achievement Award de The Americas Society, en 2014.

• Neba Sere Fundadora Black Females in Architecture. Empodera a las mujeres jóvenes de herencia negra y mixta en campos de arquitectura, planificación, construcción y urbanismo. Su participación será posible gracias al British Council.

• Lucy McRae Líder global del Foro Económico Mundial. Cineasta, inventora y arquitecta corporal cuyo trabajo especula sobre

