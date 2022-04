Con una manta con el lema "No es progreso, es ecocidio" en referencia al Tren Maya, los ambientalistas del colectivo SélvaMe del Tren se dieron cita frente a Palacio Nacional, aun con la cancelación a menos de 24 horas de una reunión pactada con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 22 de marzo se lanzó la Campaña Nacional de Concientización Ciudadana con un colectivo de más de 100 ambientalistas, activistas, artistas, buzos, académicos y expertos de la zona para dar a conocer el daño ecológico que ya está provocando la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, en Quintana Roo y que de continuar afectará a más zonas.

En dicha campaña, se solicitó un diálogo con las autoridades encargadas de esta construcción y con el presidente para que se presentaran los estudios de impacto ambiental y las razones por el cambio repentino de ruta del tramo. El mandatario aceptó el diálogo para el lunes 25 de abril, pero un día antes lo canceló, sin reagendar.

Fue a través de un comunicado que la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del gobierno de la República informó la decisión de suspender. “Varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión”, se lee en el documento.

Y a renglón seguido, se invita a que "las personalidades y activistas de #SélvameDelTren, visiten esa región de Quintana Roo y hablen con pobladores, comunidades indígenas y familias de ejidatarios que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya".

Aseguran además que sí se informó y consultó a la gente. “A lo largo del Tren Maya, la gente sabe del proyecto y se ha consultado comunidad por comunidad; además de que su construcción se lleva a cabo protegiendo el medio ambiente y patrimonio arqueológico; y no se afectarán cenotes, ríos subterráneos ni cavernas”.

La vocería señala que se realizaron 2 tipos de consulta, una a las comunidades indígenas de 118 municipios de 5 estados y otra abierta a la ciudadanía en 84 municipios. En la consulta ciudadana participaron más de 100 mil ciudadanos de los cuales 92.3% están de acuerdo con el Tren.

A este comunicado el colectivo Sélvame del Tren respondió punto por punto, desmintiendo a la Vocería: "No son varios (los que anunciaron que no asistirían), fue uno que sabía lo que iba a pasar: evadir la posibilidad de escuchar y admitir razones y hechos. "(El presidente) sabe lo que está pasando, pero no quiere detener el plan": Eugenio Derbez. No se equivocó, los demás aquí estamos", se lee en la réplica del colectivo (que puede consultarse completo en la cuenta de Twitter @selvamedeltren).

Allí le reprochan que la consulta esgrimida a 100,00 ciudadanos es insuficiente, ya que en Quintana Roo hay 5 millones de habitantes; y le aseguran que la mayoría no está de acuerdo con el Tramo 5 del tren Maya; y le reiteran el daño ecológico que se cierne sobre la región.

La mañana de este lunes 25 de abril, el presidente López Obrador también habló del caso en su conferencia matutina. Insistió en que decidió cancelar la reunión porque los famosos involucrados dijeron que no asistirían y solo iban a participar ambientalistas reales o supuestos, de los cuales dijo "tenemos ciertas dudas sobre su actuación". Por ello aclaró que quienes en determinado momento podrían recibirlos, serían la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sedema), así como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

¡Óigame, no! Desmiente Derbez al Presidente

Sin embargo, el único personaje que de manera anticipada había cancelado su participación fue el actor y activista Eugenio Derbez quien al saber la noticia lanzó un mensaje a través de redes sociales, ahí expuso sus motivos para cancelar la reunión agendada para este lunes. Desde una locación en la playa, el actor aseguró que su principal motivo fue por trabajo. “No fue capricho”, enfatizó, señalando que se encuentra filmando una película desde hace dos meses.

Durante su conferencia, Andrés Manuel también exhibió una fotografía de Eugenio Derbez, donde según él, el actor habría asistido a la inauguración del complejo turístico Xcaret, tachando al histrión de hipócrita, a lo que éste respondió “No se vale que el actual presidente mienta de esa forma, yo no fui a la inauguración de Xcaret, esa foto es de hace cuatro años cuando fui a la entrega de los Premios Platino; Xcaret se inauguró en 1990, en ese entonces yo era un bebé, no me veía como en esa foto, lo pueden investigar”, y agregó: “Si el señor presidente quería una foto conmigo, encantado voy a Palacio Nacional y me la tomo, y hasta le digo, ¡óigame, no, ¿por qué canceló?”.

Exigen diálogo y estudios de impacto ambiental

Por su parte, el Colectivo también generó una respuesta. A través de un comunicado lamentó el hecho "Es una lástima que el presidente rechace el diálogo que nos ofreció. Esto evidencia que no tienen los estudios de impacto ambiental que la ley exige y que tenemos razón en nuestra preocupación del daño que se causa a la selva y al acuífero maya".

Además, especialistas y activistas ya viajaban a la Ciudad de México para la reunión, se trataba de una delegación de espeleólogos, científicos, investigadoras, buzas, biólogos y activistas de Quintana Roo, por ello decidieron manifestarse frente a Palacio Nacional y buscar el diálogo.

Bernadette Carrión, espeleobuza profesional y participante de la manifestación, explica que es muy importante esta zona porque debajo de estas tierras se tienen los mantos acuíferos, mismos que mantienen toda una extensión de agua y el agua es vida, “si nosotros contaminamos esta agua, cuál vida”. Dijo que están en peligro los árboles, los animales e incluso los mismos seres humanos, que no van a poder habitar la zona.

“Este lugar es una esponja gigante de agua, cualquier cosa que nosotros hagamos en la superficie de este sistema cárstico va a contaminar el manto acuífero”, dijo. “Nuestra gran preocupación es el trazo actual del tren, por el interior de la península de Yucatán, mismo espacio que convive con los mantos acuíferos y viajan hacia las costas”.

La también integrante del colectivo SélvaMe del Tren declaró: “Nos hicieron una invitación y mientras nosotros ya veníamos volando, se canceló la reunión, se trataba de abrir la comunicación, pero no solo un día de diálogo, sino expresarnos como comunidad científica sobre lo que está pasando allá, con nuestros conocimientos”.

Por su parte el actor y activista, Mauricio Islas, portaba un megáfono donde lanzó consignas en contra de la obra que se construye al sur del país. Aseguró que no se oponen al progreso que representa este proyecto, pero sí a la construcción sin estudios de impacto ambiental y a la manera tan apresurada que se han dado las cosas.

Dijo que van más de dos millones de árboles talados en la zona y denunció que los ejidatarios de Jacinto Pat recibieron 150 millones de pesos por la compra de los derechos de vía, un millón por cada parcela, lo que representó su cambio de postura, pues al principio se oponían a la construcción de ese tramo.

Discrepancias

Mientras se llevaba a cabo la manifestación, también un grupo de personas que pasaban por el lugar decidieron hacer frente al grupo de activistas y mostraron su descontento. “Ya no somos los pendejos de antes”, se escuchaba decir a una de las personas que estaban cerca de Mauricio Islas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió la tarde de este lunes de Palacio Nacional sin recibir a los activistas y ambientalistas que pedían dialogar con él sobre las obras del tramo 5 del Tren Maya.

