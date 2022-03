Esta mañana, gran parte de la conferencia matutina desde Palacio Nacional, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue destinada a la presentación de avances en el proyecto prioritario para la integración del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec de la que toman parte autoridades federales y locales.

Para ello estuvieron presentes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, y el coordinador del proyecto, el artista contemporáneo Gabriel Orozco, entre otros funcionarios involucrados.

De inicio, la jefa de Gobierno indicó que hasta ahora en el proyecto se han invertido 3,000 millones 876 pesos de los más de 10,335 millones destinados para el proyecto sexenal que, adelantó, deberá inaugurarse en su totalidad en diciembre del 2023.

No obstante, la funcionaria no precisó la situación del presupuesto que ya fue asignado, pero no se ha invertido, puesto que, de acuerdo con los Presupuestos de Egresos de la Federación, desde 2020 y hasta cierre del ejercicio fiscal 2021 al proyecto se le han inyectado 5,176 millones de pesos (1,668 mdp en el PEF 2020 y 3,508 mdp en el 2021). Es decir que, según lo declarado por la funcionaria capitalina, permanecen sin ejercerse unos 2,000 millones destinados en años anteriores.

Adicionalmente, para el ejercicio fiscal del año en curso, el proyecto prioritario recibirá 3,823.5 millones de pesos adicionales, lo cual daría una suma al cierre del año de casi 9,000 millones de pesos.

Avances y convocatorias

El coordinador del proyecto, Gabriel Orozco, presentó imágenes de las condiciones de la obra en marcha, tanto en la cuarta sección, con el proyecto de la Cineteca Nacional del Poniente y la previsión de la que por ahora se llama Bodega Nacional de Arte, aunque dijo que en su momento podría recibir otro nombre; el resultado de la construcción del Parque de Cultura Urbana (Parcur), la restitución del Panteón de Dolores y el tan cuestionado proyecto del Centro de Cultura Ambiental.

“Fue muy motivante ver la sensibilización de los arquitectos que empezaron a promover y a proponer obras arquitectónicas que no son mausoleos, que no son elefantes blancos, que no son pesadas y se integran a la naturaleza y al paisaje que también está en proceso evolutivo”, señaló Orozco.

Asimismo, presentó a muy grandes rasgos las previsiones de los proyectos del Centro de Cultura Ambiental, en la segunda sección; del Pabellón Escénico, a un costado del Centro Cultural del Bosque, a su vez que este último recibe atención para su remodelación e integración al bosque.

Orozco también presentó la próxima convocatoria del que llamó Pabellón Contemporáneo Naturaleza y Cultura, que tomará lugar en el sitio que ocupaba el invernadero del Jardín Botánico en la primera sección, mismo que fue trasladado hacia la segunda sección.

“Con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura, así como del Consejo Rector de Chapultepec, decidimos que podíamos mejorar la situación de este invernadero, proponiendo un pabellón que ‘contemporaneice’ las actividades del mismo jardín botánico, reforzándolo y terminando su restauración hídrica para, a través de un concurso para diseñadores, arquitectos, biólogos y artistas, generar un pabellón biocultural en la plancha ya impactada sin afectar ni un solo árbol, ni una sola planta”, dijo y añadió que la convocatoria se dará a conocer a partir del 12 de marzo.

Por su parte, Frausto Guerrero volvió a defender este proyecto que ha sido calificado por comunidades artísticas e intelectuales del país como centralista.

“El proyecto Chapultepec si bien está situado en esta ciudad, tiene un impacto nacional, en todos los estados de la República, porque a partir de él se generan circuitos culturales que reciben y detonan actividad cultural en los 32 estados, a través de convocatorias, circuitos, giras. Hay un número importante de artistas que han sido parte de estos circuitos”.

Finalmente, Frausto Guerrero reiteró que será en este complejo donde tome lugar la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult), que tendrá lugar del 28 al 30 de septiembre próximos y recibirá a 190 ministros de cultura del mundo.