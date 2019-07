El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) apoyará sólo películas mexicanas rentables, pues se trata de un crédito bancario, no de un incentivo fiscal como los que ya ofrece el gobierno.

“Tenemos que dejar claro que se trata de un crédito y de inicio el programa va a excluir a algunos, pero hay que empezar por algún lado (...) pero esto no se va a quedar ahí”, señaló Rebeca Esther Pizano Navarro, directora general adjunta del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

El crédito de Bancomext se otorgará a casas productoras formalmente constituidas, con trayectoria, obligaciones fiscales al corriente y tener un historial crediticio sano con un proyecto viable, financiero, comercial y bien estructurado.

Por esto, de entrada, las operas primas, documentales y “películas para festivales” no se tomarán en cuenta para otorgar un crédito.

“Esto es el inicio de algo. Por eso es importante que los primeros proyectos que pasen por Bancomext busquemos que sean exitosos comercialmente y económicamente porque eso va a dar pauta para que se abran nuevos canales. No quiere decir que las operas primas o los proyectos como documentales o las películas para festivales no se les va a tomar en cuenta (...) pero por el momento no”, añadió Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Pizano agregó: “No me gusta decir que no a las operas primas (...) pero es difícil porque tenemos que buscar un proyecto que tenga una viabilidad para tener el pago garantizado pero tenemos otro apoyo que es de capital de riesgo y si se acercan podremos atenderlos”.

Además, el diputado Sergio Mayer comentó que “queremos evitar con esto que, de repente, había productores que buscaban Eficine u otros apoyos y no les importaba recuperar o no porque para ellos ése era el negocio, producir, y aquí no, aquí, el director y el productor tienen un compromiso para que la película se exhiba y realmente tenga éxito”.

Bancomext es un banco que tiene como objetivo primordial desarrollar y organizar el comercio exterior en México, pero su función se ha ido completando porque hay muchos sectores que están ligados al tema, y uno de ellos es el de las industrias creativas.

“Entramos para analizar todo el proceso de producción de una película hasta su estreno. Estamos buscando proyectos que se dirijan al mercado nacional pero también extranjero e incluso que hagan coproducciones internacionales”, comentó Rebeca Esther Pizano.

La directora general adjunta de Bancomext habló con el equipo de Mayer y juntos decidieron que tienen que comenzar apoyando películas o cortos que tengan un enfoque comercial.

“Somos un banco, no somos una mesa de capital de riesgo. Es un crédito y tiene que ser recuperable para seguir financiando al sector para que más adelante podamos tener capital de riesgo”.

Bancomext aportaría 50% del proyecto (sin incluir apoyos estatales y federales) un plazo de hasta 54 meses totales pero harán un traje a la medida de cada proyecto; de hecho, se tiene planeado que con la taquilla se pague el crédito o la parte de streaming; hasta ahora, dicen se han acercado 20 productores.

Por el momento, Bancomext informó que ninguna película que piensan financiar habla de narcotráfico.

“En épocas de austeridad tenemos que buscar nuevas alternativas como un crédito bancario; pero ellos no pueden ir con capital de riesgo, no son productores, socios o inversionistas y buscamos que los productores mexicanos tengan una alternativa nueva y diferente”, explicó el diputado Sergio Mayer, presente en la Declaratoria de Impulso al Cine Mexicano.

Hasta ahora, Bancomext ha financiado el crecimiento de Cinépolis y Cinemex por lo que analizarán el tema de la apoyar el circuito de exhibición independiente en México.

La polémica

Pero el tema de excluir del crédito óperas primas, documentales y películas para festivales provocó polémica y confusión ante el tema.

“Institución de banca de desarrollo que opera con dinero público. ¿Por qué no prestar para publicitar documentales y primeras obras. Sería deseable que el señor Sergio Mayer fundamente la propuesta y tenga un mejor manejo de medios”, escribió el cineasta Felipe Cazals.

Por su parte, el director Alejandro Zuno opinó: “Uno se pregunta por qué el presidente de la Comisión de Cultura promueve un crédito bancario (...) ¿un crédito hará que el cine mexicano se vuelva referente en el ámbito internacional?”.

Sergio Mayer respondió vía redes sociales: “Señalé claramente que esta declaratoria con Bancomext es una alternativa de financiamiento y que, por supuesto, estamos trabajando para lograr que se destinen más recursos públicos para el cine documental y otras expresiones artísticas y culturales”.

Finalmente, el periodista cinematográfico Sergio Raúl opinó: “No está mal, en términos de construir industria, siempre y cuando vaya acompañado de otros impulsos para que el espectador mexicano masivo —ése que está discriminado de la cartelera comercial—, pueda tener acceso a la abundante producción anual que pocos, muy pocos, tienen oportunidad de ver pues los 115 estrenos nacionales fueron 23% de los títulos que llegaron a la cartelera, pero la cuota de mercado (o market share) que representan es apenas 8.71% de las ganancias totales”.

