A partir de la llegada inminente del Covid-19 a Latinoamérica, se han generado recomendaciones de todo tipo, sobre todo medidas de higiene. Sin embargo, hay otros aspectos que funcionan como aliados para enfrentar de mejor manera esta pandemia.

“La alimentación y el ejercicio son puntos fundamentales para poder contrarrestar cualquier enfermedad, y si vamos a contraer ésta (Covid-19) o cualquier otra infección porque vivimos en un mundo completamente expuesto, tanto a enfermedades infecciosas como a las crónico-degenerativas, si se tiene un mecanismo de defensa y respuesta, ésa es la capacidad de recuperación que tendrá nuestro cuerpo”, asegura la doctora Maribel Mejía Soto, nutrióloga del Sistema Multidisciplinario Orbera.

La especialista explica que el sistema inmunológico no sólo incluye a los linfocitos o células de la sangre, sino que parte de este sistema se encuentra en el sistema digestivo, en el propio intestino: “Hoy cada vez se conoce más sobre la microbiota, los bacilos buenos y malos. Desde esta área también se puede favorecer la inmunidad”.

Por lo anterior, Mejía Soto dio una serie de recomendaciones: “Lo primero que hay que hacer es mantenernos bien hidratados con una conciencia plena, el agua tiene que ser simple”. Esta medida va con especial énfasis en niños y adultos mayores. “Se puede además combinar con tés, café, sopas, pero de base, al menos un litro libre de agua natural”.

Un factor importante será disminuir el consumo de azúcares refinadas, ya que, de acuerdo con lo dicho por la experta, esto afecta de manera importante al sistema inmunológico. “A mayor cantidad de azúcar en la sangre, a mayor concentración de carbohidratos de este tipo, seremos más propensos a disminuir nuestro sistema inmunológico”.

Por lo tanto, tener alimentos que no sean altos en azúcares y que sean ricos en fibra en la despensa para esta temporada en casa será básico (vegetales, frutas, cereales y semillas).

De manera especial se refirió a la vitamina C, que por su relación con el estado inmunológico debe estar presente en nuestros alimentos, “los pacientes me han consultado qué hacer porque ya no hay vitamina C en las farmacias, pero ésta se encuentra de forma natural en vegetales y frutas. De hecho le sirven mejor al organismo que las propias pastillas”.

Entre los alimentos con vitamina C, se encuentran los frutos rojos (fresas, ciruelas rojas, uvas rojas), la papaya, kiwi, mango, piña y cítricos como naranja, limón y toronja. “Será importante usarla todos los días, al menos dos raciones”.

Buen momento para hacer cambio de hábitos

“Es un buen momento para hacer cambios en los hábitos”, aseguró Mejía Soto en entrevista. Es muy importante que en estos días de aislamiento establezcamos horarios de comida. Si la gente se para tarde y solamente hace dos comidas, además de continuar comiendo cualquier cosa durante el día, esto no va a funcionar, solamente se incrementará el peso. También descartó que la rutina de amanecer con café y pan, o cereal y leche enfocado en los niños sea la opción.

“En el día debe quedar claro el horario de comidas y colaciones”. Debemos prever que los menús incluyan proteínas magras (disminuir los guisados) y sin grasa, favorecer la carne a la parrilla, a la plancha, horneada o cocida, acompañada de vegetales de todos colores, privilegiando los que tengan mayores concentraciones de vitamina C (brócoli, hojas verdes, pimientos, lechugas), “de esta manera no ganamos peso, pero sí damos una muy buena cantidad de proteínas, que van directamente a nuestro sistema de defensa”.

Por su parte, los vegetales pueden ser cocidos o frescos, dijo. Ambos sirven. Sin embargo, como arma principal para el sistema inmunológico se debe privilegiar lo fresco. Para ello, sugirió incluirlos en licuados por la mañana. “Hojas verdes, pepino, apio, nopal, medio limón y jengibre, con agua o hielo es una buena combinación y herramienta”.

La especialista concluyó que una buena alimentación, junto con el ejercicio e hidratación, serán las herramientas para que si nos toca combatir al Covid-19 personalmente o con un familiar estemos listos y que no pase de un cuadro viral.

También se recomienda:

Es importante cuidar la seguridad alimentaria durante la pandemia. Esto es aplicable para los sitios de distribución de alimentos. Para ello, las recomendaciones de acuerdo con el Sonoma County Department of Health, son:

• Los alimentos deben prepararse y empacarse fuera del sitio o en un lugar controlado lejos del público.

• Se debe evitar la distribución de alimentos no envasados.

• Los productos enteros deben protegerse de la contaminación y no presentarse en grandes exhibidores abiertos.

• Una vez que se hayan distribuido los alimentos, no permita que los clientes devuelvan los alimentos para su redistribución.

• Proporcione estaciones de lavado de manos o desinfectante de manos en los sitios de distribución de alimentos.

• En este momento, no acepte utensilios reutilizables de clientes (envases de alimentos, tazas, etcétera).

