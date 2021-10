Entrevista. Jean-David Malat, curador y art dealer

Estamos acostumbrados a conocer trayectorias e historias de artistas, pero muy rara vez sobre las personas detrás de las galerías de arte, conocidos como art dealers.

Cada generación agrupa galerías líderes en la industria, sus dirigentes son más que intermediarios entre creadores y compradores; empresarios visionarios caracterizados por una constante deconstrucción de lo establecido, generadores de nuevos modelos de negocios.

"Poseer y administrar una galería es una forma de arte en sí misma", comenta en confianza Jean-David Malat, el art dealer francés fundador de la prestigiosa galería que lleva su nombre, JD Malat Gallery, ubicada en Londres, la capital de Reino Unido, y una de las galerías con mayor presencia de las ferias de arte en el mundo, incluyendo Zona Maco, en nuestro país.

Gestionar una galería es administrar una empresa, es impulsar y consolidar carreras de artistas, es ofrecer belleza al mundo. Los galeristas no venden piezas, ofrecen trascendencia. Pocas empresas pueden decir esto.

¿Quién es Jean-David Malat?

Nací en París en 1975. Después de terminar la escuela secundaria, decidí asistir a una escuela de actuación en París e interpreté diferentes papeles en programas de televisión y teatro.

¿Cómo fue tu juventud?

Cuando decidí mudarme a Los Ángeles a la edad de 23 años, no sabía realmente qué quería hacer para ganarme la vida en ese momento. Entonces, comencé a vender porcelana 'Limoges', de puerta en puerta para ganar algo de dinero extra.

¿En qué estabas trabajando antes de abrir JD Malat Gallery?

Después de un tiempo decidí volver a Francia, donde estaba buscando trabajo. Inesperadamente, conocí a este diseñador de moda, que estaba a punto de abrir su nueva tienda en Londres y quien generosamente me ofreció un puesto, el cual acepté. Esta coincidencia me trajo a Londres.

Siempre me ha gustado la moda, pero sabía que solo era un paso para mí para averiguar hacia dónde me dirigía. Y mientras dirigía una tienda de cuero en Sloane Street, me hice muy amigo de uno de los socios, Emmanuel Petit, que en ese momento era una gran estrella en el Arsenal, salíamos mucho; conocí a mucha gente interesante durante ese tiempo, incluidos artistas y personas que trabajaban en el mundo del arte. Fue así como me volví parte de la escena artística, descubrí mi pasión y amor por el arte.

¿Qué te motivó a abrir una galería de arte?

Después de cierto tiempo, finalmente decidí dedicarme al negocio y probar suerte. Trabajo en la industria del arte desde 2005, no solo para galerías, sino también como asesor de arte privado. Siempre soñé con abrir mi propia galería, ser mi propio jefe, así que abrí JD Malat Gallery en 2017. Fue un gran paso adelante para mí, por supuesto que es un desafío y viene con mucho estrés y trabajo, pero sabía que era el siguiente paso en mi carrera. Después de todo, amo lo que hago y disfruto mucho el trabajo.

Una galería de arte es una empresa. ¿Te consideras emprendedor, marchante de arte, curador? ¿Es posible ser todo en uno?

Me considero emprendedor, pero al mismo tiempo marchante de arte y comisario. En mi opinión, poseer y administrar una galería es una forma de arte en sí misma, es necesario saber cómo administrar un negocio, hacer tratos y curar exposiciones. Se trata de esfuerzo y mucho trabajo. Tienes que ser capaz de pensar como un hombre de negocios, pero al mismo tiempo que un marchante de arte. Pase lo que pase, debes estar preparado y pensar en el futuro.

¿Qué significa ser galerista?

Mi galería es una gran parte de mi vida, es una pasión y definitivamente es un compromiso. Estoy allí todos los días, tratando de estar conectado con las personas que vienen a visitar la galería día con día, y también ser parte de mi equipo. Creo que es importante estar ahí para todas las inauguraciones, conocer gente y hablar con ellos, estar ahí para nuestros clientes y artistas.

¿Cuáles son las principales satisfacciones de tener una galería?

Una galería es un lugar donde tienes que ser social y estar abierto a la gente en general. Es parte de lo que representa una galería, ser sociable. Personalmente, me encanta comisariar exposiciones en la galería, cada parte de ella, desde la iluminación hasta la elección del tema o del artista.

¿Cómo es tu relación con los artistas?

Mi relación con mis artistas se basa en la confianza y por supuesto en el compromiso. Los cuido de la mejor manera que puedo.

¿Has pensado en abrir en otro país?

En este momento no estoy pensando en abrir otras locaciones, aunque hay algunas oportunidades en los Estados Unidos y en Oriente Medio. Por ahora quiero concentrarme en nuestro espacio en Londres.

¿Qué proyectos tienen para este año?

Estamos haciendo mucho en línea para las próximas exposiciones y ferias de arte, por ejemplo las ferias de este año en Estambul en octubre, Untitled en Miami Beach y, por supuesto, para Art Basel en diciembre de 2021.

Artistas representados por JD Malat:

Erdoğan Zümrütoğlu – Turquía

Santiago Parra – Colombia

Masayoshi Nojo – Japón

Luis Olaso – España

Li Tianbing – China

Kojo Marfo – Ghana

Katrin Fridriks – Islandia

Ian Cumberland – Irlanda del Norte

Henrik Aa. Uldalen – Corea del sur / Noruega

Hans Kotter – Alemania

Hande Şekerciler – Turquía

Georg Óskar – Islandia

Ed Moses – Estados Unidos

Darren Reid – Gran Bretaña

Conrad Jon Godly – Suiza

Annett Zinsmeister – Alemania

Andy Moses – Estados Unidos

Andrew Litten – Gran Bretaña

También vende obras de maestros del siglo XX como:

Marc Chagall

George Condo

Salvador Dalí

Marlene Dumas

Yayoi Kusama

Pablo Picasso

Galería de arte con presencia y cartera global

Con apenas cuatro años en el negocio, la JD Malat busca consolidarse como una galería trotamundos. Para el cierre del presente año se prepara para repetir en mercados de arte como Contemporary Istambul y Untitled Art Miami Beach, pero también se ha presentado en Seattle Art Fair y en las últimas dos ediciones de Zona Maco, en México. Actualmente representa a casi una veintena de artistas contemporáneos de 13 países, aunque también se especializa en comercializar piezas de arte de grandes maestros del siglo XX.

