¿En México hay políticas de inclusión para los artistas con discapacidad? ¿Se generan convocatorias para apoyos en todos los formatos que den acceso a creadores con discapacidad visual, auditiva, motriz u otras? ¿Se ofrecen plataformas idóneas para que estos puedan facilitar sus postulaciones? ¿Los representantes de las instituciones están capacitados para detonar programas culturales de origen con esta perspectiva de inclusión? ¿Hay una verdadera toma de conciencia de los públicos para el acceso al arte de creadores con discapacidad?

“Hay una falta de equidad y accesibilidad en el país”, reconoce Lorena Martínez, gerente de Proyectos de Artes del British Council en México. “Los artistas con discapacidad no tienen acceso como no lo tienen los artistas indígenas. Si tienes una convocatoria que no está en tu lengua, como es el caso de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), ¿cómo te vas a enterar de esa convocatoria? En México tenemos una comunidad de artistas con discapacidad muy potente, muy desarrollada. Por ejemplo, contamos con Seña y Verbo: Teatro de Sordos, Teatro Ciego, la actriz Sofía Olmos, la cantante Mary Camarena, el escritor Edgar Lacolz. Puedo mencionar una gran cantidad de artistas con discapacidad y todos ellos están reconocidos por ser artistas. El caso de que sean artistas con discapacidad es una de las características de su vida”.

Si bien apunta que en nuestro país se está iniciando una colectividad de artistas con discapacidad, son los mismos creadores quienes están tomando la iniciativa para generar un ente no solamente artístico sino uno con posicionamiento político y social. Pero considera indispensable una toma de conciencia sobre el tema tanto desde las instituciones, como desde la prensa y los espectadores. Hay que generar vías de apoyo, difusión y acceso a las artes desde la discapacidad.

El British Council asesora instituciones

Desde hace al menos seis años el British Council en México ha impulsado distintas iniciativas en coordinación con otras instituciones para acompañar, por un lado, a los artistas con discapacidad y favorecer el desarrollo de su práctica artística, pero también asesora a las instituciones en la toma de consciencia hacia los artistas con discapacidad. Una de las columnas de esta iniciativa son los talleres de sensibilización con los funcionarios u operadores de las instituciones.

“El movimiento de arte y discapacidad lo lideran los ingleses desde hace muchos años”, explica la entrevistada. “Nació en la década de los 70 y es un movimiento activista, artístico y político de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad a través del arte. Esto es importante porque se convierte en un ente y no nada más en un movimiento artístico: es político y social con forma propia”.

Para el caso de nuestro país, retoma, es preciso no solo lanzar convocatorias para apoyos accesibles a todo tipo de lenguajes, como el LSM o en audio para las personas invidentes, por poner dos ejemplos, sino aceptar postulaciones en el mismo sentido. Debe haber una intención política. Es ese uno de los puntos en los que incide el British Council.

“Hay una ley para prevenir la discriminación (la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación). Esta ley en esencia asegura el ejercicio de derechos de todas las comunidades que están oprimidas, en ella entra el espectro de personas con discapacidad y de fomentar y aceptar el ejercicio de sus derechos. Pero estamos bastante lejos de poder llevarla a cabo y considero que muchas veces es por falta de información más allá de una falta de voluntad. Si desconoces a esa población, sus necesidades y requerimientos, no vas a poder cumplir tus objetivos”, anota Martínez.

Por ello el British Council está desarrollando un programa formal para la incidencia de las instituciones, acercarlas a la accesibilidad, diversidad e inclusión y, al mismo tiempo, apoyar el desarrollo de los artistas.

El asesoramiento del British Council en arte y discapacidad ya ha sido adoptado en el país por algunas instituciones, tal es el caso de Cultura Jalisco, sobre todo en su programa Innovación para la Cultura, así como Cultura UNAM y, sobre todo, otras secretarías de cultura locales, como Cultura Michoacán y Cultura Hidalgo.

En breve, anticipa la gerente de Proyectos de Artes del British Council, habrá un lanzamiento oficial del programa. La intención es que muchas instituciones se sumen y se vuelvan accesibles.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx